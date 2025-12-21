Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Новая реконфигурируемая космическая станция сможет выйти на орбиту за один пуск Falcon 9
На фоне перехода NASA и США к новой эпохе частных орбитальных станций стартап Max Space разрабатывает расширяемые модули для работы в космосе.
На этой неделе компания объявила о планах построить собственную космическую станцию. Новый проект под названием Thunderbird Station сможет быть выведен на орбиту одним запуском ракеты Falcon 9.
После выхода на орбиту станция развернется до объема около 350 кубических метров — это примерно треть объема Международной космической станции (МКС).
Изначально стартап намеревался предлагать свою технологию другим компаниям, планирующим вывод собственных станций на орбиту. Однако, как сообщило издание Space News, стратегия изменилась после того, как в августе NASA объявило о пересмотре программы коммерческих орбитальных станций. Летом агентство заявило о намерении заключить сразу несколько соглашений для финансирования разработки коммерческих станций.
Теперь Max Space представила станцию Thunderbird, оснащенную двумя стыковочными портами и рассчитанную на экипаж из четырех человек. Для работы над проектом компания привлекла бывшего астронавта NASA Николь Стотт и экс-заместителя главного научного сотрудника NASA Картика Шета. Оба сыграли ключевую роль в доработке концептов жилого и лабораторного модулей Thunderbird.
В отличие от большинства орбитальных станций, требующих нескольких запусков для полной сборки, Thunderbird может быть выведена в космос за один старт Falcon 9 благодаря своей «морфической внутренней структуре». По сути, внутри станции используется мягкий, реконфигурируемый материал.
По словам компании, это позволяет создавать гибко настраиваемое внутреннее пространство, которое может быть адаптировано под жилые отсеки экипажа, орбитальные лаборатории и производственные зоны для работ в условиях микрогравитации.
Max Space утверждает, что ее новый проект вызывает интерес не только в рамках программы коммерческих станций. В перспективе станция может быть востребована заказчиками, желающими продолжить научные исследования после сведения МКС с орбиты, запланированного примерно на 2030 год.
Компания намерена запустить уменьшенный прототип Thunderbird в начале 2027 года. При успешной реализации проекта следующим шагом станет вывод на орбиту полноразмерной станции. В этом случае Max Space присоединится к растущему числу компаний, разрабатывающих американского преемника МКС — сеть частных орбитальных станций, расширяющих присутствие человечества в космосе.
Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.
Благодаря последним находкам на севере Англии ученые больше узнали о повседневной жизни римского гарнизона, охранявшего один из фортов вала Адриана от набегов северных племен. Несмотря на репутацию людей с развитой санитарией, римляне Британии, вероятно, страдали от целого ряда заболеваний пищеварительной системы, вызванных паразитами.
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина нашли способ борьбы с испарением бензина в топливных резервуарах. Исследователи разработали особую краску для покрытия стенок хранилищ, которая действует как терморегулятор, снижая потери бензина почти до 2-3% в год и уменьшая выбросы в атмосферу вредных летучих соединений. Технология не имеет прямых аналогов в России и в мире.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
Зоологи из Университета Уэйк-Форест обнаружили редкий феномен в поведении насканских олуш (Sula granti): самки этих птиц открыто спариваются со множеством соседей, но приносят потомство исключительно от постоянных партнеров. Исследование показало, что самки обладают полной сексуальной свободой благодаря физическому превосходству над самцами и контролируют отцовство с помощью строгого календаря встреч.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
