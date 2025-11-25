Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Инженера уволили после предупреждения, что роботы Figure опасны для людей
Как сообщил телеканал CNBC, бывший инженер компании Figure AI, разрабатывающей человекоподобных роботов, подал в суд на фирму, утверждая, что его уволили из-за поднятия критически важного вопроса в области безопасности.
Согласно иску, поданному в федеральный суд Калифорнии, ведущий инженер по робототехнической безопасности Роберт Грендель предупреждал руководство компании еще в сентябре — включая генерального директора Бретта Эдкока и главного инженера Кайла Эдельберга — что роботы «обладают достаточной мощностью, чтобы проломить череп человека».
Как отметил Грендель, в одном из тревожных инцидентов робот едва не попал в сотрудника, когда внезапно вышел из строя и нанес удар по холодильнику, оставив «вмятину глубиной в полсантиметра» на его дверце из нержавеющей стали.
Спустя несколько дней после того, как Грендель поднял эти вопросы перед Эдкоком и Эдельбергом, его уволили.
Грендель утверждает, что задолго до увольнения Эдкок начал постепенно отдалять его от дел: их встречи становились все реже — еженедельные совещания по безопасности стали проводиться раз в две недели, затем ежемесячно, а потом и ежеквартально. По словам Гренделя, в нескольких случаях его сообщения Эдкоку по вопросам безопасности оставались без ответа.
Инженер считает, что роботы могут нанести серьезные травмы людям. Он также утверждает, что был не единственным сотрудником, обеспокоенным этими рисками. После создания анонимного опроса, где работники могли сообщать о проблемах безопасности, травмах и опасных сближениях с роботами, некоторые сотрудники вместо этого «начали выражать свои опасения напрямую» Гренделю. Но, судя по иску, руководство не восприняло их всерьез.
В компании Figure опровергли эти обвинения. В электронном письме CNBC представитель компании заявил, что Грендель был «уволен за неудовлетворительную работу», а его «заявления — это ложь, которую Figure полностью опровергнет в суде».
Чтобы охотиться при температурах ниже нуля, пауки рода Clubiona выработали особые белки-антифризы. Изучив членистоногих, собранных в грушевых садах неподалеку от города Брно (Чехия), ученые раскрыли молекулярный механизм, позволяющий этим паукам не впадать в зимнюю спячку.
Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.
На отвесных скалах итальянского побережья, куда десятилетиями поднимались только скалолазы, скрывалась уникальная находка. Речь идет о загадочных отпечатках, которые рассказали драматическую историю, развернувшуюся много миллионов лет назад. Ученые считают, что стали свидетелями момента внезапной паники животных, причиной которой было землетрясение.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.
Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
10 Декабря, 2019
Итоги года: десять главных событий в науке
15 Января, 2015
Животные-экстремалы
1 Февраля, 2016
Зика: новая угроза
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии