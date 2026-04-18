Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Roman Markin
18 апреля, 12:37
Рейтинг: +335
Посты: 225

Со стройплощадки «Зеркальная линия» убрали почти всю спецтехнику

Вокруг саудовского проекта The Line, который изначально задумывался как 170-километровый линейный город в составе NEOM, усиливаются признаки серьезного пересмотра. Поводом для новой волны обсуждений стали кадры со стройплощадки, где, как утверждается, почти не видно работающей техники.

Стройплощадка горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» в апреле 2026 года / © NEOM
Но куда важнее другое: власти королевства уже несколько раз давали понять, что проект в его первоначальном виде больше не относится к числу задач, которые необходимо реализовать к 2030 году.

О проблемах с темпами строительства говорят и прежние оценки. Еще в 2024 году Bloomberg писал, что к 2030-му в The Line ожидали менее 300 тысяч жителей вместо ранее заявленных 1,5 миллиона. Позднее Reuters сообщило, что усилия сосредоточены лишь на участке длиной 2,4 километра, после чего дальнейшие планы обещали пересмотреть. А в апреле 2026 года глава PIF Ясир аль-Румайян впервые публично признал: The Line больше не является обязательным приоритетом на рубеже 2030 года.

При этом сам замысел с самого начала поражал масштабом. По официальному описанию NEOM, The Line должен был растянуться на 170 километров, подняться на 500 метров и при этом иметь ширину всего 200 метров. Financial Times отмечала, что для одного 800-метрового модуля по проекту требовалось около 3,5 миллиона тонн конструкционной стали, 5,5 миллиона кубометров бетона и еще 3,5 миллиона тонн арматуры. Иными словами, только на один такой сегмент пришлось бы направить примерно семь миллионов тонн стали.

На этом фоне Саудовская Аравия все заметнее смещает акцент в сторону цифровой инфраструктуры. В феврале 2025 года NEOM объявил о соглашении с DataVolt по созданию в Oxagon крупного net-zero AI factory campus. На первую фазу проекта предусмотрены инвестиции в размере пяти миллиардов долларов, а ввод в эксплуатацию ожидается к 2028 году. Параллельно Reuters сообщило о новой стратегии PIF, в рамках которой дорогие мегапроекты с неочевидной отдачей будут получать меньше приоритета, чем прежде.

The Line уходит на второй план: Саудовская Аравия пересматривает зеркальный мегапроект / © Видео из соцсетей

Формально The Line не закрыт. Однако стратегический обзор, снижение ближайших целей, концентрация лишь на коротком отрезке и перенос внимания на AI-направление показывают, что «Зеркальная линия» уже перестала быть тем безусловным флагманом, каким ее представляли при запуске. Сейчас речь, похоже, идет не о полном отказе от идеи, а о ее болезненной адаптации к экономической и инженерной реальности.

Комментарии

Elusive Joe
Elusive Joe
3 минуты назад
Благодаря Трампу, им теперь эта техника в других местах нужна
18 апреля, 12:33
Татьяна Зайцева

Распространение рыжих волос и светлой кожи объяснили естественным отбором

За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.

Биология
# генетика
# геномные варианты
# ДНК
# естесственный отбор
# рыжий цвет волос
18 апреля, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики опровергли предположение о составной структуре кварков

Ученые продолжают исследовать фундаментальные частицы на неделимость. На этот раз на БАК исследовали кварки и не нашли у них признаков составной частицы.

Физика
# CMS
# БАК
# большой адронный коллайдер
# кварки
# протоны
17 апреля, 17:19
МГППУ

Психологи узнали, когда у учителей наступает «вторая молодость»

В эпоху цифровой трансформации образования учителя сталкиваются со многими сложностями в работе: перегрузки, бюрократия, тревожность и страх перед конкуренцией с ИИ. Это приводит к массовому оттоку опытных кадров, особенно среди специалистов 45–54 лет, переживающих пик выгорания и кризис смысла жизни. Способность оставаться в строю и успешно работать — профессиональное долголетие — напрямую связано с физическими и психологическими показателями. Исследование психологов МГППУ проанализировало психологическое благополучие, возраст школьных педагогов объективный и «по ощущениям». Задача заключалась в поиске взаимосвязи между этими показателями.

МГППУ
# выгорание
# образование
# Психология
# учителя
13 апреля, 10:19
Максим Абдулаев

Гибридные пчелы научились бороться с клещом-паразитом

Энтомологи сравнили устойчивость коммерческих и диких гибридных медоносных пчел к главному паразиту ульев — клещу варроа. Полевые и лабораторные тесты показали, что гибриды заражаются в пять раз реже, поскольку их личинки не нравятся паразитам. Пчела-гибрид выживает без регулярных химических обработок и, что важно для пчеловодов, сохраняет миролюбивый характер.

Биология
# клещи
# медоносные пчелы
# пчела
15 апреля, 09:00
ПНИПУ

Чем отличаются сети 4G от 5G

Современная мобильная связь постоянно развивается, и операторы внедряют все новые поколения сетей. 30 марта для миллионов российских пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска началась новая цифровая эра. Абоненты из этих городов получили возможность протестировать связь 5G. Однако многие пользователи до сих пор не понимают, в чем принципиальная разница между поколениями — 4G и 5G. Ученый Пермского Политеха объясняет, что именно изменилось по сравнению с 4G и как это влияет на качество и доступность мобильного интернета.

ПНИПУ
# 4G
# 5G-связь
# мобильная связь
# технологии
