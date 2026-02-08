  • Добавить в закладки
Николай Головин
Николай Головин
8 февраля, 09:56
Рейтинг: +315
Посты: 921

Семь передовых боевых дронов-«ведомых», созданных для совместных действий с пилотируемой авиацией

Автономные боевые беспилотники стремительно меняют будущее воздушной войны. Развитие военных технологий приводит к появлению все более сложных и потенциально опасных систем вооружений. Одним из таких стратегических направлений стали программы «верных ведомых», в рамках которых ударные беспилотники действуют бок о бок с пилотируемыми самолетами для выполнения широкого круга задач.

# авиация
# беспилотники
# оружие
# самолёты
XQ-58A Valkyrie / © Kratos
XQ-58A Valkyrie / © Kratos

Проще говоря, «верные ведомые» — это автономные дроны, которыми может управлять пилот с борта самолета. Они позволяют охватывать большие районы, собирать больше данных и наносить удары с более безопасных дистанций. В результате риски для летчиков в опасных зонах существенно снижаются, поскольку основная нагрузка ложится на беспилотные платформы. Ниже — обзор наиболее продвинутых программ «верных ведомых» на сегодняшний день.

1. XQ-58A Valkyrie

Разработанный компанией Kratos Defense & Security Solutions совместно с Исследовательской лабораторией ВВС США, XQ-58A Valkyrie считается одной из самых зрелых платформ класса «верных ведомых» в США. С момента первого полета в марте 2019 года он стал своего рода эталоном интеграции автономных боевых систем.

Valkyrie задуман как ведомый для истребителей F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Он выполняет задачи разведки, наблюдения, радиоэлектронной борьбы и высокоточных ударов. 

MQ-28 Ghost Bat / © Boeing
MQ-28 Ghost Bat / © Boeing

2. MQ-28 Ghost Bat

Boeing MQ-28 Ghost Bat заслужил репутацию одного из самых операционно готовых дронов-ведомых, созданных за пределами США. Проект реализован Boeing Australia в сотрудничестве с Королевскими ВВС Австралии.

Ghost Bat — это малозаметный многоцелевой боевой беспилотник, способный действовать как автономно, так и в паре с пилотируемыми истребителями. Он оснащен инфракрасными датчиками слежения и универсальными грузовыми отсеками, которые могут конфигурироваться под вооружение, средства РЭБ, разведывательное оборудование или ложные цели — в зависимости от задачи.

С-70 «Охотник» / © Минобороны России / Wikimedia Commons
С-70 «Охотник» / © Минобороны России / Wikimedia Commons

3. С-70 «Охотник»

Российский С-70 «Охотник» считается одним из крупнейших дронов-ведомых в мире. Использование аэродинамической схемы «летающее крыло» снижает его радиолокационную заметность. Значительные размеры по сравнению с западными аналогами указывают на ориентацию прежде всего на дальние ударные миссии, а не на массовые роевые операции.

Wingman / © Airbus
Wingman / © Airbus

4. Wingman

Airbus Wingman — ключевой европейский проект автономного беспилотника, входящий в масштабную программу Future Combat Air System (FCAS), реализуемую Францией, Германией, Испанией и Италией. 

В этой программе Wingman станет первым поколением беспилотных самолетов поддержки. Его возможности планируется вводить поэтапно: с конца 2020-х годов — для повышения ситуационной осведомленности, к 2030-му — для тесного взаимодействия с истребителями, а к 2040-му — для полноценных скоординированных боевых действий.

Kızılelma / © Wikimedia Commons
Kızılelma / © Wikimedia Commons

5. Kızılelma

Bayraktar Kızılelma стал крупным прорывом для оборонной промышленности Турции и заметным шагом вперед для всего концепта «верных ведомых». Разработанный компанией Baykar, он является первым турецким реактивным беспилотным боевым самолетом. Первый его полет состоялся в декабре 2022 года — раньше намеченных сроков.

Продвинутый искусственный интеллект позволяет Kızılelma участвовать в дальних воздушных боях в полуавтономном режиме, при этом окончательное решение о применении оружия остается за человеком. 

GJ-11 Dark Dragon / © Wikimedia Commons
GJ-11 Dark Dragon / © Wikimedia Commons

6. GJ-11 Dark Dragon

Китайский вклад в развитие дронов-ведомых представлен аппаратом Hongdu GJ-11, также известным как Sharp Sword и Dark Dragon. Он разработан Институтом проектирования самолетов в Шэньяне и корпорацией Hongdu Aviation Industry Group.

Помимо малозаметности, GJ-11 рассчитан на совместные действия с другими летательными аппаратами. Он выполнен по аэродинамической схеме «летающее крыло», вооружение размещается во внутренних отсеках и на внешних точках подвески. 

XQ-67A / © General Atomics
XQ-67A / © General Atomics

7. XQ-67A Off-Board Sensing Station

В рамках американской программы «верных ведомых» беспилотник General Atomics XQ-67A Off-Board Sensing Station является одной из ключевых платформ. Он проектируется как относительно недорогой и легко масштабируемый в производстве аппарат, ориентированный прежде всего на коллективные действия, а не на одиночные миссии.

Аппарат может применяться для разведки, радиоэлектронной борьбы, ударных миссий и других ролей. В перспективе рассматриваются варианты использования для поддержки дозаправки в воздухе, ретрансляции связи и выполнения функций ложных целей.

Программы «верных ведомых» наглядно показывают, как человечество приближается к будущему, в котором пилоты и автономные летательные аппараты будут действовать в тесном тандеме. 

