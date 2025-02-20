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Видео: электромобиль Alef впервые перелетел припаркованную машину

Американская компания Alef Aeronautics опубликовала новый видеоролик, на котором показано, как электромобиль Alef Model A перелетает через припаркованную на калифорнийской улице машину.

Летающий электромобиль Alef / © Alef Aeronautics

Летом 2023 года Alef Aeronautics получила разрешение от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на испытания летающего электромобиля Model A, которые необходимы для его запуска в эксплуатацию.

© Alef Aeronautics

Электрический автомобиль Alef Model A получил запас хода в 320 километров на одной зарядке для передвижения по земле или 177 километров по воздуху, в режиме полета.