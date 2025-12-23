Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Первая коммерческая южнокорейская ракета разбилась после старта
Южнокорейский стартап Innospace выполнил пуск своей ракеты Hanbit-Nano с космодрома Алкантара в Бразилии. Это была первая в истории попытка орбитального запуска, осуществленная частной компанией из Южной Кореи.
Однако, как часто бывает с дебютными пусками, миссия закончилась неудачей. Ракета потерпела аварию и упала примерно через минуту после старта. Об этом сообщило издание Space.com.
Причины отказа на данный момент неизвестны. Innospace сразу после инцидента не опубликовала официальных комментариев в соцсетях, а онлайн-трансляцию прервали вскоре после сообщения о возникшей аномалии.
Hanbit-Nano — двухступенчатая ракета. Она рассчитана на выведение до 90 килограммов полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту при старте из Бразилии. В первом полете Hanbit-Nano несла пять малых спутников заказчиков из Бразилии и Индии, а также три дополнительных демонстрационных технологических полезных нагрузки.
Компания Innospace была основана в 2017 году и насчитывает около 260 сотрудников. Как ранее отмечал генеральный директор Ким Су Джон, вся пусковая техника разрабатывается внутри компании без привлечения сторонних подрядчиков.
При этом планы Innospace не ограничиваются Hanbit-Nano: стартап уже работает над более крупными и мощными ракетами под названиями Hanbit-Micro и Hanbit-Mini.
