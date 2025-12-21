Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Новая реконфигурируемая космическая станция сможет выйти на орбиту за один пуск Falcon 9

На фоне перехода NASA и США к новой эпохе частных орбитальных станций стартап Max Space разрабатывает расширяемые модули для работы в космосе.

Thunderbird Station / © Max Space

На этой неделе компания объявила о планах построить собственную космическую станцию. Новый проект под названием Thunderbird Station сможет быть выведен на орбиту одним запуском ракеты Falcon 9.

После выхода на орбиту станция развернется до объема около 350 кубических метров — это примерно треть объема Международной космической станции (МКС).

Thunderbird Station / © Max Space

Изначально стартап намеревался предлагать свою технологию другим компаниям, планирующим вывод собственных станций на орбиту. Однако, как сообщило издание Space News, стратегия изменилась после того, как в августе NASA объявило о пересмотре программы коммерческих орбитальных станций. Летом агентство заявило о намерении заключить сразу несколько соглашений для финансирования разработки коммерческих станций.

Thunderbird Station / © Max Space

Теперь Max Space представила станцию Thunderbird, оснащенную двумя стыковочными портами и рассчитанную на экипаж из четырех человек. Для работы над проектом компания привлекла бывшего астронавта NASA Николь Стотт и экс-заместителя главного научного сотрудника NASA Картика Шета. Оба сыграли ключевую роль в доработке концептов жилого и лабораторного модулей Thunderbird.

В отличие от большинства орбитальных станций, требующих нескольких запусков для полной сборки, Thunderbird может быть выведена в космос за один старт Falcon 9 благодаря своей «морфической внутренней структуре». По сути, внутри станции используется мягкий, реконфигурируемый материал.

По словам компании, это позволяет создавать гибко настраиваемое внутреннее пространство, которое может быть адаптировано под жилые отсеки экипажа, орбитальные лаборатории и производственные зоны для работ в условиях микрогравитации.

Max Space утверждает, что ее новый проект вызывает интерес не только в рамках программы коммерческих станций. В перспективе станция может быть востребована заказчиками, желающими продолжить научные исследования после сведения МКС с орбиты, запланированного примерно на 2030 год.

Компания намерена запустить уменьшенный прототип Thunderbird в начале 2027 года. При успешной реализации проекта следующим шагом станет вывод на орбиту полноразмерной станции. В этом случае Max Space присоединится к растущему числу компаний, разрабатывающих американского преемника МКС — сеть частных орбитальных станций, расширяющих присутствие человечества в космосе.