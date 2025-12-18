Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые нашли биологические корни дезинформации
Анализ более 120 научных исследований, посвященных закономерностям возникновения и распространения дезинформации, показал, что передача ложных сообщений характерна для всех живых организмов — от бактерий до человека.
Дезинформация давно стала предметом изучения психологов, социологов и специалистов по коммуникации: ее механизмы иногда сравнивают с вирусами, способными «заражать» коллективное сознание. Но как в таком случае объяснить передачу ложных сигналов тревоги у птиц, обмен искаженными химическими посланиями между бактериями и прочие «естественные» фейки?
В поисках ответов на эти вопросы исследовательская группа под руководством Эндрю М. Хейна (Andrew M. Hein) из Корнеллского университета (США) изучила более 120 научных работ о возникновении и распространении дезинформации в биологических системах. Оказалось, что при передаче сигналов между живыми существами — будь то пение птиц, биолюминесценция бактерий или химические молекулы, выделяемые клетками — почти всегда возникают искажения. Сообщение теряет часть контекста и претерпевает «мутацию», тем самым изменяя представление получателя о реальности.
Так, в птичьих стаях ложный сигнал тревоги, изданный одной особью, может привести к всеобщей панике, превратившись в информационную лавину. Похожие явления наблюдаются у некоторых видов бактерий: E.Coli или Salmonella, например, специально вмешиваются в химическую «переписку» конкурентов, искажая концентрацию сигнальных молекул, чтобы ввести их в заблуждение о численности колонии. Иммунная система млекопитающих также подвержена дезинформации: ее способность ошибочно принимать собственные клетки за чужеродные лежит в основе аутоиммунных заболеваний.
Чтобы проследить, как именно в природе возникает и распространяется дезинформация, ученые сопоставили эмпирические данные, полученные в рамках ранее проведенных исследований, с математическими моделями информационных процессов, опирающихся на теорию информации и описывающих передачу, искажение и интерпретацию сообщений внутри биологических сетей.
Измерить степень искажения информации удалось, рассчитав так называемое информационное отклонение — насколько внутренние «убеждения» организма («агента») расходятся с действительностью после получения сигнала: если отклонение увеличивается, сигнал искажает представления о реальности.
Такая дезинформация, по мнению ученых, возникает не от злого умысла (за редкими исключениями), а из-за неизбежных ограничений биологической коммуникации. Сигналы несовершенны, а их интерпретация зависит от эволюционно сложившихся «правил декодирования», которые не всегда соответствуют реальному положению вещей.
Хейн и коллеги пришли к выводу, что «биологическая дезинформация» возникает благодаря трем основным механизмам: потеря контекста — когда сигнал передается дальше, из него исчезают важные детали, необходимые для правильной интерпретации; мутация сообщений — при многократной передаче информация портится, подобно игре в испорченный телефон; коллективное искажение — в группах, где особи ориентируются на поведение друг друга, ошибка одного участника может быстро распространиться и закрепиться, превращаясь в коллективное заблуждение.
Именно эти факторы, судя по всему, делают любую информационную сеть от колонии бактерий до человеческого общества естественно уязвимой к ложной информации. При этом именно она способствует гибкости, адаптивности и эволюции систем: способность совершать ошибки и исправлять их может быть неотъемлемым условием выживания.
По сути, эволюция порождает дезинформацию и разрабатывает стратегии устойчивости к ней: например, у рыбок гуппи и млекопитающих социальное обучение сочетается с индивидуальной проверкой информации, что позволяет им самоорганизоваться и минимизировать риск «информационных катастроф».
Поскольку живая природа — это своеобразная сеть где истина и ошибки сосуществуют в динамическом равновесии, а борьба с дезинформацией — часть глубинной биологической «логики» жизни, ученые предлагают рассматривать дезинформацию как универсальный эволюционный принцип, наряду с мутацией и отбором.
Понимание законов дезинформации может стать ключом к созданию новых технологий от систем искусственного интеллекта, устойчивым к фейкам, до медицинских стратегий, использующих ложные сигналы для обмана патогенов или регулирования иммунных реакций. Результаты исследования опубликованы в Journal of the Royal Society Interface.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
14 Декабря, 2019
«На Марсе будут яблони цвести»: города Красной планеты
16 Ноября, 2015
Безопасны ли пассажирские самолеты?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии