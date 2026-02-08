Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Разнообразие упражнений во время тренировок еще больше продли жизнь

Ученые пришли к выводу, что разнообразные упражнения во время тренировок, вероятно, могут повлиять на продолжительность жизни. У людей, которые предпочитают различные виды активностей, вероятность умереть оказалась ниже, чем у тех, кто тренируется однообразно.

Женщина на велотренажере / © freepik

Группа американских исследователей проанализировала две работы, во время которых ученые наблюдали за людьми более 30 лет. У участников, чередующих виды физических упражнений, вероятность умереть по какой-либо причине оказалась ниже на 19% по сравнению с теми, кто тренировался столь же активно, но менее разнообразно. Результаты исследования опубликованы в BMJ Medicine.

Исследовательница Хан Хан (Han Han) из Гарвардского университета пояснила, что если объем физической активности остается постоянным, люди получают дополнительные преимущества, выполняя разнообразные упражнения. Она подчеркнула, что ученые не установили точную причинно-следственную связь — выводы скорее носят ориентировочный, нежели окончательный характер.

Хан и ее коллеги сосредоточились на девяти видах упражнений, в том числе ходьбе, легком беге, теннисе и силовых тренировках. Команда проанализировала данные двух исследований о деятельности 70 тысяч женщин и 41 тысячи мужчин в период с 1986 по 2018 год. Участники каждые два года заполняли анкеты с подробным описанием своей физической активности. Авторы работы проанализировали взаимосвязь между активностью людей и их шансами умереть по какой-либо причине в течение исследуемого периода.

Ученые обратили внимание, что занимаясь одним видом активности, люди, вероятно, достигали точки убывающей отдачи. Когда они тренировались более нескольких часов в неделю, риск смерти в течение периода исследования снижался незначительно.

По словам Хан, это может объяснить, почему разнообразные упражнения приносят дополнительные преимущества. Когда спортсмен достигает точки убывающей отдачи, он может получить больше пользы, занимаясь другими видами активностей, а не увеличивая время однообразных тренировок. Кроме того, как полагают ученые, разные виды физической активности приносят различные эффекты, а их совокупное влияние оказывается более значимым.

Исследователи отметили, что во время будущих работ можно изучить возможные совокупные эффекты разных видов активностей. Это поможет определить оптимальное сочетание упражнений. Как пояснила Хан, оптимальная комбинация может меняться на протяжении жизни человека.

Дак-чул Ли (Duck-chul Lee) из Университета Питтсбурга в Пенсильвании отметил, что исследователи мало изучали влияние различных типов и комбинаций упражнений на смертность. Из-за ограниченности такого рода исследований полученные результаты, по его словам, стоит интерпретировать с осторожностью. Одно из ограничений — склонность людей преувеличивать время тренировок. Кроме того, здоровые люди часто тренируются более активно, что также может повлиять на результаты.

Вероятно, в будущем ученые смогут использовать во время исследований данные фитнес-трекеров, не полагаясь исключительно на самоотчеты. Однако сейчас, чтобы изучить данные за долгий период, исследователи вынуждены анализировать сведения из анкет.