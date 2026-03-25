Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
25 марта, 08:46
Рейтинг: +330
Посты: 957

В Чикаго робот-курьер разбил стекла на остановке

Роботы-курьеры позиционируются как будущее городского комфорта. Однако в Чикаго (США) это «будущее» буквально перебило все стекла на автобусной остановке.

В Чикаго робот-курьер разбил стекла на остановке / © not_alive_irl / X
В Чикаго робот-курьер разбил стекла на остановке / © not_alive_irl / X

Инцидент, запечатленный на широко разошедшихся кадрах, усилил опасения по поводу безопасности и поведения автономных устройств в плотной городской среде.

На видео показаны последствия, а не сам момент столкновения. Робот компании Serve Robotics стоит среди осколков стекла, слегка подергиваясь, прежде чем отъехать в сторону.

Жители Чикаго и ранее выражали тревогу из-за того, что роботы-доставщики загромождают тротуары и создают потенциальную угрозу. Этот инцидент лишь усилил такие настроения.

Нахождение робота на месте происшествия и очевидные повреждения породили предположения о его причастности к аварии.

Serve Robotics подтвердила факт инцидента и заявила, что на место была направлена оперативная группа.

«Мы осведомлены об инциденте с участием одного из наших роботов в Чикаго. Пострадавших нет, наша команда оперативно отреагировала и провела уборку. В настоящее время мы анализируем произошедшее, чтобы внести улучшения», — сообщил представитель компании.

Случившееся подчеркивает более широкий конфликт между автоматизацией и повседневной городской жизнью. Критики утверждают, что такие устройства мешают пешеходам и создают конкуренцию для людей, работающих в сфере доставки. Другие выражают обеспокоенность наличием камер на роботах и постоянным сбором данных в общественных местах.

Чикаго стал одной из ключевых площадок этого спора. Компании Serve и Coco в последние годы активно расширяли там свое присутствие, однако сопротивление со стороны жителей росло не менее стремительно.

Недавние опросы показали высокий уровень недовольства роботами: более 80% жителей выступили против их появления в своих кварталах. Общественное давление вышло за рамки политики: свыше 3600 человек подписали петицию с требованием ввести общегородской запрет на использование таких устройств на тротуарах.

Подобные инциденты происходят и в других городах США. В Майами робот Coco остановился на железнодорожных путях и был уничтожен приближающимся поездом. В Лос-Анджелесе активисты неоднократно фиксировали случаи, когда роботов переворачивали или выводили из строя в общественных местах. В одном из эпизодов робот Serve оказался прямо на месте полицейской операции. Позже выяснилось, что тревога была ложной, однако в момент инцидента сотрудники правоохранительных органов вели расследование.

Serve начала работу в Чикаго в сентябре в партнерстве с Uber Eats. Компания продолжает тестировать свои технологии в реальных условиях, однако подобные случаи ставят под сомнение их надежность. Пока же разбитая автобусная остановка остается наглядным символом трудностей, с которыми сталкивается внедрение автономных систем в городской среде.

19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
