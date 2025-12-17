  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
17 декабря, 06:57
Рейтинг: +307
Посты: 890

«Ростех» представил уникальные кадры: двигатели для ракеты «Союз» в работе на испытательном стенде

В Сети появилось видео испытаний двигателей, используемых на российских ракетах-носителях семейства «Союз-2». Кадры стендовых огневых проверок опубликовала госкорпорация «Ростех» в своем Telegram-канале.

Сообщество
# космос
# ракеты
# Россия
# Ростех
# технологии
Двигатели для «Союза» в работе на испытательном стенде / © «Ростех»
Двигатели для «Союза» в работе на испытательном стенде / © «Ростех»

На записи запечатлена работа ракетных двигателей РД-107А/108А на испытательном стенде в Самаре.

Как пояснили в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) «Ростеха», в ходе таких тестов специалисты оценивают целый комплекс характеристик: уровень тяги, работу топливной и вспомогательных систем, турбонасосного агрегата, устойчивость к вибрациям, температурные режимы, временные параметры и другие ключевые показатели.

© «Ростех»

После завершения огневых испытаний двигатель возвращают в производственный цех, где его полностью разбирают, очищают узлы и детали, а затем снова собирают. Лишь после этого силовую установку транспортируют на предприятие, где она будет смонтирована на ракете-носителе.

Ракеты «Союз-2» используют четыре двигателя РД-107А в качестве маршевых установок первой ступени, тогда как вторая ступень оснащается одним РД-108А. Последний представляет собой модернизированную версию базового РД-107 и отличается наличием четырех рулевых камер.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Дек
Бесплатно
Магия физики элементарных частиц
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
17 Дек
Бесплатно
Зажить, чтобы выжить
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Медицинские нейротехнологии
Нейрокампус
Москва
Лекция
18 Дек
1200
В космос по цене авиабилета
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Андрэ Дави — исследователь Нила
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Регуляторные Т-клетки: иммунитет под контролем
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Плата за азот и белок: выделительные системы в живой природе
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Обогащение среды: как развлекают и обучают животных в зоопарке
Московский зоопарк
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Чекисты на защите столицы
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
15 декабря, 11:02
Игорь Байдов

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.

Археология
# бритты
# кельты
# патологии
# Рим
# Римская Британия
16 декабря, 09:09
ПНИПУ

Экономия электроэнергии: ученые разработали метод точного прогноза нагрузки насосных станций

Объемы российского рынка водоснабжения достигают 490 млрд рублей в год, а потребность в инвестициях в инфраструктуру оценивается в триллионы. Значительную часть этих затрат составляет оплата электроэнергии для насосных станций. Существенную экономию мог бы дать переход на тариф, в котором ночью и в выходные цена ниже. Однако это требует идеального почасового планирования: за ошибки в расчетах накладываются штрафы. Традиционные ручные методы прогнозирования демонстрируют высокую погрешность в 6,2%. Ученые Пермского Политеха разработали систему на основе машинного обучения, которая в 3,7 раза снижает погрешность прогноза — до 1,67%. Это позволит эффективно перейти на оптимальный тариф и гарантированно экономить свыше 160 тысяч рублей в год на одной станции.

ПНИПУ
# водоснабжение
# прогнозирование
# технологии
# электроэнергия
# энергозатраты
16 декабря, 09:13
Максим Абдулаев

Изотопный анализ зуба показал, что мозазавр мог жить в пресной воде

Палеонтологи установили, что крупные мозазавры обитали в пресноводных водоемах вдали от морского побережья. Анализ химического состава зуба, найденного в формации Хелл-Крик, показал: рептилия длительное время жила в той же среде, что и сухопутные динозавры.

Палеонтология
# изотопный анализ
# меловой период
# мозазавр
# окаменелости
# рептилии
15 декабря, 11:02
Игорь Байдов

Римские завоеватели подорвали здоровье британцев на несколько столетий

Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.

Археология
# бритты
# кельты
# патологии
# Рим
# Римская Британия
12 декабря, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
15 декабря, 18:04
Андрей Серегин

Медведи в Италии стали менее агрессивными из-за соседства с человеком

Человек столетиями охотился на самых недружелюбных медведей, считая их опасными хищниками. На примере апеннинских медведей ученые доказали, что соседство с людьми сделало этих животных менее враждебными на генетическом уровне.

Биология
# агрессия
# гены
# медведи
# популяция
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Эксперт рассказал, как защитить eSIM от кибермошенников

    16 декабря, 17:52

  2. Вовлечение супругов повысило эффективность восстановления болезней сердца

    16 декабря, 17:11

  3. Ученые нашли «черную метку» для клеточных лидеров метастазов рака

    16 декабря, 17:02

  4. Инновации в сфере транспорта: как новые технологии повышают конкурентоспособность отрасли

    16 декабря, 15:39
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12 декабря, 10:30

Последние комментарии

Виктор
1 час назад
А что мешает нашему Роскосмоса в создании многоразовых ракет?Аналогов не будет!Сперва скопировать у Илона Макса их ракету как в своё время Фау у

Китайские компании больше не скрывают стремления копировать SpaceX — появился еще один клон Starship

Олег Теплоухов
3 часа назад
А Россия за разговорами об авторском праве и как не хорошо заниматься технологическим плагиатом космос, как и многое-многое другое, проспала.

Китайские компании больше не скрывают стремления копировать SpaceX — появился еще один клон Starship

Иван Колупаев
3 часа назад
Так Романова или Романенкова?

Столкновение Земли с четырьмя планетами оказалось самым вероятным сценарием возникновения Луны

Иван Колупаев
3 часа назад
Когда-то и наши не стеснялись копировать решения фон Брауна... по итогу запустили человека на орбиту раньше американцев. Но тогда у руля были другие

Китайские компании больше не скрывают стремления копировать SpaceX — появился еще один клон Starship

1 2
3 часа назад
Потрясающе! Невероятно! Это получается методами генной инженерии можно вывести растения-обогреватели, условный кактус с крахмалистой

Древние растения научились нагревать шишки для привлечения насекомых за миллионы лет до появления цветов

1 2
3 часа назад
Очень хорошая гипотеза! Корректнее бы её назвать "гипотеза олигоимпакта", потому что "мультиимпакт" (гипотеза Гарькавого) это когда очень много

Столкновение Земли с четырьмя планетами оказалось самым вероятным сценарием возникновения Луны

Александр Морозов
5 часов назад
Копия, копия, копия, автору как будто поперек горла эти ракеты встали. Технологии плюс минус у китая те же что и у маска, та же физика, те же задачи и

Китайские компании больше не скрывают стремления копировать SpaceX — появился еще один клон Starship

Ярослав Батырханов
6 часов назад
Видите маленькую точку в цвет России это мы опендикс под названием Калининград

Где пьют чай, а где кофе? Карта мировых вкусов

Сергей Шумаков
7 часов назад
Какой тупизм. Приливы на земле не являютсярезультатом притяжения луны. Приливыот вибрационного движенияземли. Еслибылуга притягивала воду, то и

В прошлом у Марса могла быть большая луна, которая управляла приливами

Mihail Avstrievsky
7 часов назад
Aleksandr, только это мало кто понимает из местного населения)

Инфографика: количество европейских колоний по странам (1450–2000)

Память Калуга
7 часов назад
Кто-то очень хорошо заплатил за документацию по ракете.

Китайские компании больше не скрывают стремления копировать SpaceX — появился еще один клон Starship

Paul Storn
9 часов назад
Будет смешно, если китайцы копию быстрее до ума доведут) а вообще, даже скопировать такую ракету как Starship уже круто.

Китайские компании больше не скрывают стремления копировать SpaceX — появился еще один клон Starship

G. O.
9 часов назад
Каждой ночью на человека действует сила притяжения как раз в направлении солнца. При этом если в течение ночи убрать из-под ног землю то можно

Как близко должно находиться Солнце к Земле, чтобы люди упали на небо? 

Евгений П.
9 часов назад
Zeu, вы писали мне: "Приведите цифры". Хорошо. Вот, ещё вам 2 примера. 1й пример: Мои родители не успели заработать на пенсию и получают от государства

Инфографика: рост реального ВВП на душу населения в 50 крупнейших экономиках с 2000 года

I B
10 часов назад
Нифига непонятно но интересно

Как близко должно находиться Солнце к Земле, чтобы люди упали на небо? 

Голодный Волк
11 часов назад
Подождите, но нам тут утверждали, что запасная кабина где то музеем стала, что её надо разобрать это месяцы, потом собрать. А тут привозят не

Пуски пилотируемых кораблей с Байконура возобновят зимой 2026 года

Трофим Муравлёв
11 часов назад
Это ужасно даже представить.

Как близко должно находиться Солнце к Земле, чтобы люди упали на небо? 

Harry Wanderer
12 часов назад
Зимой в январе или зимой в декабре?

Пуски пилотируемых кораблей с Байконура возобновят зимой 2026 года

Casus Telа
13 часов назад
Алексей, ну верят они в ППС, свидетели святого ППС!

Рейтинг: размеры экономик стран Европы по ВВП (ППС) в 2025 году

Casus Telа
13 часов назад
Григорий, глупость полная... Уровень жизни никаким ВВП ППС не измеряется...Что толку что в России уровень ВВП ППС на душу 36 тысяч долларов? Вы многих

Рейтинг: размеры экономик стран Европы по ВВП (ППС) в 2025 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно