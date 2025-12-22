Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Europa Clipper сфотографировал межзвездную комету в ультрафиолете
Пока комета 3I/ATLAS продолжает свое путешествие по Солнечной системе, мировые космические агентства используют все имеющиеся в распоряжении инструменты, чтобы наблюдать за ней. Хотя комета не опасна, она представляет большой интерес для исследователей. С помощью миссии Europa Clipper NASA получило изображение межзвездного объекта в ультрафиолете.
6 ноября за межзвездной кометой наблюдала миссия NASA Europa Clipper с расстояния около 164 миллионов километров. В течение семи часов данные собирал прибор космического аппарата Europa Ultraviolet Spectrograph (Europa-UVS). Собранные данные помогут ученым определить состав и распределение элементов в коме кометы — облаке газа и пыли, которое окружает ее ядро.
Прибор Europa-UVS сканирует участок неба, собирая ультрафиолетовое излучение и разделяя его на отдельные длины волн. Это позволяет определить химический состав наблюдаемых объектов. Объединив несколько наблюдений и переведя полученные данные в длины волн, различимые человеческим глазом, команда исследователей создает видимое изображение. Так ученые действовали и в случае с кометой.
Инженеры спроектировали и откалибровали Europa-UVS с учетом ее основной цели — изучения спутника Юпитера Европы. Однако команда Europa Clipper смогла настроить приборы на изучение 3I/ATLAS.
NASA запустило миссию в октябре 2024 года. Europa Clipper прибудет в систему Юпитера в апреле 2030 года. Там аппарат будет исследовать Европу — покрытый льдом спутник с огромным подземным океаном. По мнению ученых, там могут существовать условия, подходящие для поддержания жизни.
Согласно научным данным, на Земле живут 20 квадриллионов муравьев, что составляет примерно 2,5 миллиона муравьев на каждого человека. Ученые давно спорят, почему эти насекомые стали одними из самых многочисленных существ по числу особей. Авторы нового исследования, похоже, нашли ключ к разгадке.
С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится критически сухим. Это не просто временный дискомфорт, а серьезный фактор, который незаметно, но постоянно ослабляет наши защитные силы. Страдают также предметы интерьера, растения и домашние животные, а статическое электричество становится постоянным спутником. Вместе с экспертом ПНИПУ разбираемся, как сухой воздух влияет на наш организм и стоит ли с ним бороться.
Экологическое состояние морей, омывающих развитые и развивающиеся страны, — давняя проблема, о которой говорят ученые. Авторы нового исследования выявили в Средиземном море пещеры с рекордным количеством мусора.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
