«Ростех» представил уникальные кадры: двигатели для ракеты «Союз» в работе на испытательном стенде

В Сети появилось видео испытаний двигателей, используемых на российских ракетах-носителях семейства «Союз-2». Кадры стендовых огневых проверок опубликовала госкорпорация «Ростех» в своем Telegram-канале.

Двигатели для «Союза» в работе на испытательном стенде / © «Ростех»

На записи запечатлена работа ракетных двигателей РД-107А/108А на испытательном стенде в Самаре.

Как пояснили в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) «Ростеха», в ходе таких тестов специалисты оценивают целый комплекс характеристик: уровень тяги, работу топливной и вспомогательных систем, турбонасосного агрегата, устойчивость к вибрациям, температурные режимы, временные параметры и другие ключевые показатели.

© «Ростех»

После завершения огневых испытаний двигатель возвращают в производственный цех, где его полностью разбирают, очищают узлы и детали, а затем снова собирают. Лишь после этого силовую установку транспортируют на предприятие, где она будет смонтирована на ракете-носителе.

Ракеты «Союз-2» используют четыре двигателя РД-107А в качестве маршевых установок первой ступени, тогда как вторая ступень оснащается одним РД-108А. Последний представляет собой модернизированную версию базового РД-107 и отличается наличием четырех рулевых камер.