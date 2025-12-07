  • Добавить в закладки
Юлия Николаева
Юлия Николаева
7 декабря, 16:35
Скрытая цена привычного комфорта: почему хлопок — одна из самых «жаждущих» культур в мире

Хлопок — один из самых привычных материалов в мире: люди носят его ежедневно, он встречается во всем — от рубашек до постельного белья. Но за этим комфортом скрывается высокая экологическая цена: для производства всего одного килограмма хлопка требуется около 10 000 литров воды.

Невидимая вода: как ежедневная одежда потребляет мировые ресурсы / © World Visualized
Невидимая вода: как ежедневная одежда потребляет мировые ресурсы / © World Visualized

Эта цифра поражает воображение и вновь привлекает внимание к тому, как привычная одежда может незаметно истощать мировые запасы пресной воды — особенно в эпоху усиливающихся засух и климатических стрессов по всему миру.

По данным Water Footprint Network, хлопок действительно относится к наиболее водозатратным сельскохозяйственным культурам. Глобальные оценки показывают, что его выращивание требует от 7 000 до 29 000 литров воды на килограмм, в зависимости от региона.

Почему хлопку нужно так много воды?

Хлопок в основном выращивают в жарких и сухих районах — там, где вода особенно дефицитна. Поэтому фермеры вынуждены активно использовать орошение. Со временем это приводит к обмелению рек, деградации почв и серьезным экологическим последствиям.

Организация WaterAid, занимающаяся доступом к воде по всему миру, отмечает, что водоемкие методы земледелия часто вступают в прямую конкуренцию с базовыми потребностями людей. В регионах, где чистая вода и так ограничена, выращивание хлопка может еще больше усугублять нехватку для местного населения.

Проблема не ограничивается одним регионом. Газета Guardian подробно освещала, как хлопководство стало одной из причин почти полного исчезновения Аральского моря. 

Сегодня похожие процессы наблюдаются в Индии, Пакистане, Китае и некоторых странах Африки — основных производителях хлопка. Эти регионы сталкиваются с ростом температур и непредсказуемыми дождями, связанными с глобальным изменением климата, из-за чего хлопок становится еще более «жадным» до воды и труднее в выращивании.

Тем временем на крупные модные бренды усиливается давление с требованием снизить экологический след. Ряд компаний пересматривает свои цепочки поставок после того, как новые регуляции 2024–2025 годов в Европе и США ужесточили требования к отчетности по водопользованию и климатическим рискам.

Параллельно продолжающиеся засухи в Северной Африке, на юго-западе США и на юге Европы порождают новые вопросы о том, какие культуры нужно выращивать в условиях стремительно меняющегося климата. И хлопок — с его огромным водным следом — все чаще становится в центре этих дебатов.

4 декабря, 10:27

