Инфографика: военный, экономический и демографический вес Ирана в ближневосточном балансе сил
Иран часто воспринимается как одна из ключевых держав Ближнего Востока, однако насколько он действительно сопоставим со своими соседями? По численности населения, энергетическим ресурсам и размерам вооруженных сил страна входит в число крупнейших игроков региона, но заметно уступает более богатым государствам по уровню доходов на душу населения и военным расходам.
Новая инфографика, представленная выше, показывает ситуацию в разных измерениях — где Иран лидирует, где отстает и как его масштаб влияет на региональное положение.
Демография и экономика
Иран выделяется численностью населения — около 93,2 миллиона человек, что значительно больше, чем у большинства соседних стран. Однако по уровню благосостояния ситуация иная: валовый внутренний продукт (ВВП) на душу населения остается одним из самых низких в регионе.
Общий объем экономики составляет примерно 356 миллиардов долларов, но страна всё же уступает таким региональным лидерам, как Саудовская Аравия и Израиль. Это подчеркивает разрыв между масштабом экономики и уровнем благополучия населения.
При ВВП на душу населения чуть более 4000 долларов видно, что производительность на одного человека заметно ниже, чем в более компактных, но богатых странах — таких как Катар и Израиль.
В целом это отражает типичную для региона картину:
- небольшие государства Персидского залива обладают более высоким уровнем доходов на душу населения;
- крупные страны, такие как Иран и Ирак, демонстрируют более скромные показатели.
Энергетика
Иран занимает одно из ведущих мест по добыче и запасам нефти, уступая лишь Саудовской Аравии. Его запасы оцениваются примерно в 208,6 миллиарда баррелей, а суточная добыча составляет около 4,6 миллиона баррелей.
Несмотря на это, международные санкции существенно ограничивают экспорт и инвестиции, сдерживая рост добычи по сравнению с такими странами, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Значительная часть экспортируемой нефти направляется в Китай.
Военная мощь
Иран располагает крупнейшими вооруженными силами в регионе — около 610 тысяч человек, что более чем вдвое превышает численность армии Саудовской Аравии.
При этом военный бюджет страны составляет всего около 7,9 миллиарда долларов в год, что значительно меньше, чем у Саудовской Аравии и Израиля.
Хотя Израиль часто рассматривается как более технологически развитая военная держава, масштаб Ирана и его влияние в регионе по-прежнему остаются важными факторами в балансе сил.
