Китайский строительный гигант завершил укладку пути на самом длинном в Африке железнодорожном мосту для тяжелых грузов
Корпорация «Чайна Рэйлуэй Констракшн» объявила о завершении укладки железнодорожного полотна на мосту PK330 — самом длинном в Африке мосту для тяжеловесных составов. Это событие стало ключевой вехой в реализации Западного горнорудного железнодорожного проекта Алжира.
Шестикилометровый мост, пересекающий подвижные пески и гравий в провинции Тиндуф (примерно в 1250 километрах к юго-западу от Алжира), является технически наиболее сложным участком 575-километровой магистрали, которая свяжет провинцию Бешар с одним из крупнейших в мире месторождением железной руды Гара-Джебилет.
В корпорации сообщили, что китайские и алжирские специалисты трудились в суровых условиях Сахары, сталкиваясь с экстремальной жарой, песчаными бурями и острой нехваткой воды.
Основную конструкцию моста возвели всего за один год. По данным корпорации, проект создал более 7000 рабочих мест для местного населения и позволил подготовить свыше 1000 квалифицированных специалистов.
Железнодорожный проект включает 19 мостов общей протяженностью 12,2 километра.
Западная горнорудная железная дорога стала флагманским проектом в рамках инициативы «Пояс и путь». Ее задача — связать рудники, промышленные зоны и порты на юго-западе Алжира. После ввода в эксплуатацию магистраль должна укрепить транспортную сеть и способствовать экономическому развитию региона.
