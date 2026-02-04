Исчезающие морские черепахи оказались восприимчивы к антропогенному шуму

Находящиеся на грани полного исчезновения морские черепахи Кемпа столкнулись с новой неочевидной угрозой. Ученые обнаружили, что диапазон слуха этих черепах идеально совпадает со спектром самых распространенных антропогенных шумов в океане — от судовых двигателей до сейсморазведки.

Морская черепаха Кемпа (Lepidochelys kempii) — один из самых уязвимых и малоизученных видов морских рептилий. Она занесена в Красную книгу Международного союза охраны природы как вид, находящийся на грани исчезновения. Основные места ее обитания — прибрежные воды Мексиканского залива и западной части Атлантического океана.

Эти территории совпадают с районами интенсивной человеческой деятельности: там проходят судоходные маршруты, ведутся сейсморазведочные работы и развивается морская энергетика. Однако то, как именно эти животные воспринимают создаваемый людьми шум, долгое время оставалось неизвестным. Между тем шум может не только причинять физические повреждения, вызывать стресс и потерю слуха, но и «маскировать» жизненно важные для животных звуки, мешая им ориентироваться, находить пищу или партнеров и избегать опасности.

Ученые с помощью регистрации слуховых вызванных потенциалов изучили слух 13 морских черепах. Часть из них была отловлена в дикой природе, а часть прошла реабилитацию после различных травм. Результаты исследования опубликованы в издании The Journal of the Acoustical Society of America.

На голове животных закрепляли специальные электроды, которые улавливали слабые электрические сигналы в слуховых нервах в ответ на подаваемые звуковые стимулы. Этот подход не требует длительной тренировки животных и позволяет быстро получить данные об их слуховой чувствительности. Черепах фиксировали и полностью погружали в экспериментальный бассейн, где с помощью подводного динамика им проигрывали короткие тональные сигналы разной частоты — от 50 до 1600 герц. Уровень звука постепенно снижали — до тех пор, пока нервный ответ не переставал фиксироваться. Этот порог считался минимальным уровнем слышимости на данной частоте.

Благодаря этому исследователи построили «аудиограмму» вида — график зависимости остроты слуха от частоты звука. График показал, что черепахи Кемпа наиболее восприимчивы к низкочастотным диапазонам. Они лучше всего слышат звуки в полосе от 50 до 800 герц, а пик чувствительности приходится на область 200-300 герц. На более высоких частотах — 1200 и 1600 герц — черепахи не показали никакой реакции даже на очень громкие звуки.

Как отметили ученые, диапазон, к которому оказались чувствительны черепахи Кемпа, почти идеально совпадает со спектром самых распространенных и мощных источников антропогенного шума в океане: грохотом судовых двигателей, гулом буровых установок и низкочастотными импульсами сейсмических воздушных пушек. Значит, этот исчезающий вид особенно уязвим к постоянному акустическому воздействию в своей среде обитания.

Авторы научной работы добавили, что полученные аудиограммы следует считать консервативной оценкой, так как физиологический метод AEP обычно показывает чуть более низкую чувствительность, чем реальные поведенческие реакции животных. Таким образом, фактическое влияние шума может быть еще сильнее.

Андрей Серегин 39 статей Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.