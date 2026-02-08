  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
8 февраля, 10:17
Рейтинг: +154
Посты: 506

Разнообразие упражнений во время тренировок еще больше продли жизнь

Ученые пришли к выводу, что разнообразные упражнения во время тренировок, вероятно, могут повлиять на продолжительность жизни. У людей, которые предпочитают различные виды активностей, вероятность умереть оказалась ниже, чем у тех, кто тренируется однообразно.

Сообщество
# здоровье
# продолжительность жизни
# спорт
# тренировки
# физическая активность
Женщина на велотренажере / © freepik
Женщина на велотренажере / © freepik

Группа американских исследователей проанализировала две работы, во время которых ученые наблюдали за людьми более 30 лет. У участников, чередующих виды физических упражнений, вероятность умереть по какой-либо причине оказалась ниже на 19% по сравнению с теми, кто тренировался столь же активно, но менее разнообразно. Результаты исследования опубликованы в BMJ Medicine

Исследовательница Хан Хан (Han Han) из Гарвардского университета пояснила, что если объем физической активности остается постоянным, люди получают дополнительные преимущества, выполняя разнообразные упражнения. Она подчеркнула, что ученые не установили точную причинно-следственную связь — выводы скорее носят ориентировочный, нежели окончательный характер.

Хан и ее коллеги сосредоточились на девяти видах упражнений, в том числе ходьбе, легком беге, теннисе и силовых тренировках. Команда проанализировала данные двух исследований о деятельности 70 тысяч женщин и 41 тысячи мужчин в период с 1986 по 2018 год. Участники каждые два года заполняли анкеты с подробным описанием своей физической активности. Авторы работы проанализировали взаимосвязь между активностью людей и их шансами умереть по какой-либо причине в течение исследуемого периода. 

Ученые обратили внимание, что занимаясь одним видом активности, люди, вероятно, достигали точки убывающей отдачи. Когда они тренировались более нескольких часов в неделю, риск смерти в течение периода исследования снижался незначительно.

По словам Хан, это может объяснить, почему разнообразные упражнения приносят дополнительные преимущества. Когда спортсмен достигает точки убывающей отдачи, он может получить больше пользы, занимаясь другими видами активностей, а не увеличивая время однообразных тренировок. Кроме того, как полагают ученые, разные виды физической активности приносят различные эффекты, а их совокупное влияние оказывается более значимым.

Исследователи отметили, что во время будущих работ можно изучить возможные совокупные эффекты разных видов активностей. Это поможет определить оптимальное сочетание упражнений. Как пояснила Хан, оптимальная комбинация может меняться на протяжении жизни человека.

Дак-чул Ли (Duck-chul Lee) из Университета Питтсбурга в Пенсильвании отметил, что исследователи мало изучали влияние различных типов и комбинаций упражнений на смертность. Из-за ограниченности такого рода исследований полученные результаты, по его словам, стоит интерпретировать с осторожностью. Одно из ограничений — склонность людей преувеличивать время тренировок. Кроме того, здоровые люди часто тренируются более активно, что также может повлиять на результаты.

Вероятно, в будущем ученые смогут использовать во время исследований данные фитнес-трекеров, не полагаясь исключительно на самоотчеты. Однако сейчас, чтобы изучить данные за долгий период, исследователи вынуждены анализировать сведения из анкет.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
08 Фев
Бесплатно
Экскурсия в Аэрокосмический музей «Спутник»
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
08 Фев
Бесплатно
Кролики. Что мы на самом деле о них знаем?
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
08 Фев
Бесплатно
Что если бы бобры вдруг исчезли? 
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
08 Фев
1000
Директор обсерватории: работа среди звезд
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
08 Фев
Бесплатно
Наука в космосе
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
08 Фев
Бесплатно
Современная археология: сколько может рассказать одна пуговица?
ВДНХ
Москва
Лекция
08 Фев
1000
Скандалы, юмор и страсть в берестяных грамотах
Medio Modo
Москва
Лекция
10 Фев
1000
Загадки Афротерий: морские коровы, даманы и рогатые арсинотерии
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Фев
600
Экстремальная Вселенная с обсерваторией Спектр-РГ
Московский Планетарий
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
6 февраля, 10:11
Александр Березин

Борьба с озоновыми дырами стала основным новым источником «вечных химикатов» в атмосфере

В 1980-х годах большую популярность приобрела борьба с озоновыми дырами. Из-за нее хладагенты из хлорфторгулеродов заменили на аналоги из гидрофторуглеродов. Теперь ученые выяснили, что эта замена — как и следующие за ней, уже в рамках борьбы с глобальным потеплением — ведет к накоплению в атмосфере довольно опасных «вечных химикатов».

Химия
# вечные химикаты
# ПФАС
# фреоны
6 февраля, 12:57
Андрей Серегин

В Испании нашли кость боевого слона из армии Ганнибала

Легенды об использовании слонов армией Ганнибала давно известны, но ранее не находили материальных подтверждений. Теперь на юге Испании археологи обнаружили первое прямое свидетельство участия этих животных во Второй Пунической войне.

Антропология
# Ганнибал
# кости
# реконструкция
# слон
6 февраля, 16:16
Александр Березин

Астрофизики попытались «закрыть» черную дыру в центре нашей Галактики с помощью темной материи

Группа ученых представила расчеты, по которым события в центре Млечного Пути можно объяснить без черной дыры. Правда, с физической точки зрения новое объяснение существенно более экзотично — настолько, что возникает вопрос о его соответствии бритве Оккама.

Астрономия
# галактики
# космос
# Стрелец A
# темная материя
2 февраля, 12:56
Илья Гриднев

Королевские кобры в Индии регулярно уезжали не туда на поезде

Биологи использовали данные отлова змей за 22 года, чтобы объяснить появление редких ядовитых рептилий в засушливых и нетипичных для них районах штата Гоа. Анализ показал, что королевские кобры Западных Гат используют железнодорожную сеть как скоростной коридор для расселения, случайно путешествуя в товарных вагонах из родных лесов к побережью.

Биология
# змеи
# миграция
# поезда
2 февраля, 08:40
Любовь С.

Первая «сфотографированная» черная дыра оказалась источником мощного джета

Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» первой «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.

Астрономия
# аккреционный диск
# джет
# М87
# релятивистский джет
# сверхмассивная черная
# Телескоп горизонта событий
2 февраля, 15:19
РТУ МИРЭА

Физик объяснил, в чем опасность «ватрушки» для катания на льду, и призвал отказаться от нее

Яркий надувной тюбинг, в народе прозванный «ватрушкой», стал символом зимнего отдыха. Он кажется удобным, мягким и потому — безопасным. Это ощущение обманчиво и ежегодно приводит к тысячам серьезных травм. В чем же кроется фундаментальная опасность этого популярного развлечения? На этот вопрос для нашего издания ответил Олег Рубан, кандидат технических наук, доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, объяснив, почему законы физики превращают безобидный на вид тюбинг в неуправляемый снаряд.

РТУ МИРЭА
# отдых
# отдых на природе
# потенциальная опасность
# скорость
# спорт
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Древние христиане в Судане приобрели устойчивость к малярии в ходе естественного отбора

    8 февраля, 09:33

  2. Ученые Саратовского медуниверситета изучили роль медитации в борьбе с депрессией

    7 февраля, 14:49

  3. Люди научились эхолокации

    7 февраля, 12:57

  4. Физики изучили способность жидкости переходить в стеклообразное состояние под действием давления

    6 февраля, 16:36
Выбор редакции

Ядерные технологии: не только электростанции

2 февраля, 12:59

Последние комментарии

Vlad Ok
9 минут назад
Dmitrii, вы же понимаете что стоит сделать запрос ИИ по сохраненным за последний год данным с ваших интернет аккаунтов и на вас влегкую буквально за

«Роскосмос» начал новый набор в отряд космонавтов

Алексей Владыкин
28 минут назад
Dmitrii, ты шиз? Ты какие года смотришь? Так можно сравнивать древнюю Русь и захват фашисткой Германии на картах. Шизойд!

Инфографика: максимальные пределы Римской империи

klim
30 минут назад
Melonic, соросятинка, как насчет вашей америки? "великая депрессия" 20-х годов прошлого века - это когда государство спасало банкиров, а в это время в

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Макс Гаврилов
1 час назад
Наивно полагать,что с развитием технологий исчезнут книги.Да гаджеты это удобно,но не всегда и не везде.У любых технологий есть свои плюсы и

По словам британских учителей, поступающие в школу дети пытаются «свайпать» книги как смартфоны

Макс Гаврилов
1 час назад
Борис, да ничего у них хорошего нет.Толпы мигрантов необразованных насилуют и убивают коренное население британии.Ну оно и неудивительно,бумеранг

По словам британских учителей, поступающие в школу дети пытаются «свайпать» книги как смартфоны

Alex Johnson
3 часа назад
Не поможет. Атмосферу нужно охлаждать, а не воду блокировать

Ученые предложили построить 80-километровую стену, чтобы спасти «ледник Судного дня»

Samirdin Azatov
3 часа назад
А что если...да не...

В Шанхае представили первого в мире «биомиметического ИИ-робота»  

Сергей Котенко
3 часа назад
Да о чём вообще речь в России лучшее вооружение звучит разработчики работают не за деньги а за идею и на благо народа и страны. А то что в рейтинге

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Николай Ребрик
5 часов назад
В России это не верная цифра, можно смело делить на десять а то и на двадцать, т.к. деньги просто воруют

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

David Sanford
6 часов назад
Иван, зато вы поумнее наверняка будете, раз опускаетесь до споров об орфографии с (ещё даже не совсем) подростком. 😁😁😁😁😁😁😁

По словам британских учителей, поступающие в школу дети пытаются «свайпать» книги как смартфоны

Serj Odin
7 часов назад
Leviynikto, его не просто сожмет или сплющит, его от такой скорости должно разорвать или сгореть, ну если они не придумали новый какой то металл для

Stavatti Aerospace представила свое видение истребителя шестого поколения

Павел Н
7 часов назад
Борис, Можно сколько угодно быть интеллектуальным, но если ты себе жопу подтереть не можешь, то это позор. И далеко не каждые родители будут

По словам британских учителей, поступающие в школу дети пытаются «свайпать» книги как смартфоны

Павел Н
7 часов назад
Егор, Такая деградация уже системная

По словам британских учителей, поступающие в школу дети пытаются «свайпать» книги как смартфоны

Pavel
8 часов назад
Red_Wave, да деградация уже давно идет. Как только отказались от глиняных табличек в пользу пергаментов. Возможно, у родителей не денег на качественную

По словам британских учителей, поступающие в школу дети пытаются «свайпать» книги как смартфоны

Melonic
8 часов назад
Удивительно, что у Израиля такая маленькая цифра финансирования.

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Melonic
8 часов назад
Natan, Так приведи свой, скрепный рейтинг, или не баламуть.

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

Melonic
8 часов назад
klim, Если Родина не хочет нормально кормить своих специалистов в мирное время, зато кормит толпы олигархов, то является ли она Родиной?

Рейтинг стран с наибольшими расходами на исследования и разработки

MUZAMMIL IJAZ
8 часов назад
Delta iOS Executor is a top Roblox tool for iPhone and iPad, offering smooth script execution and premium features without a computer. https://deltaiosexecutor.org/

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Злата Потехин
10 часов назад
Вместо того что бы обвинять родителей, начинают говорить что телефон и планшет виноват. 🙈 В телефоне есть головоломки, книги, обучалки. Но вместо

По словам британских учителей, поступающие в школу дети пытаются «свайпать» книги как смартфоны

Михаил Истоков
10 часов назад
Алексей, у тебя в селе и унитазы то не производятся, верни спизшенные унитазы в Польшу, рагуля.

Рейтинг: самые надежные автомобильные бренды в 2026 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно