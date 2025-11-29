Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Кто поставляет замороженные овощи на мировой рынок: топ‑10 экспортеров

На фоне ценовых бурь, климатических аномалий и ломки привычных логистических цепочек, мир переосмысливает саму систему производства и доставки продовольствия. В этих условиях именно замороженные овощи, без лишнего шума, превратились в новый глобальный актив — островок стабильности в бушующем океане мировой торговли.

Топ-10 экспортеров замороженных овощей / © World Visualized

Китай стал крупнейшим экспортером замороженных овощей, обеспечивая 18,8% мировых поставок на сумму около 1,6 миллиардов долларов. За ним следуют Бельгия — 14,9% (примерно 1,3 миллиарда долларов) и Испания — 10,3% (около 883 миллионов долларов). Мексика, Нидерланды, Польша, Франция, Египет, США и Эквадор замыкают первую десятку, каждый из этих участников обеспечивает от 2,6% до 7,1% мирового объема.

Эти данные отражают не только динамику торговли. Экстремальные погодные явления по-прежнему нарушают поставки свежей продукции в регионах Южной Азии, Западной Африки, Европы и Северной Америки.

Так, недавние волны сильной жары в Индии уничтожили значительную часть овощных культур — особенно томатов и лука, — вызвав резкие скачки цен и заставив многие семьи переключиться на замороженные продукты.

В Восточной Африке, в таких странах, как Кения и Эфиопия, затяжные засухи сократили урожай, сделав свежие овощи дороже и труднее доступными.

В Европе сильные наводнения, в частности в Германии и Италии, нарушили работу ферм и транспортных маршрутов, осложнив своевременную доставку свежей продукции на рынки.

Все больше государств Глобального Юга вкладываются в переработку продовольствия, создание холодильных мощностей и развитие экспортной инфраструктуры — и эти усилия начинают приносить результаты.

Так, Египет за последние годы значительно расширил сеть холодильных складов, что позволило сохранять излишки овощей и направлять их на экспорт вместо того, чтобы терять из-за порчи. По данным BCC Research, мировой рынок замороженных овощей может достичь 41,1 миллиардов долларов к 2030 году, демонстрируя среднегодовой рост на уровне 8,8%.

В Эквадоре государственные программы — такие как гранты и льготные кредиты — помогли фермерам перейти от продажи сырой продукции к выпуску товаров с добавленной стоимостью. В результате страна увеличила объемы поставок нарезанных и замороженных овощей в США и Европу.

Ожидается, что глобальный спрос на замороженные овощи будет расти по мере усиления климатического давления и растущего интереса потребителей к доступным и практичным продуктам. Для многих стран укрепление этого сектора может открыть путь к созданию новых рабочих мест, развитию аграрных цепочек и повышению устойчивости экономики.