Со стройплощадки «Зеркальная линия» убрали почти всю спецтехнику
Вокруг саудовского проекта The Line, который изначально задумывался как 170-километровый линейный город в составе NEOM, усиливаются признаки серьезного пересмотра. Поводом для новой волны обсуждений стали кадры со стройплощадки, где, как утверждается, почти не видно работающей техники.
Но куда важнее другое: власти королевства уже несколько раз давали понять, что проект в его первоначальном виде больше не относится к числу задач, которые необходимо реализовать к 2030 году.
О проблемах с темпами строительства говорят и прежние оценки. Еще в 2024 году Bloomberg писал, что к 2030-му в The Line ожидали менее 300 тысяч жителей вместо ранее заявленных 1,5 миллиона. Позднее Reuters сообщило, что усилия сосредоточены лишь на участке длиной 2,4 километра, после чего дальнейшие планы обещали пересмотреть. А в апреле 2026 года глава PIF Ясир аль-Румайян впервые публично признал: The Line больше не является обязательным приоритетом на рубеже 2030 года.
При этом сам замысел с самого начала поражал масштабом. По официальному описанию NEOM, The Line должен был растянуться на 170 километров, подняться на 500 метров и при этом иметь ширину всего 200 метров. Financial Times отмечала, что для одного 800-метрового модуля по проекту требовалось около 3,5 миллиона тонн конструкционной стали, 5,5 миллиона кубометров бетона и еще 3,5 миллиона тонн арматуры. Иными словами, только на один такой сегмент пришлось бы направить примерно семь миллионов тонн стали.
На этом фоне Саудовская Аравия все заметнее смещает акцент в сторону цифровой инфраструктуры. В феврале 2025 года NEOM объявил о соглашении с DataVolt по созданию в Oxagon крупного net-zero AI factory campus. На первую фазу проекта предусмотрены инвестиции в размере пяти миллиардов долларов, а ввод в эксплуатацию ожидается к 2028 году. Параллельно Reuters сообщило о новой стратегии PIF, в рамках которой дорогие мегапроекты с неочевидной отдачей будут получать меньше приоритета, чем прежде.
Формально The Line не закрыт. Однако стратегический обзор, снижение ближайших целей, концентрация лишь на коротком отрезке и перенос внимания на AI-направление показывают, что «Зеркальная линия» уже перестала быть тем безусловным флагманом, каким ее представляли при запуске. Сейчас речь, похоже, идет не о полном отказе от идеи, а о ее болезненной адаптации к экономической и инженерной реальности.
За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.
