Rocket Lab сообщила об инциденте с топливным баком во время испытаний новейшей ракеты Neutron
Новая ракета-носитель Neutron компании Rocket Lab не выдержала нагрузок: основной бак первой ступени первого экземпляра ракеты разорвался во время ночных испытаний на полигоне Уоллопс в штате Вирджиния (США).
Компания сообщила, что в настоящее время анализирует данные испытаний, чтобы определить новые сроки первого запуска Neutron, который ранее ожидался в первом квартале 2026 года.
«Мы намеренно испытываем конструкции на пределе их возможностей, чтобы подтвердить их прочность и запасы надежности и убедиться, что требования для успешного запуска с большим запасом выполняются», — говорится в заявлении Rocket Lab.
Хотя первая ступень Neutron, по всей видимости, утрачена полностью, Rocket Lab подчеркнула, что серьезного ущерба инфраструктуре компании и окружающим испытательным сооружениям нанесено не было.
Произошедшее стало серьезным ударом для новейшего носителя Rocket Lab, который задуман как конкурент Falcon 9 компании SpaceX. Запуск Neutron в первом квартале 2026 года — перспектива, которая теперь выглядит крайне маловероятной, — и без того уже был переносом по сравнению с первоначальными планами дебюта к концу 2025 года.
По мере анализа данных испытания Rocket Lab намерена оценить его последствия и продолжить программу разработки Neutron, используя следующий бак первой ступени, который уже находится в производстве.
Neutron относится к более тяжелому классу ракет по сравнению с «рабочей лошадкой» Rocket Lab — носителем Electron, число запусков которого в сегменте малых полезных нагрузок стабильно и последовательно росло в последние годы.
Первая ступень Neutron проектируется как многоразовая и должна совершать посадку на морскую платформу после выведения на низкую околоземную орбиту до 13 000 килограммов полезной нагрузки.
В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.
Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?
В основе современной грамматики лежит теория, согласно которой в сознании человека язык «хранится» в виде иерархических структур — групп из двух слов, где одна составляющая зависит от другой, но вместе они образуют единое целое с точки зрения смысла. Однако лингвисты из Дании продемонстрировали, что устройство языка может быть проще: многие значимые группы слов представляют собой линейные последовательности, а не иерархии.
Растительная диета давно стала золотым стандартом для тех, кто мечтает о долгой и здоровой жизни. Но китайские ученые внесли серьезные коррективы в этот постулат. Они обнаружили, что большинство местных долгожителей, перешагнувших столетний рубеж, регулярно употребляют в пищу мясо. Особенно заметна эта связь у одной специфической группы пожилых людей, что заставляет по-новому взглянуть на диетические рекомендации для самых старших поколений.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
