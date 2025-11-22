  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
22 ноября, 17:59
Рейтинг: +725
Посты: 1765

Спутники показали, как идет создание плавучего города Оксагон в Саудовской Аравии

Спутники космической программы Copernicus Европейского космического агентства (ESA) запечатлели строительство порта и логистического центра Оксагон (Oxagon) в Саудовской Аравии, который станет «крупнейшей в мире плавающей конструкцией».

Сообщество
# Оксагон
# Саудовская Аравия
# спутники
# строительство
# технологии
Строительная площадка плавучего города-порта Оксагон / © Copernicus
Строительная площадка плавучего города-порта Оксагон / © Copernicus

Оксагон возводят в юго-западной части Саудовской Аравии. Он станет новым мегаполисом королевства, который, по замыслу властей страны, будет в 33 раза больше Нью-Йорка. 

Строительная площадка плавучего города-порта Оксагон / © Copernicus
Строительная площадка плавучего города-порта Оксагон / © Copernicus

Ожидается, что по завершении строительства Оксагон сможет обрабатывать 12 миллионов TEU (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств, основана на объеме 20-футового (6,1 метра) интермодального ISO-контейнера). Для сравнения: контейнерооборот морских портов России в 2024 году составил 5,591 миллиона TEU.

Проект Оксагона (Oxagon) / © NEOM
Проект Оксагона (Oxagon) / © NEOM

Обработку грузопотоков доверят интеллектуальным системам: искусственный интеллект (ИИ) и автономный транспортный парк возьмут на себя оптимизацию логистики, включая работу собственной железнодорожной сети, интегрированной прямо в причальную линию.

Проект Оксагона (Oxagon) / © NEOM 
Проект Оксагона (Oxagon) / © NEOM 

Сам «Октагон» задуман не просто как порт, а как хаб чистых технологий. На его территории разместятся солнечные и ветровые электростанции, а также мощный дата-центр, что утвердит его статус флагмана устойчивого развития и цифровой экономики.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
22 Ноя
1300
Родословная жизни и как ее изучали
Medio Modo
Санкт-Петербург
Лекция
22 Ноя
500
Парниковый эффект: споры, парадоксы и облака в верхней атмосфере Земли
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
22 Ноя
900
Динозавры Великого сибирского рефугиума
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
23 Ноя
800
Зверокосмос
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
23 Ноя
Бесплатно
«Встать на крыло»: все о полете птиц
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Лекция
23 Ноя
Бесплатно
Космические профессии: сменный руководитель группы связи с экипажем
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
24 Ноя
650
Как первобытное искусство превратилось в не первобытное (становление цивилизации в Месопотамии)
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
25 Ноя
Бесплатно
В пользу народного здравия. Как лечили за Невской заставой
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
25 Ноя
900
Парнокопытные: разнообразие травоядных и всеядных
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
21 ноября, 12:20
Редакция Naked Science

«Яндекс» начал крупномасштабный эксперимент по поиску возможного сознания у искусственного интеллекта

Может ли у искусственного интеллекта проявиться сознание? Этот вопрос интересует ученых и инженеров по всему миру. Российская компания «Яндекс» решила провести исследование, которое поможет ответить на него.

Технологии
# искусственный интеллект
# нейросети
# сознание
# технологии
# Яндекс
21 ноября, 10:02
ПНИПУ

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.

ПНИПУ
# демография
# зумеры
# интернет
# молодежь
# общество
# подростки
# поколения
# теория поколений
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
18 ноября, 12:36
Игорь Байдов

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.

Археология
# Бронзовый век
# Казахстан
# скотоводство
# степи
# степные кочевники
# цивилизации
15 ноября, 21:54
Редакция Naked Science

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.

Sci-Fi
# арт
# космос
# коцепт-арт
# научная фантастика
# художник
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Геологи раскрыли возможную причину появления тысячи древних следов в Италии

    22 ноября, 10:35

  2. Физик рассказал, как безопасно использовать проточный водонагреватель

    21 ноября, 19:00

  3. Физики показали, как сократить энергопотребление квантовых устройств больше чем на 50%

    21 ноября, 16:06

  4. Споры мха выжили после девяти месяцев в открытом космосе

    21 ноября, 15:48
Выбор редакции

Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!

19 ноября, 12:39

Последние комментарии

Александр Балашов
35 минут назад
Челнок отсоединился.)) Продолжаем наблюдать.

Телескоп запечатлел, как недавно обнаруженная комета распалась на части

Сергей Механик
3 часа назад
Огласите весь список пожалуйста. 🤔

Топ-10 стран с самой высокой плотностью роботов на производстве

Сергей Механик
3 часа назад
Иван, всё верно. Однако я имел в виду влияние факта отсутствия воды или слабого её напора на человека, а не на обогреватель. В связи с чем

Физик рассказал, как безопасно использовать проточный водонагреватель

Паул Трубач
3 часа назад
Сколько томов в этой статье?) Ее явно нейронка писала. Да и картинок нет

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Лада Шевчик
3 часа назад
Это кадры из жизни. И из смерти. Стандартное течение времени.

«Снимки года» от National Geographic: опубликованы самые «сильные» фотографии 2025

Paffnyters K.
4 часа назад
Неплохая статья, однако с начала материала неверно указанны промежутки поколений, зумеры оказывается с 1997 начинаются :) Автор брал информацию с

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Энерго Информация
4 часа назад
Все внутри нашего сознания, в том числе так называемый искусственный интеллект, который на самом деле не искусственный, а тоже внутри сознания

«Яндекс» начал крупномасштабный эксперимент по поиску возможного сознания у искусственного интеллекта

Рико
5 часов назад
Ещё какая-то собака дворняга, не знающая ни роду ни племени своего, будет рассказывать мне о моём происхождении. Нет давайте-ка мы сами с этим

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Stellarrob
5 часов назад
Лучше бы у себя сознание искали.

«Яндекс» начал крупномасштабный эксперимент по поиску возможного сознания у искусственного интеллекта

Жанна Огурцова
5 часов назад
Какой позор

«Яндекс» начал крупномасштабный эксперимент по поиску возможного сознания у искусственного интеллекта

Иван Колупаев
5 часов назад
Сергей, на случай если в кране нет воды... есть другая 😏 По факту статья ни о чем или устарела лет на двадцать. Современный водонагреватель просто

Физик рассказал, как безопасно использовать проточный водонагреватель

Александр Иванов
6 часов назад
Авторы статьи видимо хотели подчеркнуть, что человек всё же вышел из Африки. Но по-моему, тут они опровергли сами себя. (Древний человек не оставил

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Василий Еремеев
6 часов назад
Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог Шла босиком не жалея ног

Китайский робот прошел без остановки более 100 километров

Михаил Константинов
8 часов назад
Dmitriy, да ну бросьте Вы! На этой помойке, в которую превратился сайт, только троллингом и заниматься. Когда тут такая грязь льётся в комментариях,

«Яндекс» начал крупномасштабный эксперимент по поиску возможного сознания у искусственного интеллекта

Constantin
8 часов назад
Kamoliddin, Человечество в целом находится в упадке . То , что сейчас преподносят как развитие цивилизации есть ни что иное как упадок . Т.к как развитие

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Dmitriy Dorian
9 часов назад
Михаил, ну вот, нормально же общались :) Взяли и всё испортили, опять в своей манере уровня школьного толлинга начали... эх. Михаил, Михаил. Вы-то сами

«Яндекс» начал крупномасштабный эксперимент по поиску возможного сознания у искусственного интеллекта

Dmitriy Dorian
9 часов назад
Михаил, ну это я немного съёрничал, назвав их так :) Понятно, что там нормальные ребята, в основном, но вот со странными идеями в сфере, в которой они

«Яндекс» начал крупномасштабный эксперимент по поиску возможного сознания у искусственного интеллекта

Foxtrot Uniform
9 часов назад
Бриты красавцы, что тут скажешь.

Ветроэлектростанции Великобритании установили рекорд, выработав 22,7 миллиона киловатт-часов за день

Али Баба
9 часов назад
Как всегда , диванные критики изрыгаются поносом при этом мясо пожирая🤭🤭🤭

«Снимки года» от National Geographic: опубликованы самые «сильные» фотографии 2025

Dmitriy
10 часов назад
Имя, даже инвалиды без рук говорят что лучшие протезы это клешни а не имитаторы рук. Смысла делать копию человека нет. Ну и на видео видна задержка,

Инженеры добились от роботизированной руки движений «человеческого уровня»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно