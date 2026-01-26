  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
26 января, 07:12
Рейтинг: +1112
Посты: 2541

Rocket Lab сообщила об инциденте с топливным баком во время испытаний новейшей ракеты Neutron

Новая ракета-носитель Neutron компании Rocket Lab не выдержала нагрузок: основной бак первой ступени первого экземпляра ракеты разорвался во время ночных испытаний на полигоне Уоллопс в штате Вирджиния (США).

Рендер ракеты Neutron / © Rocket Lab
Рендер ракеты Neutron / © Rocket Lab

Компания сообщила, что в настоящее время анализирует данные испытаний, чтобы определить новые сроки первого запуска Neutron, который ранее ожидался в первом квартале 2026 года.

«Мы намеренно испытываем конструкции на пределе их возможностей, чтобы подтвердить их прочность и запасы надежности и убедиться, что требования для успешного запуска с большим запасом выполняются», — говорится в заявлении Rocket Lab.

Хотя первая ступень Neutron, по всей видимости, утрачена полностью, Rocket Lab подчеркнула, что серьезного ущерба инфраструктуре компании и окружающим испытательным сооружениям нанесено не было.

Произошедшее стало серьезным ударом для новейшего носителя Rocket Lab, который задуман как конкурент Falcon 9 компании SpaceX. Запуск Neutron в первом квартале 2026 года — перспектива, которая теперь выглядит крайне маловероятной, — и без того уже был переносом по сравнению с первоначальными планами дебюта к концу 2025 года.

По мере анализа данных испытания Rocket Lab намерена оценить его последствия и продолжить программу разработки Neutron, используя следующий бак первой ступени, который уже находится в производстве.

Neutron относится к более тяжелому классу ракет по сравнению с «рабочей лошадкой» Rocket Lab — носителем Electron, число запусков которого в сегменте малых полезных нагрузок стабильно и последовательно росло в последние годы. 

Первая ступень Neutron проектируется как многоразовая и должна совершать посадку на морскую платформу после выведения на низкую околоземную орбиту до 13 000 килограммов полезной нагрузки. 

Комментарии

Написать комментарий
25 января, 16:53
Evgenia Vavilova

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

Биология
# вымирающий вид
# генетическое разнообразие
# животные
# зоопарки
# млекопитающие
# размножение
# старение
25 января, 10:04
Александр Березин

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?

С точки зрения науки
# Гренландия
# история
# сша
Выбор редакции
23 января, 08:27
Полина Меньшова

Структура человеческого языка оказалась проще, чем было принято считать

В основе современной грамматики лежит теория, согласно которой в сознании человека язык «хранится» в виде иерархических структур — групп из двух слов, где одна составляющая зависит от другой, но вместе они образуют единое целое с точки зрения смысла. Однако лингвисты из Дании продемонстрировали, что устройство языка может быть проще: многие значимые группы слов представляют собой линейные последовательности, а не иерархии.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# психолингвистика
# язык
19 января, 07:55
Игорь Байдов

Ученые пересмотрели роль мяса в долголетии

Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.

Медицина
# долголетие
# Китай
# мясо
# мясоеды
# растительная пища
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
Последние комментарии

Dmitriy Samarskiy
1 час назад
У не рушни в головах пустота, россияне живут в тепле и при электричестве.

География природного газа: распределение доказанных запасов по странам 

Evgeny
2 часа назад
Надо просто раз в неделю открывать клетки чтобы хищники могли поохотиться, проблема решена.

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

Иван Колупаев
5 часов назад
Платон, и вам не хворать.

Карта: уровень внедрения ИИ по странам

Гена Пастухов
6 часов назад
Об этом писал Джеральд Даррелл ещё фиг знает сколько лет назад.

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

Гена Пастухов
6 часов назад
Иван, да, как указано ниже :) Делаю новую квартиру и, пока зима, решил проверить, не стоит ли где-то что-то утеплить, поскольку переделка может стоить

Физик рассказал, как избежать возгорания бытовой техники

Alexey Rusakovich
6 часов назад
Очень хотелось увидеть место Японии в этом списке )))

Рейтинг стран — лидеров по плотности зарядных станций для электромобилей

Антон Сидорук
6 часов назад
Похоже данные организмы были совсем никудышными, раз полностью исчезли

Палеонтологи выделили ранее неизвестное вымершее царство древних гигантов

Иван Колупаев
7 часов назад
Александр, впрочем есть шанс что Трамп поступит хитрее и запугав европейцев выбьет из них такие уступки, что фактически разрешит себе в Гренландии

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Платон Московский
7 часов назад
Иван, вас, похоже, зумер укусил и причинил неумение понимать написанное. Жаль, что я вступил в то, что посчитал диалогом поначалу. Прощевайте.

Карта: уровень внедрения ИИ по странам

Crypt
7 часов назад
Статья написанна в таком тоне, что понятно ее писало быдло

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

tempo more
7 часов назад
Блин, даже тут мы обделались.

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

Алексей Колмаков
7 часов назад
Ага ага...а теперь дайте нормально работать без выпня ведущего в США, Норвегию и т.п. и ещё раз посчитайте. В общем грош цена этой карте.

Карта: уровень внедрения ИИ по странам

Sergey Gorovoy
8 часов назад
Александр, "На Аляске туризм век развивают, и как-то туристов сильно меньше, чем в других штатах США." - уж не знаю - корректно ли сравнение, но на

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Sergey Gorovoy
8 часов назад
Владимир, Курт Рассел готов эту новость подтвердить). 😂

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Sergey Gorovoy
8 часов назад
посмотрим через годков 100 - во что выльются хотелки этого малахольного чувака с дохлой белкой на башке). 😂

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Иван Колупаев
9 часов назад
Михаил, опиши свою зраду сегодня 😁

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

Иван Колупаев
9 часов назад
Михаил, давно ли небратья опять стали братьями? 😁

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

Иван Колупаев
9 часов назад
Михаил, 30 лет орали что не братья а теперь удивляются, а нас то за шо?

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

Иван Колупаев
9 часов назад
Платон, это вы забавный если с третьего раза не можете понять разницу. Я бы может еще раз попробовал но мелкософт мне за это не доплачивает.

Карта: уровень внедрения ИИ по странам

Михаил Иванов
11 часов назад
Обоснуй в чем он не прав?

Будущее самое высокое здание в мире приблизилось к ключевому этапу строительства

