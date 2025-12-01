Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китай запустит новую систему слежения за орбитой: 156 спутников для предотвращения космических столкновений
Китай ускоряет усилия по созданию собственной инфраструктуры мониторинга космического трафика, запуская вторую группировку спутников, предназначенную для наблюдения за объектами на орбите.
Сеть «Синъян», что в переводе означает «Звездный глаз», призвана помогать коммерческим операторам снижать риски столкновений и уменьшить зависимость страны от зарубежных данных наблюдения.
После ввода в строй группировка будет насчитывать 156 спутников, способных картировать орбиты аппаратов, фиксировать необычные маневры и каждые два часа выдавать предупреждения о возможных столкновениях и рекомендации по уклонению. Разработчик системы — компания Xingtu Cekong — планирует запустить 12 спутников к 2027 году. Полностью сеть должна заработать после 2028 года.
По словам председателя правления и руководителя проекта Ху Юя, сеть Xingtu Cekong будет обновлять данные каждые 30 минут, обеспечивая глобальное покрытие на низких орбитах и точечное наблюдение за более высокими. Ранее, в сентябре, Китай вывел на орбиту «Кайюнь-1» — первый спутник созвездия Guangshi для контроля космической обстановки.
В настоящее время США располагают единственной полностью функционирующей сетью космического мониторинга — программой Geosynchronous Space Situational Awareness Programme, использующей пять спутников на геостационарной орбите для слежения за другими аппаратами и выявления аномальной активности.
Технологии контроля космической обстановки часто имеют двойное назначение: они помогают коммерческим операторам избегать столкновений с мусором, но те же данные позволяют отслеживать иностранные спутники, фиксировать необычные маневры и поддерживать военное планирование.
Xingtu Cekong подчеркивает, что созвездие «Синъян» в первую очередь ориентировано на коммерческие задачи. Каждый спутник будет оснащен комплексом камер и сенсоров — широкоугольными, инфракрасными, мультиспектральными, а также электромагнитными датчиками и бортовыми процессорами.
Кроме того, искусственный интеллект будет анализировать поступающие данные, выявлять потенциальные угрозы и обеспечивать автоматическое уклонение от столкновений, повышая безопасность и эффективность работы в орбите.
Компания также планирует, что аппараты будут обнаруживать обломки и другие объекты, определять их положение и передавать сведения на наземные станции. После обработки данные возвращаются на спутники, позволяя им корректировать траекторию, избегать опасных сближений и защищать важные космические активы.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Проанализировав результаты более 100 исследований, посвященных метеоритам разных типов, ученые реконструировали события, происходившие в первые миллионы лет после рождения Солнечной системы, и выяснили, как именно возникли Земля и другие миры.
Американские ботаники выяснили, что ориентация растений в пространстве — результат конкуренции двух противоположных сигнальных систем, а не простого стремления расти вверх. Они описали белок SLQ1, который активно заставляет стебель расти вниз. Это открытие меняет представление о гравитропизме: оказалось, растения балансируют между сигналами «вверх» и «вниз».
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Коллектив российских ученых из МИРЭА — Российского технологического университета, Центра фотоники двумерных материалов МФТИ, Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и ряда других ведущих научных центров провел глубокое исследование кристаллической структуры широко используемых пьезоэлектрических материалов на основе цирконата-титаната свинца. Используя метод рентгеноструктурного анализа, исследователи впервые смогли в деталях установить, как небольшие химические добавки кардинально меняют фазовый состав керамики и напрямую определяют ее электрофизические характеристики. Это открывает путь к целенаправленному дизайну «умных» материалов с заранее заданными свойствами для передовой электроники и сенсорики.
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
17 Сентября, 2015
Забытые виды спорта
28 Апреля, 2014
Бесполезные рудименты человеческого тела
21 Февраля, 2022
Научное исследование как искусство. Или наоборот!
18 Мая, 2014
10 самых известных ученых России
8 Августа, 2014
Гости из будущего: эсминцы и фрегаты
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии