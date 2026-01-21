  • Добавить в закладки
Андрей Привалов
Андрей Привалов
21 января, 10:32
Рейтинг: +30
Посты: 146

В Японии возобновили работу крупнейшей в мире АЭС

Шестой энергоблок АЭС «Касивадзаки—Карива» приступил к возобновлению работы после многолетнего простоя. 

TEPCO перезапускает шестой энергоблок, чтобы решить проблему нехватки электроэнергии в летний период / © Wikimedia Commons
TEPCO перезапускает шестой энергоблок, чтобы решить проблему нехватки электроэнергии в летний период / © Wikimedia Commons

Компания Tokyo Electric Power Co. Holdings (TEPCO) начала поэтапный запуск станции в префектуре Ниигата, что стало первым возвращением реактора компании в строй почти за пятнадцать лет после аварии на АЭС «Фукусима».

Реактор мощностью 1 350 000 киловатт приступил к запуску ядерной реакции после того, как в среду, 21 января,  Управление по ядерному регулированию Японии (NRA) выдало разрешение на испытательную эксплуатацию. В течение ближайшей недели TEPCO планирует вывести блок примерно на 50% номинальной мощности, после чего будут проведены дополнительные проверки безопасности перед дальнейшим наращиванием нагрузки. Начало коммерческой эксплуатации намечено на конец февраля — при условии получения окончательного одобрения регулятора.

Возобновление работы происходит на фоне ожидаемого напряженного баланса электроэнергии в Японии этим летом и символизирует важный этап в постепенном возвращении страны к использованию атомной энергетики.

Решение стало возможным после того, как в декабре его одобрило собрание префектуры Ниигата. Ожидается, что седьмой энергоблок станции будет перезапущен позднее в этом десятилетии.

