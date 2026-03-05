  • Добавить в закладки
Олег Гончар
Олег Гончар
5 марта, 09:13
Рейтинг: +771
Посты: 2341

В Европе предложили альтернативу Starship 

Исследователи из Немецкого центра авиации и космонавтики (DLR) опубликовали один из самых строгих независимых анализов Starship на сегодняшний день. Работа вышла в журнале CEAS Space Journal.

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
# технологии
Концепт RLV C5 / © DLR
Концепт RLV C5 / © DLR

Ученые использовали телеметрические данные из публичных трансляций первых четырех испытательных полетов транспортной системы и на их основе построили и верифицировали собственные детальные модели характеристик Starship. В результате получилась картина, более приземленная и одновременно более впечатляющая, чем можно было бы ожидать из маркетинговых материалов компании SpaceX.

Анализ подтвердил, что в нынешнем виде полностью многоразовый Starship способен выводить на низкую околоземную орбиту около 59 тонн. Это примерно соответствует возможностям Falcon Heavy при запуске без возвращения ускорителей.

Версия следующего поколения, оснащенная более мощными двигателями Raptor 3, по расчетам, сможет выводить около 115 тонн в многоразовом режиме и до 188 тонн при одноразовом использовании.

Однако самая поразительная часть статьи — это детально проработанный проект европейской альтернативы, способной выводить на орбиту более 70 тонн полезной нагрузки. Концепт получил название RLV C5. Он представляет собой крылатый орбитальный корабль, выводимый одноступенчатым носителем. Носитель доставляет аппарат за пределы плотных слоев атмосферы, после чего тот выходит на орбиту, выполняет миссию и возвращается на Землю.

Посадка предполагается в формате аэродинамического планирования — без вертикального торможения двигателями. Согласно концепту, аппарат будет перехватываться крупным самолетом. Еще недавно подобные схемы считались приоритетным направлением развития космических технологий. Однако подход, активно продвигаемый Илон Маск — вертикальная посадка ракеты с работающими двигателями — сумел убедить многих в своей практичности.  

По мнению исследователей DLR, их концепт имеет ощутимые преимущества: ускорителю не требуется резервировать топливо для тормозных импульсов и посадки, а значит, каждый килограмм горючего работает на достижение орбиты.

Для сравнения: стартовая масса Starship более чем втрое превышает массу RLV C5. Значительная часть этой разницы — цена полной многоразовости: теплозащитные плитки, топливо для посадки, усиленная конструкция.

Из каждой тонны массы, которую Starship выводит на орбиту, лишь около 40% приходится на полезную нагрузку. В то же время RLV C5, придерживаясь более простой схемы частичной многоразовости, способен довести долю полезной нагрузки до 74% массы, достигающей орбиты. То, в чем он уступает по абсолютной грузоподъемности, он компенсирует эффективностью.

Исследователи DLR подчеркивают, что речь идет не о соревновании, а о выборе. Исключительная грузоподъемность Starship и планируемая быстрая повторная эксплуатация делают его идеальным для задач с действительно колоссальными массами — например, для создания лунных баз, миссий на Марс или развертывания гигантских спутниковых группировок. RLV C5 отвечает другой потребности — обеспечению суверенного европейского доступа к сверхтяжелым пускам без колоссальных инвестиций, необходимых для разработки полностью многоразовой системы с нуля. 

Однако остается существенная оговорка, которую команда DLR формулирует прямо. Starship уже летает — пусть и не без проблем. RLV C5 пока существует только на бумаге.

4 марта, 13:56
Илья Гриднев

Косатки ели сородичей, не подозревая об этом

Биологи получили прямые доказательства поедания косатками представителей собственного вида. Оторванные спинные плавники со следами больших зубов указали на охоту плотоядных китообразных на слабую соседнюю популяцию. Угроза смертельных нападений заставила рыбоядные группы косаток создавать неразлучные семейные кланы.

Биология
# каннибализм
# китообразные
# косатки
4 марта, 14:46
Адель Романова

Моделирование парникового эффекта на Марсе привело к похолоданию вместо потепления

Исследователи смоделировали последствия распыления в марсианской атмосфере аэрозолей для создания искусственного парникового эффекта. Выяснилось, что это может привести к парадоксальному результату: вместо ожидаемого более комфортного климата будущая колония на «нагретой» Красной планете окажется посреди такого же лютого холода и притом окружена обезвоженным грунтом.

Астрономия
# атмосфера Марса
# космос
# марс
# терраформирование Марса
3 марта, 14:06
Александр Березин

Россия вернула себе возможность пилотируемых космических полетов

В ноябре 2025 года при взлете российской ракеты с Байконура к МКС с существенной высоты упала кабина обслуживания 8У216. Поскольку в 2010-х годах из экономии средств у нас отказались от дублирования стартовых площадок, это создало ситуацию временной невозможности пилотируемых полетов. Теперь, всего через три месяца после происшествия, «Роскосмос» смог решить проблему, поставив запасную кабину обслуживания, найденную на складах Минобороны. Весенние пуски к МКС, запланированные ранее, теперь имеют шансы пройти в срок.

Космонавтика
# Байконур
# космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Россия
28 февраля, 16:50
Игорь Байдов

Ученые впервые доказали, что римляне добывали золото в испанских Пиренеях

В той части Пиренеев, которые находятся на территории Испании, исследователи обнаружили первые доказательства добычи золота в эпоху Римской империи. На месте древних рудников нашли сложные гидравлические сооружения и остатки водохранилища, возраст которых определили с помощью метода оптического датирования. Открытие прольет свет на инженерные приемы римлян и поставит точку в многолетнем споре: действительно ли римляне добывали золото в этом регионе.

Археология
# добыча полезных ископаемых
# Золото
# Рим
# Римская империя
26 февраля, 10:02
Татьяна Зайцева

Биологи пересчитали пчел на планете и удивились количеству их видов

В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.

Биология
# пчелы
# разнообразие видов
# таксономия
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
12 февраля, 08:19
Полина Меньшова

Психологи выяснили, сколько раз за жизнь люди способны сильно влюбиться

«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.

Психология
# влюбленность
# любовь
# романтические отношения
# страсть
