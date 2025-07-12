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Межзвёздный объект 3I/ATLAS впервые сняли на видео – и оно впечатляет
Астрономы впервые получили видеозапись движения нового межзвёздного объекта — кометы 3I/ATLAS, летящей через нашу Солнечную систему со скоростью около 60 км/с. Её возраст может быть больше возраста Земли на миллиарды лет.
Комета 3I/ATLAS была обнаружена 1 июля 2025 года телескопом ATLAS, расположенным в Чили. На тот момент она находилась примерно в 670 млн километров от Солнца. Уже спустя два дня Европейская южная обсерватория (ESO) направила на неё свой крупнейший инструмент — Very Large Telescope (VLT).
В результате впервые удалось зафиксировать на видео движение межзвёздного объекта на фоне звёздного неба.
Одной из главных особенностей новой кометы является её огромная скорость — порядка 60 километров в секунду. Это говорит о том, что объект путешествует по галактике уже много миллиардов лет. По словам Мэттью Хопкинса из Оксфордского университета, возраст кометы составляет не менее 7 миллиардов лет, что делает её, возможно, древнейшей из всех известных науке комет.
Ранее нам были известны только два межзвёздных гостя: астероид Оумуамуа, отличающийся необычным поведением и отсутствием комы, и комету Борисова, по виду очень похожую на обычные кометы нашей системы. 3I/ATLAS гораздо больше напоминает Борисова — у неё уже зафиксированы кометная активность и характерный хвост, что свидетельствует о присутствии льда.
Учёные уже готовят амбициозную программу наблюдений: космические телескопы «Хаббл» и «Джеймс Уэбб» помогут определить размеры, химический состав и особенности вращения кометы. Однако ближе всего к Земле 3I/ATLAS окажется в конце октября 2025 года — и именно в этот момент её наблюдения временно станут невозможны, так как комета уйдёт за Солнце. Следующая возможность увидеть объект появится лишь в декабре.
Открытие кометы 3I/ATLAS — важный шаг на пути к изучению межзвёздных объектов. С запуском новой обсерватории имени Веры Рубин в ближайшие годы астрономы рассчитывают открывать ещё больше таких путешественников из других звёздных систем.
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