Vertical Aerospace представила первый коммерческий СВВП

Британская Vertical Aerospace показала свой первый коммерческий электрический аппарат вертикального взлета и посадки (СВВП) под названием Valo, который планируют вывести на рынок в 2028 году.

Электрический аппарат вертикального взлета и посадки Valo / © Vertical Aerospace

Новинка стала эволюцией демонстрационного VX4, представленного в 2024-м, однако фактически создана заново: у Valo полностью переработаны аэродинамика, конфигурация крыла и двигателей, аккумуляторные модули перенесены под пол, а все ключевые системы получили резервирование в соответствии со стандартами CAA (Civil Aviation Authority) и EASA (European Union Aviation Safety Agency), которые отвечают за безопасность гражданской авиации.

Салон Valo / © Vertical Aerospace

Согласно заявлению компании, Valo стал быстрее, тише и надежнее предшественника. Модульная архитектура позволяет варьировать компоновку — от базовой четырехместной до увеличенной, рассчитанной на шесть пассажиров. Машина создавалась на основе опыта летных испытаний VX4 и должна стать платформой для целой линейки: пассажирских, медицинских, грузовых, а со временем и военных версий.

Электрический аппарат вертикального взлета и посадки Valo / © Vertical Aerospace

Параллельно Vertical Aerospace завершает тестовую программу VX4 и готовит семь летных образцов для сертификационных испытаний.

Одновременно компания объявила о запуске первой сети маршрутов для воздушного такси в Великобритании. Она соединит Канэри-Уорф с аэропортами Хитроу и Гатвик, а также с Кембриджем и Оксфордом. Открытие планируется в начале 2029 года. На новом маршруте путь от делового центра Лондона до Хитроу займет примерно 12 минут. Проект реализуется совместно со Skyports и Bristow и станет первым шагом к созданию в стране полноценной инфраструктуры воздушных такси.