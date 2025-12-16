Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Армия США раскрыла характеристики гиперзвукового оружия Dark Eagle
Армия США раскрыла новые подробности программы создания дальнобойного гиперзвукового оружия в ходе визита министра войны Пита Хегсета на арсенал Редстоун в штате Алабама. Эти сведения позволяют более четко понять возможности и предполагаемую роль первого американского гиперзвукового ударного комплекса, готовящегося к оперативному развертыванию.
В рамках поездки высшее командование сухопутных войск представило министру и сопровождавшим его журналистам обзор ракетных программ армии, включая комплекс Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), более известный под названием Dark Eagle («темный орел»), сообщило издание The War Zone.
Dark Eagle — это наземная гиперзвуковая ракета с мобильной пусковой установкой, предназначенная для поражения особо важных и срочных целей на экстремально больших расстояниях.
После старта ракета разгоняет планирующий боевой блок до скоростей свыше 6120 километров в час. Затем гиперзвуковой глайдер отделяется и, активно маневрируя в атмосфере, направляется к цели. Высокая скорость, маневренность и пониженная траектория полета значительно усложняют ее обнаружение и перехват современными средствами ПВО и ПРО.
Генерал-лейтенант Франсиско Лосано сообщил Хегсету, что дальность Dark Eagle составляет около 3500 километров. Как следует из записи брифинга, Лосано отметил, что теоретически ракета, запущенная с острова Гуам, способна достичь материкового Китая, из Западной Европы — Москвы, а из района Персидского залива — Тегерана.
Эти оценки указывают на более внушительные характеристики, чем сообщалось ранее. До этого Пентагон называл минимальную дальность комплекса на уровне 2775 километров. Неясно, связано ли увеличение с доработкой конструкции и результатами испытаний или же прежние цифры сознательно занижались — подобная практика нередко применяется при обсуждении чувствительных вооружений.
Другой офицер армии рассказал Хегсету о боевой части ракеты, отметив, что ее масса составляет менее 14 килограммов. По меркам дальнобойных средств поражения это немного, однако военные подчеркивают: основной разрушительный эффект Dark Eagle обеспечивается колоссальной кинетической энергией, возникающей при гиперзвуковой скорости. По его словам, задача боевой части — рассеивание поражающих элементов, создающих зону воздействия размером примерно с крупную автостоянку.
Ожидается, что Dark Eagle станет первым гиперзвуковым оружием, поступившим на вооружение боевых подразделений США. Параллельно ВМС разрабатывают родственную систему Intermediate-Range Conventional Prompt Strike, использующую ту же ракетную архитектуру, но предназначенную для запуска с надводных кораблей и подводных лодок.
Акведуки, дороги, бани и города, которые римляне построили на оккупированных территориях, часто воспринимаются историками как символ прогресса. Но археологические раскопки, проведенные учеными из Великобритании, открыли обратную, мрачную сторону этого «развития». Оказалось, римское владычество на несколько поколений подорвало здоровье местного населения, особенно тех, кто жил в административных центрах. Исследователи увидели эту печальную картину в костях наиболее уязвимых групп населения — женщин и детей, которые первыми реагируют на ухудшение условий жизни.
Ученые МИЭМ ВШЭ совместно с коллегами из Китая нашли способ повысить долговечность перовскитных солнечных батарей. Они решили проблему с утечкой йода из материала. Для этого в перовскит добавили молекулы четвертичного аммония, которые образуют прочную электростатическую пару с ионами йода и фиксируют их в кристалле. Теперь элементы сохраняют более 92% мощности после тысячи часов работы при 85 °C.
С каждым годом количество операций по эндопротезированию неуклонно растет. Металлические имплантаты, будучи слишком жесткими, со временем разрушают кость пациента, приводя к повторным операциям. Однако более перспективные протезы из углеродного композита накапливают при нагрузке микротрещины. Существующие методы расчета не дают врачам узнать, как это скажется на прочности всей детали, что делает неэффективным широкое внедрение таких материалов в медицину. Ученые Пермского Политеха разработали первую в мире двухуровневую компьютерную модель, способную предсказать, как микроскопические повреждения внутри угле-углеродного композита влияют на его прочность и долговечность в условиях реальной эксплуатации.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
В конце 2025 года Национальные академии наук, инженерии и медицины США представили доклад, посвященный будущим пилотируемым миссиям к Марсу. В документе подробно описаны причины, по которым людям стоит отправиться на Красную планету, а также технологии, способные приблизить человечество к первой высадке.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
