Vertical Aerospace представила первый коммерческий СВВП
Британская Vertical Aerospace показала свой первый коммерческий электрический аппарат вертикального взлета и посадки (СВВП) под названием Valo, который планируют вывести на рынок в 2028 году.
Новинка стала эволюцией демонстрационного VX4, представленного в 2024-м, однако фактически создана заново: у Valo полностью переработаны аэродинамика, конфигурация крыла и двигателей, аккумуляторные модули перенесены под пол, а все ключевые системы получили резервирование в соответствии со стандартами CAA (Civil Aviation Authority) и EASA (European Union Aviation Safety Agency), которые отвечают за безопасность гражданской авиации.
Согласно заявлению компании, Valo стал быстрее, тише и надежнее предшественника. Модульная архитектура позволяет варьировать компоновку — от базовой четырехместной до увеличенной, рассчитанной на шесть пассажиров. Машина создавалась на основе опыта летных испытаний VX4 и должна стать платформой для целой линейки: пассажирских, медицинских, грузовых, а со временем и военных версий.
Параллельно Vertical Aerospace завершает тестовую программу VX4 и готовит семь летных образцов для сертификационных испытаний.
Одновременно компания объявила о запуске первой сети маршрутов для воздушного такси в Великобритании. Она соединит Канэри-Уорф с аэропортами Хитроу и Гатвик, а также с Кембриджем и Оксфордом. Открытие планируется в начале 2029 года. На новом маршруте путь от делового центра Лондона до Хитроу займет примерно 12 минут. Проект реализуется совместно со Skyports и Bristow и станет первым шагом к созданию в стране полноценной инфраструктуры воздушных такси.
Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Является ли моногамия естественным состоянием для человека? Новое исследование, основанное на анализе почти 200 тысяч родословных млекопитающих, подтвердило это суждение, поместив Homo sapiens в один эволюционный ряд с сурикатами и гиббонами.
Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
