Китай запустит новую систему слежения за орбитой: 156 спутников для предотвращения космических столкновений

Китай ускоряет усилия по созданию собственной инфраструктуры мониторинга космического трафика, запуская вторую группировку спутников, предназначенную для наблюдения за объектами на орбите.

Художественное изображение спутников на орбите / © Getty Images

Сеть «Синъян», что в переводе означает «Звездный глаз», призвана помогать коммерческим операторам снижать риски столкновений и уменьшить зависимость страны от зарубежных данных наблюдения.

После ввода в строй группировка будет насчитывать 156 спутников, способных картировать орбиты аппаратов, фиксировать необычные маневры и каждые два часа выдавать предупреждения о возможных столкновениях и рекомендации по уклонению. Разработчик системы — компания Xingtu Cekong — планирует запустить 12 спутников к 2027 году. Полностью сеть должна заработать после 2028 года.

По словам председателя правления и руководителя проекта Ху Юя, сеть Xingtu Cekong будет обновлять данные каждые 30 минут, обеспечивая глобальное покрытие на низких орбитах и точечное наблюдение за более высокими. Ранее, в сентябре, Китай вывел на орбиту «Кайюнь-1» — первый спутник созвездия Guangshi для контроля космической обстановки.

В настоящее время США располагают единственной полностью функционирующей сетью космического мониторинга — программой Geosynchronous Space Situational Awareness Programme, использующей пять спутников на геостационарной орбите для слежения за другими аппаратами и выявления аномальной активности.

Технологии контроля космической обстановки часто имеют двойное назначение: они помогают коммерческим операторам избегать столкновений с мусором, но те же данные позволяют отслеживать иностранные спутники, фиксировать необычные маневры и поддерживать военное планирование.

Xingtu Cekong подчеркивает, что созвездие «Синъян» в первую очередь ориентировано на коммерческие задачи. Каждый спутник будет оснащен комплексом камер и сенсоров — широкоугольными, инфракрасными, мультиспектральными, а также электромагнитными датчиками и бортовыми процессорами.

Кроме того, искусственный интеллект будет анализировать поступающие данные, выявлять потенциальные угрозы и обеспечивать автоматическое уклонение от столкновений, повышая безопасность и эффективность работы в орбите.

Компания также планирует, что аппараты будут обнаруживать обломки и другие объекты, определять их положение и передавать сведения на наземные станции. После обработки данные возвращаются на спутники, позволяя им корректировать траекторию, избегать опасных сближений и защищать важные космические активы.