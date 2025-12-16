Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Армия США раскрыла характеристики гиперзвукового оружия Dark Eagle

Армия США раскрыла новые подробности программы создания дальнобойного гиперзвукового оружия в ходе визита министра войны Пита Хегсета на арсенал Редстоун в штате Алабама. Эти сведения позволяют более четко понять возможности и предполагаемую роль первого американского гиперзвукового ударного комплекса, готовящегося к оперативному развертыванию.

Пусковая установка Dark Eagle / © US Army

В рамках поездки высшее командование сухопутных войск представило министру и сопровождавшим его журналистам обзор ракетных программ армии, включая комплекс Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), более известный под названием Dark Eagle («темный орел»), сообщило издание The War Zone.

Dark Eagle — это наземная гиперзвуковая ракета с мобильной пусковой установкой, предназначенная для поражения особо важных и срочных целей на экстремально больших расстояниях.

После старта ракета разгоняет планирующий боевой блок до скоростей свыше 6120 километров в час. Затем гиперзвуковой глайдер отделяется и, активно маневрируя в атмосфере, направляется к цели. Высокая скорость, маневренность и пониженная траектория полета значительно усложняют ее обнаружение и перехват современными средствами ПВО и ПРО.

Генерал-лейтенант Франсиско Лосано сообщил Хегсету, что дальность Dark Eagle составляет около 3500 километров. Как следует из записи брифинга, Лосано отметил, что теоретически ракета, запущенная с острова Гуам, способна достичь материкового Китая, из Западной Европы — Москвы, а из района Персидского залива — Тегерана.

Эти оценки указывают на более внушительные характеристики, чем сообщалось ранее. До этого Пентагон называл минимальную дальность комплекса на уровне 2775 километров. Неясно, связано ли увеличение с доработкой конструкции и результатами испытаний или же прежние цифры сознательно занижались — подобная практика нередко применяется при обсуждении чувствительных вооружений.

Другой офицер армии рассказал Хегсету о боевой части ракеты, отметив, что ее масса составляет менее 14 килограммов. По меркам дальнобойных средств поражения это немного, однако военные подчеркивают: основной разрушительный эффект Dark Eagle обеспечивается колоссальной кинетической энергией, возникающей при гиперзвуковой скорости. По его словам, задача боевой части — рассеивание поражающих элементов, создающих зону воздействия размером примерно с крупную автостоянку.

Ожидается, что Dark Eagle станет первым гиперзвуковым оружием, поступившим на вооружение боевых подразделений США. Параллельно ВМС разрабатывают родственную систему Intermediate-Range Conventional Prompt Strike, использующую ту же ракетную архитектуру, но предназначенную для запуска с надводных кораблей и подводных лодок.