Фотограф обнаружил тысячи следов динозавров в национальном парке
Фотографу дикой природы Элио Делла Ферра посчастливилось наткнуться на одну из самых древних и крупнейших известных коллекций следов динозавров в национальном парке Стельвио на севере Италии. Эти отпечатки относятся к триасовому периоду и датируются примерно 210 миллионами лет назад.
По данным итальянских властей, в сентябре Делла Ферра отправился в парк Стельвио, чтобы снимать оленей и грифов, когда заметил странные отметины на крутой, почти отвесной скальной стене — примерно в 600 метрах над ближайшей дорогой. Участок расположен на высоте от 2 400 до 2 800 метров над уровнем моря, на северном склоне, который большую часть времени остается в тени, из-за чего различить следы без мощного телеобъектива было крайне сложно. Фотограф рассказал, что его внимание привлекло нечто необычное, и, преодолевая трудный подъем по вертикальной скале, он решил рассмотреть находку поближе. Именно тогда он увидел цепочки следов динозавров, протянувшиеся на сотни метров по отвесной горной стене.
Осознав возможную научную значимость открытия, Делла Ферра связался с палеонтологом Кристиано даль Сассо из Миланского музея естественной истории. Тот собрал команду итальянских специалистов для изучения и документирования находки. Ученые отметили, что открытие уникально как по масштабу комплекса, так и по его расположению. На участке протяженностью около пяти километров выявлено до 20 тысяч отдельных отпечатков в районе, который в доисторические времена представлял собой прибрежную зону, но ранее никогда не давал подобных находок.
По словам палеонтолога, выдающаяся находка фотографа представляет собой «колоссальное научное наследие».
Миланский музей естественной истории опубликовал серию снимков обнаруженных следов, которые в социальных сетях уже называют «долиной динозавров». Считается, что отпечатки оставили длинношеие двуногие травоядные динозавры длиной до 10 метров и массой до четырех тонн — близкие к платеозаврам. В триасовый период, около 250–201 миллиона лет назад, эта скальная поверхность была приливной равниной, а позднее вошла в состав Альпийской горной системы. Некоторые следы достигают 40 сантиметров в ширину и сохраняют отчетливые следы когтей. Ученые отметили, что характер дорожек указывает на передвижение динозавров группами и на их периодическое скопление в круговых формациях, возможно в целях взаимной защиты.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
В декабре 2025 года, под занавес уходящего года, на небе прольется последний метеорный поток — Урсиды. Его пик активности придется на ночь с 21 на 22 декабря, когда можно будет увидеть до десяти «падающих звезд» в час. Этот поток, рожденный кометой Туттля, станет финальным космическим салютом уходящего года. Специалист Пермского Политеха раскрыл секреты этого уникального явления и поделился советами, как не пропустить звездное шоу зимы.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
7 Декабря, 2021
Землетрясение в Спитаке
5 Декабря, 2022
Как искусственный интеллект спасет отечественное ЖКХ
