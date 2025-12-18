Фотограф обнаружил тысячи следов динозавров в национальном парке

Фотографу дикой природы Элио Делла Ферра посчастливилось наткнуться на одну из самых древних и крупнейших известных коллекций следов динозавров в национальном парке Стельвио на севере Италии. Эти отпечатки относятся к триасовому периоду и датируются примерно 210 миллионами лет назад.

Фотограф обнаружил тысячи следов динозавров в национальном парке / © Elio Della Ferrara / Arch. PaleoStelvio

По данным итальянских властей, в сентябре Делла Ферра отправился в парк Стельвио, чтобы снимать оленей и грифов, когда заметил странные отметины на крутой, почти отвесной скальной стене — примерно в 600 метрах над ближайшей дорогой. Участок расположен на высоте от 2 400 до 2 800 метров над уровнем моря, на северном склоне, который большую часть времени остается в тени, из-за чего различить следы без мощного телеобъектива было крайне сложно. Фотограф рассказал, что его внимание привлекло нечто необычное, и, преодолевая трудный подъем по вертикальной скале, он решил рассмотреть находку поближе. Именно тогда он увидел цепочки следов динозавров, протянувшиеся на сотни метров по отвесной горной стене.

Осознав возможную научную значимость открытия, Делла Ферра связался с палеонтологом Кристиано даль Сассо из Миланского музея естественной истории. Тот собрал команду итальянских специалистов для изучения и документирования находки. Ученые отметили, что открытие уникально как по масштабу комплекса, так и по его расположению. На участке протяженностью около пяти километров выявлено до 20 тысяч отдельных отпечатков в районе, который в доисторические времена представлял собой прибрежную зону, но ранее никогда не давал подобных находок.

По словам палеонтолога, выдающаяся находка фотографа представляет собой «колоссальное научное наследие».

Миланский музей естественной истории опубликовал серию снимков обнаруженных следов, которые в социальных сетях уже называют «долиной динозавров». Считается, что отпечатки оставили длинношеие двуногие травоядные динозавры длиной до 10 метров и массой до четырех тонн — близкие к платеозаврам. В триасовый период, около 250–201 миллиона лет назад, эта скальная поверхность была приливной равниной, а позднее вошла в состав Альпийской горной системы. Некоторые следы достигают 40 сантиметров в ширину и сохраняют отчетливые следы когтей. Ученые отметили, что характер дорожек указывает на передвижение динозавров группами и на их периодическое скопление в круговых формациях, возможно в целях взаимной защиты.