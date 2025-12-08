  • Добавить в закладки
8 декабря, 11:52
ПНИПУ
49

Метеорный поток Геминиды: что ожидать от самого мощного звездопада года

❋ 4.5

В середине декабря жители всей Земли станут свидетелями пика самого яркого астрономического события года — метеорного потока Геминиды. По прогнозам, в ночь с 13 на 14 декабря 2025 года при идеальных условиях на темном небе можно будет увидеть до 150 «падающих звезд» в час. Почему его называют «королем звездопадов», как возник этот уникальный поток и когда его лучше всего наблюдать, рассказал эксперт Пермского Политеха.

ПНИПУ
Композит метеорного потока, созданный из 47 отдельных фотографий, Канада, 2024 / © Craig Taylor Photography / Shutterstock

Открытый лишь в 1812 году, этот метеорный поток считается относительно молодым в истории астрономических наблюдений. Начиная с середины XIX века, он демонстрирует неуклонный рост активности, превращаясь из рядового явления в настоящее астрономическое шоу. Эта динамика делает Геминиды не просто зрелищем, а важным объектом для будущих исследований.

— По одной из гипотез, высокая активность звездопада с большим количеством метеоров может быть связана с продолжающимся процессом разрушения астероида (3200) Фаэтон, который представляет собой родительское тело. При каждом сближении с Солнцем астероид подвергается мощному тепловому и гравитационному стрессу, что приводит к выбросу потока обломков. Таким образом, каждый декабрь, наблюдая ослепительный звездный дождь, мы становимся свидетелями динамичного космического процесса — постепенной эволюции малого тела Солнечной системы. Именно эта связь с астероидом — ключевая особенность Геминид, — рассказал Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.

Астероид Фаэтон принадлежит к группе аполлонов — объектам, чьи траектории движения пересекают земную орбиту. Его путь уникален — он невероятно вытянут и пересекает орбиты всех четырех планет земной группы — Меркурия, Венеры, Земли и Марса. В настоящее время он, продолжая движение по своей эллиптической орбите, находится вблизи нашей планеты.

Родительское тело потока представляет собой каменную глыбу диаметром примерно 6 км. Свое название он получил в честь героя греческого мифа — Фаэтона, сына бога солнца Гелиоса. Этот объект сложно однозначно классифицировать, поэтому эксперты называют его «связующим звеном» между разными типами небесных тел. Сгорающие в небе частицы представляют собой вещество самого космического объекта, что дает ученым уникальную возможность дистанционно изучать эволюцию малых тел. Согласно долгосрочным прогнозам астрономов, эти потоки будут видны на небе Земли еще многие десятилетия.

— Зрелищность Геминид обусловлена не только их количеством, но и качеством. Метеоры часто бывают исключительно яркими и, что важно для наблюдателей, сравнительно медленными. Их скорость составляет примерно 35 км/с, что почти в два раза меньше, чем у стремительных Персеид. Они не проносятся мгновенной черточкой, а оставляют в небе хорошо заметные, длящиеся пару секунд следы. Настоящим подарком для зрителей становится разноцветие вспышек: в потоке можно увидеть белые, желтые и даже изумрудно-зеленые метеоры. Такая палитра обусловлена различным химическим составом сгорающих в атмосфере частиц — в них могут присутствовать натрий, магний или железо, — отметил ученый.

Чтобы своими глазами увидеть это разноцветное шоу, стоит заранее подготовиться. Условия в ночь с 13 на 14 декабря будут почти идеальными: радиант потока — точка, из которой «вылетают» метеоры — будет находиться в созвездии Близнецов, а Луна не создаст помех, так как будет в убывающей фазе.

— Начинать наблюдения стоит с наступлением темноты, примерно с 22 часов, и следить за восточной частью неба. Наибольшее количество «падающих звезд» будет видно после полуночи, когда радиант поднимется высоко над горизонтом. Лучше всего выбрать место вдали от городской засветки. Глазам потребуется около 20-30 минут, чтобы полностью адаптироваться к темноте. Смотреть нужно не строго на радиант, а на область неба вокруг созвездия Близнецов, — объяснил Бурмистров.

ПНИПУ
1369 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
ПНИПУ
Комментарии

