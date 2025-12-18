Ученые нашли биологические корни дезинформации

Анализ более 120 научных исследований, посвященных закономерностям возникновения и распространения дезинформации, показал, что передача ложных сообщений характерна для всех живых организмов — от бактерий до человека.

Дезинформация давно стала предметом изучения психологов, социологов и специалистов по коммуникации: ее механизмы иногда сравнивают с вирусами, способными «заражать» коллективное сознание. Но как в таком случае объяснить передачу ложных сигналов тревоги у птиц, обмен искаженными химическими посланиями между бактериями и прочие «естественные» фейки?

В поисках ответов на эти вопросы исследовательская группа под руководством Эндрю М. Хейна (Andrew M. Hein) из Корнеллского университета (США) изучила более 120 научных работ о возникновении и распространении дезинформации в биологических системах. Оказалось, что при передаче сигналов между живыми существами — будь то пение птиц, биолюминесценция бактерий или химические молекулы, выделяемые клетками — почти всегда возникают искажения. Сообщение теряет часть контекста и претерпевает «мутацию», тем самым изменяя представление получателя о реальности.

Так, в птичьих стаях ложный сигнал тревоги, изданный одной особью, может привести к всеобщей панике, превратившись в информационную лавину. Похожие явления наблюдаются у некоторых видов бактерий: E.Coli или Salmonella, например, специально вмешиваются в химическую «переписку» конкурентов, искажая концентрацию сигнальных молекул, чтобы ввести их в заблуждение о численности колонии. Иммунная система млекопитающих также подвержена дезинформации: ее способность ошибочно принимать собственные клетки за чужеродные лежит в основе аутоиммунных заболеваний.

Чтобы проследить, как именно в природе возникает и распространяется дезинформация, ученые сопоставили эмпирические данные, полученные в рамках ранее проведенных исследований, с математическими моделями информационных процессов, опирающихся на теорию информации и описывающих передачу, искажение и интерпретацию сообщений внутри биологических сетей.

Измерить степень искажения информации удалось, рассчитав так называемое информационное отклонение — насколько внутренние «убеждения» организма («агента») расходятся с действительностью после получения сигнала: если отклонение увеличивается, сигнал искажает представления о реальности.

Такая дезинформация, по мнению ученых, возникает не от злого умысла (за редкими исключениями), а из-за неизбежных ограничений биологической коммуникации. Сигналы несовершенны, а их интерпретация зависит от эволюционно сложившихся «правил декодирования», которые не всегда соответствуют реальному положению вещей.

Хейн и коллеги пришли к выводу, что «биологическая дезинформация» возникает благодаря трем основным механизмам: потеря контекста — когда сигнал передается дальше, из него исчезают важные детали, необходимые для правильной интерпретации; мутация сообщений — при многократной передаче информация портится, подобно игре в испорченный телефон; коллективное искажение — в группах, где особи ориентируются на поведение друг друга, ошибка одного участника может быстро распространиться и закрепиться, превращаясь в коллективное заблуждение.

На изображении три основных механизма биологической дезинформации. А — потеря контекста, В — мутация сообщений, С — коллективное искажение. / © Journal of the Royal Society Interface (2025).

Именно эти факторы, судя по всему, делают любую информационную сеть от колонии бактерий до человеческого общества естественно уязвимой к ложной информации. При этом именно она способствует гибкости, адаптивности и эволюции систем: способность совершать ошибки и исправлять их может быть неотъемлемым условием выживания.

По сути, эволюция порождает дезинформацию и разрабатывает стратегии устойчивости к ней: например, у рыбок гуппи и млекопитающих социальное обучение сочетается с индивидуальной проверкой информации, что позволяет им самоорганизоваться и минимизировать риск «информационных катастроф».

Поскольку живая природа — это своеобразная сеть где истина и ошибки сосуществуют в динамическом равновесии, а борьба с дезинформацией — часть глубинной биологической «логики» жизни, ученые предлагают рассматривать дезинформацию как универсальный эволюционный принцип, наряду с мутацией и отбором.

Понимание законов дезинформации может стать ключом к созданию новых технологий от систем искусственного интеллекта, устойчивым к фейкам, до медицинских стратегий, использующих ложные сигналы для обмана патогенов или регулирования иммунных реакций. Результаты исследования опубликованы в Journal of the Royal Society Interface.

Любовь С. 299 статей Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.