Андрей Привалов
Андрей Привалов
30 ноября, 18:02
Полный контроль: города с самой развитой системой уличного видеонаблюдения

По всему миру города оснащаются камерами наблюдения — многие мегаполисы активно внедряют технологии CCTV (систему видеонаблюдения, которая передает видеосигнал на ограниченное количество мониторов, а не на общедоступные сети), стремясь повысить общественную безопасность и предотвратить преступность.

Топ-10 городов мира по плотности видеонаблюдения / © World Visualized
Топ-10 городов мира по плотности видеонаблюдения / © World Visualized

Несмотря на опасения, связанные с вторжением в частную жизнь и возможными злоупотреблениями со стороны сторонников избыточного видеонаблюдения, некоторые города могут похвастаться поразительным количеством камер на душу населения. Ниже приведены десять городов мира с самым высоким уровнем видеонаблюдения, измеренным в количестве камер на 1 000 человек.

Китайский Пекин с впечатляющими 439,07 камерами на 1 000 человек безоговорочно занимает верхнюю строчку списка. Акцент на общественную безопасность и национальную безопасность привел к установке более 9,5 миллиона камер.

С показателем 83,32 камеры на 1 000 человек Хайдарабад (Индия) возглавляет список наиболее «просматриваемых» городов за пределами Китая. В городе действует около 900 000 камер, что делает его одним из самых наблюдаемых в мире.

Индор (Индия) следует далее с 60,57 камерами на 1 000 человек. Около 200 000 камер обеспечивают постоянное наблюдение за жителями, делая Индор одним из наиболее контролируемых городов Индии.

Столица Индии, Дели, имеет показатель 19,96 камеры на 1 000 человек. В городе установлено 449 934 камеры, что делает его одним из ключевых центров видеонаблюдения в стране.

Космополитичный город-государство Сингапур располагает 17,94 камерами на 1 000 человек. Всего в городе насчитывается 109 072 камеры, и город по праву считается одним из самых наблюдаемых городов мира, делая особый акцент на безопасности.

В Москве действует 16,88 камеры на 1 000 человек. Более 270 000 камер демонстрируют высокое внимание России к вопросам национальной безопасности.

Столица Ирака — город Багдад имеет показатель 15,56 камеры на 1 000 человек и занимает седьмую строчку мирового рейтинга. Около 120 000 камер установлены в ответ на высокий уровень преступности и политическую нестабильность.

Сеул (Южная Корея) занимает восьмое место в мире с 14,47 камерами на 1 000 человек. Его 144 513 камер — показатель стремления страны обеспечить безопасность граждан.

В Санкт-Петербурге (Россия) действует 13,49 камеры на 1 000 человек, что делает его одним из самых наблюдаемых городов Европы. По всему городу установлено около 75 000 камер — еще одно свидетельство приоритетности безопасности в России.

В Лондоне насчитывается 13,21 камеры на 1 000 человек, что помещает город на десятую позицию в мировом рейтинге. Всего в столице Великобритании установлено 127 423 камеры.

