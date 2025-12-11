Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Стратегический разворот: почему Маск решил вывести SpaceX на биржу

SpaceX планирует привлечь десятки миллиардов долларов через первичное публичное размещение акций в следующем году. Для ведущей космической компании мира и ее основателя Илона Маска это означает кардинальный пересмотр прежней позиции.

Художественное изображение аппаратов Starlink / © SpaceX

Ряд изданий, включая The Wall Street Journal, The Information и Bloomberg сообщили, что космическая компания Маска нацелена на оценку в 1,5 триллиона долларов. Это позволит SpaceX привлечь более 30 миллиардов долларов.

Сумма колоссальная: крупнейшее первичное публичное размещение акций в истории состоялось в 2019 году, когда на биржу вышла Saudi Aramco и привлекла 29 миллиардов долларов. По выручке Aramco входит в число пяти крупнейших компаний мира.

Теперь SpaceX готовится достичь или даже превзойти этот показатель. Это неудивительно — компания доминирует в запусках, спутниковой связи и ряде других областей. Для инвесторов, ищущих безграничный рост, космос остается последней границей.

Но почему Маск решил вывести SpaceX на биржу именно сейчас, когда доходы стремительно растут благодаря развертыванию сети Starlink? Решение выглядит странным, учитывая его многолетнее нежелание делать SpaceX публичной. Маск тяжело переживал давление акционеров в Tesla и опасался, что ориентация на прибыль будет противоречить его главной цели — колонизации Марса.

По данным издания Ars Technica, ключевым фактором стал стремительный взлет искусственного интеллекта. Привлечение огромного капитала в ближайшие 18 месяцев позволит Маску использовать SpaceX как платформу для участия в этой технологической конвергенции.

Как SpaceX может участвовать в гонке ИИ? В ближайшей перспективе компания создаст модифицированную версию спутника Starlink, которая станет основой космических дата-центров.

Ожидается, что уже в следующем году доход SpaceX составит 22–24 миллиарда долларов — сравнимо с годовым бюджетом NASA, только тратит SpaceX деньги куда эффективнее. Но для космических дата-центров потребуются гигантские средства, и первичное публичное размещение акций способно ускорить этот переход.