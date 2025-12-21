  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
21 декабря, 09:14
Рейтинг: +307
Посты: 894

Новая реконфигурируемая космическая станция сможет выйти на орбиту за один пуск Falcon 9

На фоне перехода NASA и США к новой эпохе частных орбитальных станций стартап Max Space разрабатывает расширяемые модули для работы в космосе.

Сообщество
# будущее
# космос
# МКС
# технологии
Thunderbird Station / © Max Space
Thunderbird Station / © Max Space

На этой неделе компания объявила о планах построить собственную космическую станцию. Новый проект под названием Thunderbird Station сможет быть выведен на орбиту одним запуском ракеты Falcon 9.

После выхода на орбиту станция развернется до объема около 350 кубических метров — это примерно треть объема Международной космической станции (МКС).

Thunderbird Station / © Max Space
Thunderbird Station / © Max Space

Изначально стартап намеревался предлагать свою технологию другим компаниям, планирующим вывод собственных станций на орбиту. Однако, как сообщило издание Space News, стратегия изменилась после того, как в августе NASA объявило о пересмотре программы коммерческих орбитальных станций. Летом агентство заявило о намерении заключить сразу несколько соглашений для финансирования разработки коммерческих станций.

Thunderbird Station / © Max Space
Thunderbird Station / © Max Space

Теперь Max Space представила станцию Thunderbird, оснащенную двумя стыковочными портами и рассчитанную на экипаж из четырех человек. Для работы над проектом компания привлекла бывшего астронавта NASA Николь Стотт и экс-заместителя главного научного сотрудника NASA Картика Шета. Оба сыграли ключевую роль в доработке концептов жилого и лабораторного модулей Thunderbird.

В отличие от большинства орбитальных станций, требующих нескольких запусков для полной сборки, Thunderbird может быть выведена в космос за один старт Falcon 9 благодаря своей «морфической внутренней структуре». По сути, внутри станции используется мягкий, реконфигурируемый материал.

По словам компании, это позволяет создавать гибко настраиваемое внутреннее пространство, которое может быть адаптировано под жилые отсеки экипажа, орбитальные лаборатории и производственные зоны для работ в условиях микрогравитации.

Max Space утверждает, что ее новый проект вызывает интерес не только в рамках программы коммерческих станций. В перспективе станция может быть востребована заказчиками, желающими продолжить научные исследования после сведения МКС с орбиты, запланированного примерно на 2030 год.

Компания намерена запустить уменьшенный прототип Thunderbird в начале 2027 года. При успешной реализации проекта следующим шагом станет вывод на орбиту полноразмерной станции. В этом случае Max Space присоединится к растущему числу компаний, разрабатывающих американского преемника МКС — сеть частных орбитальных станций, расширяющих присутствие человечества в космосе.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
21 Дек
Бесплатно
Биокосмос
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Дек
Бесплатно
Повседневная жизнь дикого кабана
Центр «Архэ»
Москва
Экскурсия
22 Дек
Бесплатно
Экскурсия в музей Центра имени Хруничева
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
22 Дек
Бесплатно
Ежи, кроты и землеройки: эволюция древнейших млекопитающих
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Дек
600
Пройти по пути Одиссея. Итоги парусной экспедиции по следам царя Итаки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Дек
Бесплатно
Движение и мозг: как разные типы физической активности влияют на когнитивное благополучие
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
23 Дек
750
Человек в эпоху Московского государства
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Дек
Бесплатно
Боевые действия флотов в Арктике
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
24 Дек
500
Какими бывают звезды и почему?
Московский Планетарий
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
19 декабря, 20:02
Evgenia Vavilova

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.

Физика
# биржа
# Теория сложных систем
# фондовый рынок
# экономика
20 декабря, 11:58
Игорь Байдов

Донные отложения из римской канализации рассказали, чем болели защитники вала Адриана

Благодаря последним находкам на севере Англии ученые больше узнали о повседневной жизни римского гарнизона, охранявшего один из фортов вала Адриана от набегов северных племен. Несмотря на репутацию людей с развитой санитарией, римляне Британии, вероятно, страдали от целого ряда заболеваний пищеварительной системы, вызванных паразитами.

Археология
# Адрианов вал
# заболевания
# пищеварение
# Римская Британия
# Римская империя
19 декабря, 15:43
Губкинский университет

Российские ученые разработали краску, снижающую испарение бензина

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина нашли способ борьбы с испарением бензина в топливных резервуарах. Исследователи разработали особую краску для покрытия стенок хранилищ, которая действует как терморегулятор, снижая потери бензина почти до 2-3% в год и уменьшая выбросы в атмосферу вредных летучих соединений. Технология не имеет прямых аналогов в России и в мире.

Губкинский университет
# бензин
# испарение
# покрытие
# топливо
17 декабря, 09:52
Адель Романова

Межзвездная комета 3I/ATLAS почти месяц подряд испускала узкую газовую струю

Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.

Астрономия
# кометы
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
16 декабря, 13:24
Максим Абдулаев

Самки насканских олуш научились изменять мужьям открыто и без генетических последствий

Зоологи из Университета Уэйк-Форест обнаружили редкий феномен в поведении насканских олуш (Sula granti): самки этих птиц открыто спариваются со множеством соседей, но приносят потомство исключительно от постоянных партнеров. Исследование показало, что самки обладают полной сексуальной свободой благодаря физическому превосходству над самцами и контролируют отцовство с помощью строгого календаря встреч.

Биология
# орнитология
# половое поведение
# птицы
# спаривание
19 декабря, 20:02
Evgenia Vavilova

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Исследователи доказали, что влияние больших сделок на рынок описывается квадратичной зависимостью. Основой для анализа стали данные Токийской биржи.

Физика
# биржа
# Теория сложных систем
# фондовый рынок
# экономика
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17 декабря, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Донные отложения из римской канализации рассказали, чем болели защитники вала Адриана

    20 декабря, 11:58

  2. Кольца Сатурна сформировали пылевое «гало» вокруг планеты

    20 декабря, 11:00

  3. Титан лишился подводных океанов, но сохранил водоемы

    20 декабря, 09:11

  4. Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

    19 декабря, 20:02
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Дмитро Сергієнко
9 минут назад
elegantslave0, емеля запомни и не тупи. Правильно писать "в Украине" и "на рамке"

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Nikola Roshupkin
20 минут назад
СССР/РФ каждый год и импортировал зерно из США и Канады . С 1961 по 1997. Несмотря на то, что черноземных площадей в СССР было в десятки раз больше. РФ

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Александр Ануфриев
29 минут назад
А что, колличество акций на рынке роли не играет? Почему считают в штуках, а не процентах?

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Edil Edil
2 часа назад
Гибель Цивилизаций редко яркая. https://naked-science.ru/article/nakedscience/velikiy-filtr-na-strazhe?comment=152401

Астрофизик предположил, что внеземные цивилизации становятся заметны только в момент гибели

Михаил Константинов
2 часа назад
О, хосспадя! Оно опять читает нотации реальным специалистам по экономике, не имея даже базовых знаний в этой области! Аффтар, когда ждать очередную

Мировой отчет о неравенстве сообщил о его серьезном росте в России. Однако в работе нашлись ошибки

Иван Шереметьев
3 часа назад
Александр, если из вашего скрина перейти на ссылку wir2026 … и далее на страны-источники,то ЦБ РФ там и не пахнет,указаны одни исследования как самого

Мировой отчет о неравенстве сообщил о его серьезном росте в России. Однако в работе нашлись ошибки

Сергей Механик
3 часа назад
Леонид, понятно, спасибо. Значит причин для беспокойства нет, всё нормально и идёт по плану.

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Иван Шереметьев
4 часа назад
Есть еще идея,озвученная в «Против зерна» Джеймса Скотта,что питание при сельском хозяйстве гораздо менее ценно,чем у охотников

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Марк Цукерман
4 часа назад
Ошибка в заголовке: не "подводных", а "подлёдных"...

Титан лишился подводных океанов, но сохранил водоемы

Chelovek
5 часов назад
Александр, 7000 зл получает обслуживающий персонал который метет двор и носит мусор! Средняя по Варшаве 12 000 зл, таксисты в среднем получают больше 4

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Edil Edil
5 часов назад
Ванечка, "Мы находимся на периферии" – На периферии галактики несколько коэффициентов Дрейка - выше. Ждет ли нас Великий фильтр в будущем?

Великий фильтр на страже космической тишины

Violet Writer
6 часов назад
«По данным Международной организации по кофе (ICO)...» и к слову «данным» хренакс ссылку на стр. Сельхозорганизации ООН по чаю! Это всё, что вам нужно

Где пьют чай, а где кофе? Карта мировых вкусов

Денис Якутович
7 часов назад
Леонид, а ты не задумывался как так получается, что мыло за 30 рублей не захватило мировой рынок? Может если производят такое рожно, что его и за 30 не

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Денис Якутович
7 часов назад
Vladimir, так с местом то что при расчете на душу? А, получается 48+ место в мире, стыдно было писать? И это, если считать даже по упоротому и популярному

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Иван Колупаев
7 часов назад
Леонид, рост конечно. Достаточно на ценники в магазинах посмотреть. Каждый день переклеивают новые.

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Алексей Остолецкий
7 часов назад
Такое ощущение, что учёные хотят скопировать идею у компьютерной игры, но боятся последствий, как в компьютерной игре (хорайзон ЗД). Если робота

Американская компания анонсировала создание армии из 50 000 роботов для обороны и промышленности

Paul Storn
9 часов назад
Все ещё не похож на терминатора((

Американская компания анонсировала создание армии из 50 000 роботов для обороны и промышленности

StaSrus
11 часов назад
Roman, так бензин в США уже дешевле чем в России. Вряд ли это повод для гордости.

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Геннадий Исидоров
11 часов назад
При этом у Китая мощность электрогенерации 3.75 ТВт а у США 1.3 ТВт. И в Китае сейчас строится 34 атомных реактора. Больше чем во всех остальных странах

Вся мировая экономика в 2025 году в одной наглядной визуализации

Danil Ziyazov
13 часов назад
Эконофизика, боже... Это обычная эконометрика, при этом судя по всему плохо сделанная Оценки смешанные, скорее всего, из-за не учтенных факторов -

Физики доказали универсальный закон фондовых рынков

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно