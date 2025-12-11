  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
11 декабря, 08:09
Рейтинг: +733
Посты: 2231

Стартовало производство первого электрического летающего автомобиля

Компания Alef Aeronautics сообщила, что в Калифорнии (США) началось производство первого летающего автомобиля.

Сообщество
# Alef Aeronautics
# авиация
# технологии
Model A / © Alef Aeronautics
Model A / © Alef Aeronautics

Американский стартап Alef Aeronautics, после десятилетия разработки, представил полностью электрическую модель Model A, способную проезжать 350 километров по дороге и пролетать 177 километров по воздуху на одной зарядке.

Компания, поддержанная одним из первых инвесторов Tesla и Bitcoin Тимом Дрейпером,  прошла путь от прототипа 2016 года до полноразмерных тестовых полетов в 2018-м и получила сертификат летной годности Федерального управления гражданской авиации США (FAA) в 2023 году.

Полностью электрический и легальный для движения по дорогам общего пользования, аппарат уже собрал 3 500 предзаказов на сумму один миллиард долларов. Теперь Alef Aeronautics начала производство своего первого летающего автомобиля — Alef Model A Ultralight, что стало важной вехой в развитии электрической авиационной мобильности. Каждый экземпляр, собираемый вручную на предприятии в Кремниевой долине, требует нескольких месяцев работы.

По данным компании, процесс сборки сочетает роботизированное и промышленное производство с ручной сборкой, включает тщательное тестирование отдельных компонентов и обширные испытательные полеты полностью собранного аппарата. Такой подход позволяет отточить производственные методы до масштабирования в автоматизированный массовый выпуск.

Первые Model A будут переданы ограниченному кругу ранних клиентов для испытания в реальных условиях при строгом контроле. Эти пользователи пройдут обучение, получат инструкции по соблюдению нормативов и постоянную техническую поддержку. Полученные данные помогут оптимизировать производство и подготовиться к выполнению большого объема предзаказов.

Летающий автомобиль Alef отличается набором характеристик, которые выделяют его как среди традиционных автомобилей, так и среди современных аппаратов вертикального взлета и посадки. Его считают первым настоящим «летающим автомобилем», поскольку он сочетает функции легального дорожного транспорта с возможностью вертикального взлета и полета.

В отличие от обычных автомобилей, он может взлетать и летать, а в отличие от воздушных такси — может ездить по дорогам без необходимости использования аэропортов или вертипортов. По данным Alef, он также отличается от автомобилей с выдвижными крыльями: ему не нужна взлетно-посадочная полоса, он полностью выполняет вертикальный взлет. Машина полностью электрическая и обеспечивает экологичное перемещение с меньшими затратами энергии на поездку по сравнению с Tesla, другими электромобилями и электрическими воздушными такси.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Мифы о лекарствах
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Ошибки природы: пределы и несовершенство естественного отбора
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Этот страшный сахар
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
11 Дек
1400
Новые времена Средиземноморья
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Дек
Бесплатно
Нештатные ситуации в космическом полете
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
12 Дек
800
Что бывает с археологическими находками после раскопок
ВСмысле
Санкт-Петербург
Экскурсия
12 Дек
Бесплатно
Космическая карта России: от чертежей до запуска
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
12 Дек
750
Генетика популяций
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
13 Дек
Бесплатно
Искусственный интеллект. Введение
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
10 декабря, 11:49
Игорь Байдов

Археологи нашли в Помпеях точный рецепт римского бетона

Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.

Археология
# бетон
# Везувий
# Помпеи
# Рим
# римляне
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
10 декабря, 13:58
Андрей Серегин

Человек по уровню моногамии оказался ближе к сурикатам, чем к шимпанзе

Является ли моногамия естественным состоянием для человека? Новое исследование, основанное на анализе почти 200 тысяч родословных млекопитающих, подтвердило это суждение, поместив Homo sapiens в один эволюционный ряд с сурикатами и гиббонами.

Биология
# животные
# моногамия
# размножение
# родственники
# человек
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
9 декабря, 10:59
НИУ ВШЭ

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».

НИУ ВШЭ
# общество
# социальные сети
# стресс
# тревожность
# философия
10 декабря, 11:49
Игорь Байдов

Археологи нашли в Помпеях точный рецепт римского бетона

Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.

Археология
# бетон
# Везувий
# Помпеи
# Рим
# римляне
8 декабря, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Какую стратегию выбрать: ученые разработали модель оценки устойчивости технологических лидеров в условиях внешних шоков

    11 декабря, 08:00

  2. Зеркальный лабиринт алгоритмов: математики объяснили, почему искусственный интеллект деградирует, обучаясь на собственных ошибках

    10 декабря, 17:17

  3. Диплодоки могли иметь такую же яркую окраску, как современные птицы

    10 декабря, 15:44

  4. Слабый утренний свет подтолкнул людей к депрессии и проблемам со сном

    10 декабря, 15:06
Выбор редакции

Советское наступление под Москвой: почему Красная армия победила, несмотря на немецкое превосходство

10 декабря, 13:03

Последние комментарии

Xander Prime
6 минут назад
Иван, очередной западный рейтинг, который имеет мало общего с действительностью. Надо запомнить составителя рейтинга.

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

ulogin_vkontakte_6491361
2 часа назад
Питон, нет. Собственно многоженство это тоже адаптация при высокой смертности мужчин на постоянной войне - вполне оправданная. Иначе некому

Человек по уровню моногамии оказался ближе к сурикатам, чем к шимпанзе

Михаил Истоков
2 часа назад
Сергей, твои то да, даже в сотне их нет, всё сами развалили, а новое им никто больше не построит, как раньше.

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Al Hirh
3 часа назад
Эти данные не учитывают золото,которое находится в недрах в низкой концентрации и в водах Мирового океана,где его концентрация слишком мала для

Все золото мира — на поверхности и под землей — в одной инфографике

Александр Погорелов
3 часа назад
Почему никто не смотрит между строк? Дело не в мышах и радиации. А в удержании корабля на орбите, при (возможно) выдавливании магнитными потоками

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Paul Storn
5 часов назад
Спустя столько лет, есть ещё чему поучится у древних) а уж потеряно сколько тайн, эх...

Археологи нашли в Помпеях точный рецепт римского бетона

Akka Gggg
6 часов назад
Igal, у автора везде одно сплошное противоречие. Поэтому и самые толковые комменты его подсосы заминусовали.

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Dmitry Pon
7 часов назад
Фигня статейка. Выборочно. Испания : Европа, + Африка / Канары; Дания: Европа + Северная Америка / Гренландия ; Французы с заморскими территориями;

Геополитика на карте: шесть трансконтинентальных стран 

Евгений Истомин
7 часов назад
Привет, Микола! Как дела? 🤡

Крупнейшие экспортеры вертолетов в мире

Anatoly
10 часов назад
Дмитрий, у таких везде сходка.

Пять самых дорогих военных самолетов в истории

Slava
10 часов назад
Чери за 10 месяцев продали почти 2.3млн, что-то не видно их тут.

Рейтинг: самые продаваемые автомобильные бренды мира

Mdes Tryt
11 часов назад
Нацики снова себе чужие территории приписывают

Геополитика на карте: шесть трансконтинентальных стран 

deutsche bahn
11 часов назад
Алексей, кстати, да.

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

deutsche bahn
12 часов назад
Классическая "аналитика" от тимошек из ВШЭ: вторичное мышление, переписанное из западных методичек. Своих мыслей ноль, уровень анализа — "Гарри

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Алексей
12 часов назад
Oleg, возможно новость опять ИИ написал. У него хорошо получается словоблудие из ничего)

Китай провел первое в мире испытание группы тяжеловесных поездов с системой виртуальной сцепки

Аза Мектепкалиев
12 часов назад
Я не понимаю, но знаю одно, когда люди перестанут делить друг друга по континентам ,цвету кожи и вероисповеданию. Когда люди поймут что все мы

Геополитика на карте: шесть трансконтинентальных стран 

Caroline Harper
13 часов назад
That DALL-E 2 series really took off because the images look straight out of a post-apocalyptic movie. It’s wild how an AI can turn a simple prompt into something that feels so real and disturbing. I’ve been exploring similar AI-generated visuals while working on

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Барон Суббота
13 часов назад
Евгений, угу, а "предсказуемая прибыль" и "люди хотят" - это же совсем никак не связано, дадада

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Георгий Атанасов
13 часов назад
Главное чтобы эти наработке научились сейчас применять...

Археологи нашли в Помпеях точный рецепт римского бетона

Барон Суббота
13 часов назад
One, интересно, почему же они боятся? Может быть спрос со стороны покупателей тут как-то влияет, м?

«Аффект зомби»: философ описал новое психоэмоциональное состояние современного человека

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно