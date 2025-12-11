Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Стартовало производство первого электрического летающего автомобиля

Model A / © Alef Aeronautics

Американский стартап Alef Aeronautics, после десятилетия разработки, представил полностью электрическую модель Model A, способную проезжать 350 километров по дороге и пролетать 177 километров по воздуху на одной зарядке.

Компания, поддержанная одним из первых инвесторов Tesla и Bitcoin Тимом Дрейпером, прошла путь от прототипа 2016 года до полноразмерных тестовых полетов в 2018-м и получила сертификат летной годности Федерального управления гражданской авиации США (FAA) в 2023 году.

Полностью электрический и легальный для движения по дорогам общего пользования, аппарат уже собрал 3 500 предзаказов на сумму один миллиард долларов. Теперь Alef Aeronautics начала производство своего первого летающего автомобиля — Alef Model A Ultralight, что стало важной вехой в развитии электрической авиационной мобильности. Каждый экземпляр, собираемый вручную на предприятии в Кремниевой долине, требует нескольких месяцев работы.

По данным компании, процесс сборки сочетает роботизированное и промышленное производство с ручной сборкой, включает тщательное тестирование отдельных компонентов и обширные испытательные полеты полностью собранного аппарата. Такой подход позволяет отточить производственные методы до масштабирования в автоматизированный массовый выпуск.

Первые Model A будут переданы ограниченному кругу ранних клиентов для испытания в реальных условиях при строгом контроле. Эти пользователи пройдут обучение, получат инструкции по соблюдению нормативов и постоянную техническую поддержку. Полученные данные помогут оптимизировать производство и подготовиться к выполнению большого объема предзаказов.

Летающий автомобиль Alef отличается набором характеристик, которые выделяют его как среди традиционных автомобилей, так и среди современных аппаратов вертикального взлета и посадки. Его считают первым настоящим «летающим автомобилем», поскольку он сочетает функции легального дорожного транспорта с возможностью вертикального взлета и полета.

В отличие от обычных автомобилей, он может взлетать и летать, а в отличие от воздушных такси — может ездить по дорогам без необходимости использования аэропортов или вертипортов. По данным Alef, он также отличается от автомобилей с выдвижными крыльями: ему не нужна взлетно-посадочная полоса, он полностью выполняет вертикальный взлет. Машина полностью электрическая и обеспечивает экологичное перемещение с меньшими затратами энергии на поездку по сравнению с Tesla, другими электромобилями и электрическими воздушными такси.