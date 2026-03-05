Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: кто покупает китайские электромобили больше всех?
Хотя Китай остается мировым лидером по производству электромобилей, бренды из КНР все активнее появляются в автосалонах Европы, Азии и Латинской Америки — при этом их присутствие в США остается минимальным.
Новая инфографика, представленная выше, основана на данных Benchmark Mineral Intelligence и показывает долю аккумуляторных электромобилей, произведенных в Китае, в продажах отдельных стран с 2018 по 2025 год. В статистике учитываются только полностью электрические машины, без гибридов.
Мексика за короткое время стала одним из ключевых зарубежных рынков для китайских электромобилей. В 2025 году 89,9% всех проданных в стране электромобилей были произведены в Китае — резкий скачок по сравнению с 28,3% в 2023 году. В абсолютных цифрах рост еще нагляднее: продажи китайских электромобилей увеличились с 3145 машин в 2023 году до 53 742 в 2025-м.
Похожую динамику демонстрирует Индонезия. Если в 2023 году доля китайских электромобилей составляла лишь 3,2%, то к 2025-му она выросла до 61,6%. Объемы продаж увеличились с 543 до 64 252 машин, что подчеркивает, насколько быстро китайские бренды укрепляются на развивающихся рынках.
В Великобритании в 2025 году электромобили китайского производства заняли 26% рынка — это 129 069 проданных машин.
Особенно в этом рейтинге выделяется Австралия, где китайские бренды обеспечили 79,5% всех продаж электромобилей в 2025 году. Высокие показатели также в Новой Зеландии (70,5%) и Израиле (84,8%).
Несмотря на глобальное доминирование Китая в производстве электромобилей, рынок США остается практически недоступным для китайских машин. В 2025 году на них пришлось лишь 0,5% продаж электромобилей — около 6 070 машин. Ограничения торговой политики, тарифные барьеры и геополитическая напряженность существенно сдерживают выход китайских автопроизводителей на американский рынок.
