Rocket Lab сообщила об инциденте с топливным баком во время испытаний новейшей ракеты Neutron

Новая ракета-носитель Neutron компании Rocket Lab не выдержала нагрузок: основной бак первой ступени первого экземпляра ракеты разорвался во время ночных испытаний на полигоне Уоллопс в штате Вирджиния (США).

Рендер ракеты Neutron / © Rocket Lab

Компания сообщила, что в настоящее время анализирует данные испытаний, чтобы определить новые сроки первого запуска Neutron, который ранее ожидался в первом квартале 2026 года.

«Мы намеренно испытываем конструкции на пределе их возможностей, чтобы подтвердить их прочность и запасы надежности и убедиться, что требования для успешного запуска с большим запасом выполняются», — говорится в заявлении Rocket Lab.

Хотя первая ступень Neutron, по всей видимости, утрачена полностью, Rocket Lab подчеркнула, что серьезного ущерба инфраструктуре компании и окружающим испытательным сооружениям нанесено не было.

Произошедшее стало серьезным ударом для новейшего носителя Rocket Lab, который задуман как конкурент Falcon 9 компании SpaceX. Запуск Neutron в первом квартале 2026 года — перспектива, которая теперь выглядит крайне маловероятной, — и без того уже был переносом по сравнению с первоначальными планами дебюта к концу 2025 года.

По мере анализа данных испытания Rocket Lab намерена оценить его последствия и продолжить программу разработки Neutron, используя следующий бак первой ступени, который уже находится в производстве.

Neutron относится к более тяжелому классу ракет по сравнению с «рабочей лошадкой» Rocket Lab — носителем Electron, число запусков которого в сегменте малых полезных нагрузок стабильно и последовательно росло в последние годы.

Первая ступень Neutron проектируется как многоразовая и должна совершать посадку на морскую платформу после выведения на низкую околоземную орбиту до 13 000 килограммов полезной нагрузки.