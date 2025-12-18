Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китайский шеститонный конвертоплан выполнил первый полет

Первый китайский шеститонный конвертоплан Zhang Ying R6000 выполнил дебютный полет в городском округе Дэян в юго-западной китайской провинции Сычуань.

Конвертоплан R6000 выполнил первый полет / © United Aircraft

Обладая способностью к вертикальному взлету и посадке, как у вертолета, и высокой крейсерской скоростью самолета, он может принять на борт от шести до 12 человек для осуществления межрегиональных перелетов.

Летательный аппарат способен развивать скорость до 550 километров в час, максимальная высота полета составит 7620 метров, а максимальная дальность – 4000 километров. Его максимальная взлетная масса составляет 6,1 тонны, а полезная нагрузка достигает двух тонн.

R6000 спроектировала и построила компания United Aircraft на производственной линии в промышленном парке Wuhu Aviation в провинции Аньхой на востоке КНР.

«R6000 использует конструкцию с поворотными винтами. Его пропеллеры могут поворачиваться на 90 градусов, изменяя вектор тяги и обеспечивая аппарат движущей силой в разных направлениях», — сообщил директор по производству Ли Цзиньчжун.

В ближайшем будущем после завершения всех испытаний United Aircraft планирует вывести R6000 на рынок.