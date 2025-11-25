Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инженера уволили после предупреждения, что роботы Figure опасны для людей

Как сообщил телеканал CNBC, бывший инженер компании Figure AI, разрабатывающей человекоподобных роботов, подал в суд на фирму, утверждая, что его уволили из-за поднятия критически важного вопроса в области безопасности.

Человекоподобный робот Figure 02 / © Figure AI

Согласно иску, поданному в федеральный суд Калифорнии, ведущий инженер по робототехнической безопасности Роберт Грендель предупреждал руководство компании еще в сентябре — включая генерального директора Бретта Эдкока и главного инженера Кайла Эдельберга — что роботы «обладают достаточной мощностью, чтобы проломить череп человека».

Как отметил Грендель, в одном из тревожных инцидентов робот едва не попал в сотрудника, когда внезапно вышел из строя и нанес удар по холодильнику, оставив «вмятину глубиной в полсантиметра» на его дверце из нержавеющей стали.

Спустя несколько дней после того, как Грендель поднял эти вопросы перед Эдкоком и Эдельбергом, его уволили.

Грендель утверждает, что задолго до увольнения Эдкок начал постепенно отдалять его от дел: их встречи становились все реже — еженедельные совещания по безопасности стали проводиться раз в две недели, затем ежемесячно, а потом и ежеквартально. По словам Гренделя, в нескольких случаях его сообщения Эдкоку по вопросам безопасности оставались без ответа.

Инженер считает, что роботы могут нанести серьезные травмы людям. Он также утверждает, что был не единственным сотрудником, обеспокоенным этими рисками. После создания анонимного опроса, где работники могли сообщать о проблемах безопасности, травмах и опасных сближениях с роботами, некоторые сотрудники вместо этого «начали выражать свои опасения напрямую» Гренделю. Но, судя по иску, руководство не восприняло их всерьез.

В компании Figure опровергли эти обвинения. В электронном письме CNBC представитель компании заявил, что Грендель был «уволен за неудовлетворительную работу», а его «заявления — это ложь, которую Figure полностью опровергнет в суде».