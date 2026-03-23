Рейтинг погодных явлений, унесших больше всего жизней
С 1995 года экстремальные погодные явления унесли более 832 000 жизней по всему миру, а также привели к экономическому ущербу на триллионы долларов. Однако человеческие потери существенно различаются в зависимости от типа природной угрозы.
Инфографика выше сопоставляет наиболее смертоносные виды экстремальной погоды за период с 1995 по 2024 год, опираясь на данные Индекса климатического риска 2026, подготовленного организацией Germanwatch, и показывает, как различаются уровни смертности и экономического ущерба в зависимости от типа явления.
За почти три десятилетия экстремальные погодные события стали причиной более чем 832 000 смертей и нанесли прямой экономический ущерб в размере 4,5 триллиона долларов — почти столько же составляет ВВП Великобритании.
Сравнение различных видов экстремальной погоды выявляет четкое различие между теми, что приводят к наибольшему числу жертв, и теми, что вызывают максимальные экономические потери.
Самыми смертоносными оказались волны жары — на их долю пришлось 278 395 погибших по всему миру. Высокие температуры усугубляют хронические заболевания, а тепловой удар нередко становится смертельно опасным.
При этом экономический ущерб от жары оказался наименьшим — около 32,9 миллиарда долларов. Это подчеркивает ее коварную природу: жара убивает тихо, не оставляя за собой масштабных разрушений, как это происходит при других видах экстремальной погоды.
Некоторые из самых разрушительных волн жары произошли в регионах с обычно мягким климатом. Так, в 2022 году в Европе из-за аномальной жары погибли более 60 000 человек, а в России в 2010 году — около 56 000.
Штормы заняли второе место по числу жертв — 274 750 погибших, но именно они нанесли наибольший экономический урон, достигший 2,6 триллиона долларов. Некоторые страны особенно уязвимы, регулярно сталкиваясь с циклонами и ураганами.
В 2008 году Мьянма понесла катастрофические потери, когда циклон «Наргис» унес более 138 000 жизней. В Гондурасе ураган «Митч» привел к ущербу в 7 миллиардов долларов и гибели 14 000 человек. Оба государства находятся в зоне повышенного риска подобных стихийных бедствий.
Наводнения — как внезапные паводки, так и разливы рек — стали причиной 205 452 смертей и нанесли ущерб на сумму 1,3 триллиона долларов.
Засухи и лесные пожары привели соответственно к 25 283 и 2 791 дополнительным смертям. Экономический ущерб от них составил 287 и 177,6 миллиарда долларов.
Другие явления — включая волны холода, суровые зимние условия и оползни — в совокупности унесли 45 611 жизней и привели к одному из самых низких уровней экономических потерь — около 65 миллиардов долларов.
