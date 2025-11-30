Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Полный контроль: города с самой развитой системой уличного видеонаблюдения
По всему миру города оснащаются камерами наблюдения — многие мегаполисы активно внедряют технологии CCTV (систему видеонаблюдения, которая передает видеосигнал на ограниченное количество мониторов, а не на общедоступные сети), стремясь повысить общественную безопасность и предотвратить преступность.
Несмотря на опасения, связанные с вторжением в частную жизнь и возможными злоупотреблениями со стороны сторонников избыточного видеонаблюдения, некоторые города могут похвастаться поразительным количеством камер на душу населения. Ниже приведены десять городов мира с самым высоким уровнем видеонаблюдения, измеренным в количестве камер на 1 000 человек.
Китайский Пекин с впечатляющими 439,07 камерами на 1 000 человек безоговорочно занимает верхнюю строчку списка. Акцент на общественную безопасность и национальную безопасность привел к установке более 9,5 миллиона камер.
С показателем 83,32 камеры на 1 000 человек Хайдарабад (Индия) возглавляет список наиболее «просматриваемых» городов за пределами Китая. В городе действует около 900 000 камер, что делает его одним из самых наблюдаемых в мире.
Индор (Индия) следует далее с 60,57 камерами на 1 000 человек. Около 200 000 камер обеспечивают постоянное наблюдение за жителями, делая Индор одним из наиболее контролируемых городов Индии.
Столица Индии, Дели, имеет показатель 19,96 камеры на 1 000 человек. В городе установлено 449 934 камеры, что делает его одним из ключевых центров видеонаблюдения в стране.
Космополитичный город-государство Сингапур располагает 17,94 камерами на 1 000 человек. Всего в городе насчитывается 109 072 камеры, и город по праву считается одним из самых наблюдаемых городов мира, делая особый акцент на безопасности.
В Москве действует 16,88 камеры на 1 000 человек. Более 270 000 камер демонстрируют высокое внимание России к вопросам национальной безопасности.
Столица Ирака — город Багдад имеет показатель 15,56 камеры на 1 000 человек и занимает седьмую строчку мирового рейтинга. Около 120 000 камер установлены в ответ на высокий уровень преступности и политическую нестабильность.
Сеул (Южная Корея) занимает восьмое место в мире с 14,47 камерами на 1 000 человек. Его 144 513 камер — показатель стремления страны обеспечить безопасность граждан.
В Санкт-Петербурге (Россия) действует 13,49 камеры на 1 000 человек, что делает его одним из самых наблюдаемых городов Европы. По всему городу установлено около 75 000 камер — еще одно свидетельство приоритетности безопасности в России.
В Лондоне насчитывается 13,21 камеры на 1 000 человек, что помещает город на десятую позицию в мировом рейтинге. Всего в столице Великобритании установлено 127 423 камеры.
Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Проанализировав результаты более 100 исследований, посвященных метеоритам разных типов, ученые реконструировали события, происходившие в первые миллионы лет после рождения Солнечной системы, и выяснили, как именно возникли Земля и другие миры.
Коллектив российских ученых из МИРЭА — Российского технологического университета, Центра фотоники двумерных материалов МФТИ, Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и ряда других ведущих научных центров провел глубокое исследование кристаллической структуры широко используемых пьезоэлектрических материалов на основе цирконата-титаната свинца. Используя метод рентгеноструктурного анализа, исследователи впервые смогли в деталях установить, как небольшие химические добавки кардинально меняют фазовый состав керамики и напрямую определяют ее электрофизические характеристики. Это открывает путь к целенаправленному дизайну «умных» материалов с заранее заданными свойствами для передовой электроники и сенсорики.
Ученые разработали штамм цианобактерии, способный поглощать в три раза больше фосфора из сточных вод
Фосфор – элемент, играющий ключевую роль в росте растений. В сельском хозяйстве он используется в составе многих минеральных удобрений. В то же время фосфор, содержащийся в сточных водах — серьезный загрязнитель, который при попадании в водоемы нарушает баланс экосистем и вызывает цветение водорослей. Ученые Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Южного федерального университета предложили новый экологичный способ выделения фосфора из сточных вод с помощью фотосинтезирующих микроорганизмов.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
