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Европа построит свой первый лунный модуль

Европейское космическое агентство (ESA) подписало с компанией Thales Alenia Space контракт на сумму примерно 900 миллионов долларов для создания лунного модуля Argonaut. Он предназначен для доставки грузов на поверхность естественного спутника Земли.

Художественное изображение европейского лунного модуля Argonaut / © ESA

Инженеры Thales Alenia Space должны построить модуль в 2030 году, а его запуск на Луну (миссия ArgoNET) на ракете Ariane 6 намечен на 2031-й.

Argonaut будет способен доставлять на естественный спутник нашей планеты до 2000 килограммов полезной нагрузки: припасы для астронавтов, луноходы, грузы для научных исследований и экспериментов, а также элементы для лунных баз.