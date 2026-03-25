В Чикаго робот-курьер разбил стекла на остановке
Роботы-курьеры позиционируются как будущее городского комфорта. Однако в Чикаго (США) это «будущее» буквально перебило все стекла на автобусной остановке.
Инцидент, запечатленный на широко разошедшихся кадрах, усилил опасения по поводу безопасности и поведения автономных устройств в плотной городской среде.
На видео показаны последствия, а не сам момент столкновения. Робот компании Serve Robotics стоит среди осколков стекла, слегка подергиваясь, прежде чем отъехать в сторону.
Жители Чикаго и ранее выражали тревогу из-за того, что роботы-доставщики загромождают тротуары и создают потенциальную угрозу. Этот инцидент лишь усилил такие настроения.
Нахождение робота на месте происшествия и очевидные повреждения породили предположения о его причастности к аварии.
Serve Robotics подтвердила факт инцидента и заявила, что на место была направлена оперативная группа.
«Мы осведомлены об инциденте с участием одного из наших роботов в Чикаго. Пострадавших нет, наша команда оперативно отреагировала и провела уборку. В настоящее время мы анализируем произошедшее, чтобы внести улучшения», — сообщил представитель компании.
Случившееся подчеркивает более широкий конфликт между автоматизацией и повседневной городской жизнью. Критики утверждают, что такие устройства мешают пешеходам и создают конкуренцию для людей, работающих в сфере доставки. Другие выражают обеспокоенность наличием камер на роботах и постоянным сбором данных в общественных местах.
Чикаго стал одной из ключевых площадок этого спора. Компании Serve и Coco в последние годы активно расширяли там свое присутствие, однако сопротивление со стороны жителей росло не менее стремительно.
Недавние опросы показали высокий уровень недовольства роботами: более 80% жителей выступили против их появления в своих кварталах. Общественное давление вышло за рамки политики: свыше 3600 человек подписали петицию с требованием ввести общегородской запрет на использование таких устройств на тротуарах.
Подобные инциденты происходят и в других городах США. В Майами робот Coco остановился на железнодорожных путях и был уничтожен приближающимся поездом. В Лос-Анджелесе активисты неоднократно фиксировали случаи, когда роботов переворачивали или выводили из строя в общественных местах. В одном из эпизодов робот Serve оказался прямо на месте полицейской операции. Позже выяснилось, что тревога была ложной, однако в момент инцидента сотрудники правоохранительных органов вели расследование.
Serve начала работу в Чикаго в сентябре в партнерстве с Uber Eats. Компания продолжает тестировать свои технологии в реальных условиях, однако подобные случаи ставят под сомнение их надежность. Пока же разбитая автобусная остановка остается наглядным символом трудностей, с которыми сталкивается внедрение автономных систем в городской среде.
