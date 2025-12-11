Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Стартовало производство первого электрического летающего автомобиля
Компания Alef Aeronautics сообщила, что в Калифорнии (США) началось производство первого летающего автомобиля.
Американский стартап Alef Aeronautics, после десятилетия разработки, представил полностью электрическую модель Model A, способную проезжать 350 километров по дороге и пролетать 177 километров по воздуху на одной зарядке.
Компания, поддержанная одним из первых инвесторов Tesla и Bitcoin Тимом Дрейпером, прошла путь от прототипа 2016 года до полноразмерных тестовых полетов в 2018-м и получила сертификат летной годности Федерального управления гражданской авиации США (FAA) в 2023 году.
Полностью электрический и легальный для движения по дорогам общего пользования, аппарат уже собрал 3 500 предзаказов на сумму один миллиард долларов. Теперь Alef Aeronautics начала производство своего первого летающего автомобиля — Alef Model A Ultralight, что стало важной вехой в развитии электрической авиационной мобильности. Каждый экземпляр, собираемый вручную на предприятии в Кремниевой долине, требует нескольких месяцев работы.
По данным компании, процесс сборки сочетает роботизированное и промышленное производство с ручной сборкой, включает тщательное тестирование отдельных компонентов и обширные испытательные полеты полностью собранного аппарата. Такой подход позволяет отточить производственные методы до масштабирования в автоматизированный массовый выпуск.
Первые Model A будут переданы ограниченному кругу ранних клиентов для испытания в реальных условиях при строгом контроле. Эти пользователи пройдут обучение, получат инструкции по соблюдению нормативов и постоянную техническую поддержку. Полученные данные помогут оптимизировать производство и подготовиться к выполнению большого объема предзаказов.
Летающий автомобиль Alef отличается набором характеристик, которые выделяют его как среди традиционных автомобилей, так и среди современных аппаратов вертикального взлета и посадки. Его считают первым настоящим «летающим автомобилем», поскольку он сочетает функции легального дорожного транспорта с возможностью вертикального взлета и полета.
В отличие от обычных автомобилей, он может взлетать и летать, а в отличие от воздушных такси — может ездить по дорогам без необходимости использования аэропортов или вертипортов. По данным Alef, он также отличается от автомобилей с выдвижными крыльями: ему не нужна взлетно-посадочная полоса, он полностью выполняет вертикальный взлет. Машина полностью электрическая и обеспечивает экологичное перемещение с меньшими затратами энергии на поездку по сравнению с Tesla, другими электромобилями и электрическими воздушными такси.
Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Является ли моногамия естественным состоянием для человека? Новое исследование, основанное на анализе почти 200 тысяч родословных млекопитающих, подтвердило это суждение, поместив Homo sapiens в один эволюционный ряд с сурикатами и гиббонами.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Специфическая тревога из-за ненадежности цифровых образов реальности и иллюзии тотального контроля над действительностью получила название «аффект зомби». Заведующий кафедрой философии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Иван Микиртумов исследовал феномен в рамках проекта РНФ «Экзистенциальный опыт в цифровой среде».
Раскопки мастерской, погребенной в Помпеях почти 2000 лет назад, помогли археологам больше узнать о римских строительных технологиях, а именно — определить методы изготовления римского бетона и раскрыть секрет его долговечности.
Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
5 Ноября, 2018
Синдром немогуна: выученная беспомощность
9 Февраля, 2023
Ложь большая и маленькая: как работает пропаганда
12 Октября, 2018
Григорий Перельман: многомерная фигура
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии