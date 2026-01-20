Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Наглядная история: как США приобретали свои крупнейшие территории

В первые полтора столетия своей истории Соединенные Штаты расширялись не только за счет войн и переселения, но и буквально — расплачиваясь чеками за огромные территории. История американской экспансии во многом была историей крупных сделок.

Наглядная история: как США приобретали свои крупнейшие территории / © World Visualized

Вот как это происходило.

Луизианская покупка (1803): сделка, удвоившая страну.

Крупнейшая земельная сделка в истории США состоялась на фоне неудач Наполеона в Европе. В 1803 году президент Томас Джефферсон согласился заплатить Франции 15 миллионов долларов за обширную территорию Луизианы. Эта покупка почти вдвое увеличила размеры молодого государства и заложила основу для дальнейшего продвижения на запад. Земли, простиравшиеся от реки Миссисипи до Скалистых гор, впоследствии полностью или частично вошли в состав 15 современных штатов.

Договор о покупке Флориды (1819).

Спустя чуть более десяти лет внимание США обратилось на юг. По договору Адамса — Ониса Испания уступила Флориду Соединенным Штатам, а американское правительство взяло на себя выплату примерно пять миллионов долларов по претензиям своих граждан к испанской короне. Сделка не только обеспечила контроль над стратегически важной территорией, но и прояснила границы, снизив напряженность между двумя бывшими колониальными державами.

Мексиканская цессия (1848).

Мексикано-американская война завершилась подписанием договора Гваделупе-Идальго в 1848 году. В результате Мексика уступила колоссальные территории, включающие современные Калифорнию, Неваду, Юту, Аризону, а также части Колорадо, Вайоминга и Нью-Мексико. Хотя формально это была не «покупка», США выплатили 15 миллионов долларов и приняли на себя ряд обязательств, а масштаб приобретения сделал эту сделку одним из крупнейших территориальных расширений в истории страны.

Покупка Гадсдена (1854).

Стремясь построить южную трансконтинентальную железную дорогу и окончательно урегулировать пограничные споры с Мексикой, американские дипломаты заключили сделку Гадсдена. За 10 миллионов долларов Соединенные Штаты приобрели более 77 тысяч квадратных километров земли на территории нынешних южных районов Аризоны и Нью-Мексико, окончательно оформив границы континентальной части страны.

Покупка Аляски (1867).

Одной из самых известных и поначалу высмеиваемых сделок стала покупка Аляски. В 1867 году США приобрели у России 1,72 миллиона квадратных километров всего за 7,2 миллиона долларов — примерно по два цента за акр. Современники называли сделку «безумием Сьюарда», однако со временем территория доказала свою колоссальную ресурсную и стратегическую ценность, став 49-м штатом США.

Виргинские острова США (1917).

Не все американские приобретения находились на материке. В разгар Первой мировой войны, в 1917 году, Соединенные Штаты купили у Дании Датскую Вест-Индию, ныне известную как Американские Виргинские острова, за 25 миллионов долларов золотом. Эта покупка обеспечила США важный военно-морской плацдарм в Карибском море и стала последним крупным территориальным приобретением страны.

История этих сделок показывает, что карта Соединенных Штатов формировалась не только на полях сражений, но и за столами переговоров — при помощи договоров, подписей и внушительных сумм денег.