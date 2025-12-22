Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Europa Clipper сфотографировал межзвездную комету в ультрафиолете

Пока комета 3I/ATLAS продолжает свое путешествие по Солнечной системе, мировые космические агентства используют все имеющиеся в распоряжении инструменты, чтобы наблюдать за ней. Хотя комета не опасна, она представляет большой интерес для исследователей. С помощью миссии Europa Clipper NASA получило изображение межзвездного объекта в ультрафиолете.

Межзвездная комета 3I/ATLAS на составном снимке, сделанном прибором Europa Ultraviolet Spectrograph на космическом корабле NASA Europa Clipper / © NASA/JPL-Caltech/SWRI

6 ноября за межзвездной кометой наблюдала миссия NASA Europa Clipper с расстояния около 164 миллионов километров. В течение семи часов данные собирал прибор космического аппарата Europa Ultraviolet Spectrograph (Europa-UVS). Собранные данные помогут ученым определить состав и распределение элементов в коме кометы — облаке газа и пыли, которое окружает ее ядро.

Прибор Europa-UVS сканирует участок неба, собирая ультрафиолетовое излучение и разделяя его на отдельные длины волн. Это позволяет определить химический состав наблюдаемых объектов. Объединив несколько наблюдений и переведя полученные данные в длины волн, различимые человеческим глазом, команда исследователей создает видимое изображение. Так ученые действовали и в случае с кометой.

Инженеры спроектировали и откалибровали Europa-UVS с учетом ее основной цели — изучения спутника Юпитера Европы. Однако команда Europa Clipper смогла настроить приборы на изучение 3I/ATLAS.

NASA запустило миссию в октябре 2024 года. Europa Clipper прибудет в систему Юпитера в апреле 2030 года. Там аппарат будет исследовать Европу — покрытый льдом спутник с огромным подземным океаном. По мнению ученых, там могут существовать условия, подходящие для поддержания жизни.