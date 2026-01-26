Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Ученые обнаружили, что спутниковое созвездие Amazon мешает астрономическим наблюдениям
Спутники новой орбитальной группировки Amazon обладают яркостью, способной нарушать астрономические наблюдения, говорится в новом исследовании. Хотя аппараты созвездия Amazon Leo в целом не видны невооруженным глазом, они все же могут создавать серьезные помехи для научных наблюдений.
Исследование, опубликованное 12 января на онлайн-платформе arXiv и пока не прошедшее рецензирование, проанализировало почти 2 000 наблюдений спутников Amazon Leo. Его авторы пришли к выводу, что яркость этих аппаратов превышает пределы, рекомендованные Международным астрономическим союзом (IAU) для безопасного сосуществования спутниковых мегасозвездий и астрономической науки.
Спутники, находящиеся на орбите высотой около 630 километров, имеют среднюю видимую звездную величину 6,28. Это делает их слишком тусклыми для невооруженного глаза, однако все еще достаточно яркими, чтобы доставлять проблемы астрономам. Примерно в 25% наблюдений спутники выглядели достаточно яркими, чтобы их можно было заметить без телескопов.
Особенно серьезную угрозу яркие спутники представляют для масштабных обзоров неба, проводимых наземными обсерваториями, такими как обсерватория Веры Рубин, отметил ведущий автор исследования, астроном Энтони Маллама из Центра защиты темного неба при IAU. По его словам, помехи возможны и для орбитальных телескопов, включая космический телескоп «Хаббл».
Ранее Маллама и его коллеги уже изучали яркость других спутниковых сетей, прежде всего Starlink компании SpaceX, которая с примерно 9 500 спутниками остается крупнейшей группировкой на орбите. Они также анализировали гигантские спутники BlueBird компании AST SpaceMobile, чьи антенны площадью около 64 квадратных метров делают их самыми яркими искусственными объектами на ночном небе. Следующее поколение BlueBird будет еще крупнее — с антеннами почти 223 квадратных метра.
По словам Малламы, спутники Amazon Leo заметно тусклее BlueBird и немного менее яркие, чем большинство аппаратов Starlink, которые летают на меньшей высоте — около 480 километров. В будущем спутники Amazon Leo планируется выводить на еще более низкую орбиту — около 590 километров, что может сделать их ярче.
Астроном Джон Барентайн из обсерватории Silverado Hills в Тусоне (штат Аризона), не участвовавший в исследовании, отметил, что спутники Amazon Leo особенно заметны в сумерках.
Amazon начала развертывание своей интернет-группировки в 2025 году. Пока на орбите находится около 180 аппаратов, однако в перспективе компания планирует увеличить их число до более чем 3 200.
При этом Маллама положительно оценил готовность Amazon сотрудничать с астрономическим сообществом и снижать воздействие своих спутников на ночное небо.
Барентайн добавил, что с момента запуска первых тестовых спутников Amazon в 2023 году инженерам компании удалось снизить количество света, отражаемого в сторону Земли, и тем самым уменьшить их видимость.
Астрономы начали бить тревогу по поводу влияния спутниковых мегасозвездий на наблюдения Вселенной вскоре после запуска первых спутников Starlink в 2019 году, когда на снимках телескопов стали появляться характерные светлые полосы. С тех пор SpaceX также предприняла шаги по снижению яркости своих аппаратов.
Тем не менее более раннее исследование Малламы и его коллег, опубликованное в ноябре 2025 года в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, показало, что за исключением спутников OneWeb, находящихся на высоте около 1 200 километров, все действующие интернет-созвездия — включая китайские проекты Qianfan и Guowang — по-прежнему превышают рекомендованные IAU уровни яркости.
