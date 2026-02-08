Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Семь передовых боевых дронов-«ведомых», созданных для совместных действий с пилотируемой авиацией
Автономные боевые беспилотники стремительно меняют будущее воздушной войны. Развитие военных технологий приводит к появлению все более сложных и потенциально опасных систем вооружений. Одним из таких стратегических направлений стали программы «верных ведомых», в рамках которых ударные беспилотники действуют бок о бок с пилотируемыми самолетами для выполнения широкого круга задач.
Проще говоря, «верные ведомые» — это автономные дроны, которыми может управлять пилот с борта самолета. Они позволяют охватывать большие районы, собирать больше данных и наносить удары с более безопасных дистанций. В результате риски для летчиков в опасных зонах существенно снижаются, поскольку основная нагрузка ложится на беспилотные платформы. Ниже — обзор наиболее продвинутых программ «верных ведомых» на сегодняшний день.
1. XQ-58A Valkyrie
Разработанный компанией Kratos Defense & Security Solutions совместно с Исследовательской лабораторией ВВС США, XQ-58A Valkyrie считается одной из самых зрелых платформ класса «верных ведомых» в США. С момента первого полета в марте 2019 года он стал своего рода эталоном интеграции автономных боевых систем.
Valkyrie задуман как ведомый для истребителей F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Он выполняет задачи разведки, наблюдения, радиоэлектронной борьбы и высокоточных ударов.
2. MQ-28 Ghost Bat
Boeing MQ-28 Ghost Bat заслужил репутацию одного из самых операционно готовых дронов-ведомых, созданных за пределами США. Проект реализован Boeing Australia в сотрудничестве с Королевскими ВВС Австралии.
Ghost Bat — это малозаметный многоцелевой боевой беспилотник, способный действовать как автономно, так и в паре с пилотируемыми истребителями. Он оснащен инфракрасными датчиками слежения и универсальными грузовыми отсеками, которые могут конфигурироваться под вооружение, средства РЭБ, разведывательное оборудование или ложные цели — в зависимости от задачи.
3. С-70 «Охотник»
Российский С-70 «Охотник» считается одним из крупнейших дронов-ведомых в мире. Использование аэродинамической схемы «летающее крыло» снижает его радиолокационную заметность. Значительные размеры по сравнению с западными аналогами указывают на ориентацию прежде всего на дальние ударные миссии, а не на массовые роевые операции.
4. Wingman
Airbus Wingman — ключевой европейский проект автономного беспилотника, входящий в масштабную программу Future Combat Air System (FCAS), реализуемую Францией, Германией, Испанией и Италией.
В этой программе Wingman станет первым поколением беспилотных самолетов поддержки. Его возможности планируется вводить поэтапно: с конца 2020-х годов — для повышения ситуационной осведомленности, к 2030-му — для тесного взаимодействия с истребителями, а к 2040-му — для полноценных скоординированных боевых действий.
5. Kızılelma
Bayraktar Kızılelma стал крупным прорывом для оборонной промышленности Турции и заметным шагом вперед для всего концепта «верных ведомых». Разработанный компанией Baykar, он является первым турецким реактивным беспилотным боевым самолетом. Первый его полет состоялся в декабре 2022 года — раньше намеченных сроков.
Продвинутый искусственный интеллект позволяет Kızılelma участвовать в дальних воздушных боях в полуавтономном режиме, при этом окончательное решение о применении оружия остается за человеком.
6. GJ-11 Dark Dragon
Китайский вклад в развитие дронов-ведомых представлен аппаратом Hongdu GJ-11, также известным как Sharp Sword и Dark Dragon. Он разработан Институтом проектирования самолетов в Шэньяне и корпорацией Hongdu Aviation Industry Group.
Помимо малозаметности, GJ-11 рассчитан на совместные действия с другими летательными аппаратами. Он выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло», вооружение размещается во внутренних отсеках и на внешних точках подвески.
7. XQ-67A Off-Board Sensing Station
В рамках американской программы «верных ведомых» беспилотник General Atomics XQ-67A Off-Board Sensing Station является одной из ключевых платформ. Он проектируется как относительно недорогой и легко масштабируемый в производстве аппарат, ориентированный прежде всего на коллективные действия, а не на одиночные миссии.
Аппарат может применяться для разведки, радиоэлектронной борьбы, ударных миссий и других ролей. В перспективе рассматриваются варианты использования для поддержки дозаправки в воздухе, ретрансляции связи и выполнения функций ложных целей.
Программы «верных ведомых» наглядно показывают, как человечество приближается к будущему, в котором пилоты и автономные летательные аппараты будут действовать в тесном тандеме.
