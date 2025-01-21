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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
7 минут назад
Рейтинг: +395
Посты: 823

Китайский робот побил рекорд скорости, став совершеннее 

В случае восстания машин от роботов будет сложно убежать. На прошлой неделе робототехники из Чжэцзянского университета и стартапа Mirror Me из Ханчжоу представили робопса «Черная пантера 2.0» (Black Panther 2.0), который побил мировой рекорд скорости среди четвероногих роботов, преодолев 100 метров менее чем за 10 секунд.  

Сообщество
# Китай
# Роботы
Робот «Черная пантера 2.0» соревнуется в беге на короткую дистанцию с человеком / © Mirror Me
Робот «Черная пантера 2.0» соревнуется в беге на короткую дистанцию с человеком / © Mirror Me

Новый робот, которого инженеры создали за три месяца, способен бежать наравне с профессиональными спортсменами-людьми.

© Mirror Me

«Черная пантера 2.0» весит 38 килограммов и имеет высоту 0,63 метра в положении стоя на четырех лапах. Робот совершает до пяти шагов в секунду.

Правда, он все еще отстает от таких скоростных бегунов, как гепарды, которые перемещаются в три раза быстрее, со скоростью 104 километра в час. Однако тот факт, что китайские инженеры смогли справиться с проблемой разрушения голеней робота при скорости бега шесть метров в секунду, сделав голени из углеродного волокна, впечатляет.

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