Аппарат Talon IQ выполнил первый полет с набором автономных систем

Испытательный аппарат Talon IQ выполнил маневры боевого патрулирования и атаки целей под управлением искусственного интеллекта Hivemind от компании Shield AI, после чего управление было передано системе Prism разработки Northrop Grumman.

Аппарат Talon IQ / © Northrop Grumman

Northrop Grumman и Shield AI сообщили, что автономная летающая платформа Talon IQ, созданная на базе аппарата Model 437 Vanguard (разработки дочерней компании Scaled Composites), впервые поднялась в воздух с установленными системами автономного управления Hivemind и Prism.

В совместном заявлении компаний отмечается, что Talon IQ выполнил «маневры воздушного патрулирования и поражения целей» под управлением Hivemind, после чего «без сбоев переключился обратно» на Prism. Это подтвердило работоспособность модульной архитектуры по принципу «подключи и работай», соответствующей стандартам правительство США в области автономных систем (A-GRA).

Компании подчеркнули, что платформа Model 437 / Talon IQ уже ранее совершала полеты с системой Prism, тем самым подтвердив свою надежность. При этом особое внимание было уделено способности Hivemind интегрироваться на новые летательные аппараты с минимальными доработками — испытательный полет состоялся всего через один день после стендовых проверок.

Сегодня Hivemind напрямую связан с двумя ведущими беспилотными аппаратами программы «верный ведомый» — Collaborative Combat Aircraft (CCA) на первом этапе: YFQ-44A Fury компании Anduril Industries и YFQ-42A Dark Merlin компании General Atomics Aeronautical Systems. В дальнейшем к программе второго этапа может присоединиться и разработка Northrop — YFQ-48A Talon Blue, эволюция которой будет опираться на испытания Talon IQ.