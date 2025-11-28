Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

РАН предложила скорректировать наклон орбиты будущей Российской орбитальной станции

Макет Российской орбитальной станции (РОС) / © «Роскосмос»

Вместо ранее обсуждавшегося почти полярного наклонения в 97 градуса, ученые предлагают перейти на классическое для отечественной пилотируемой космонавтики наклонение — 51,6 градуса. Об этом сообщил вице-президент РАН Сергей Чернышев на сессии V Конгресса молодых ученых.

По его словам, обсуждение проходило при участии руководства «Роскосмоса» и ведущих исследователей. Итогом стала поддержка перехода на новое орбитальное решение. Теперь госкорпорации предстоит оценить рекомендации и вынести окончательное решение, а также внести необходимые изменения в контракты и технические задания, чтобы проект остался в рамках намеченных сроков.

Ранее предполагалось, что РОС выведут на орбиту с наклонением около 97 градусов, что дало бы возможность наблюдать всю территорию России и Северный морской путь. Однако такой вариант связан с повышенным радиационным воздействием и рядом эксплуатационных сложностей. Орбита с наклонением 51,6 градуса считается более безопасной и технологически отработанной, что позволяет снизить риски при создании новой станции.

Интересно, что недавно обозреватель издания The National Interest Брэндон Дж. Вайхерт высоко оценил проект РОС на орбите с наклонением около 97 градусов, отметив, что это откроет Москве доступ к наблюдению за стратегически важнейшими регионами планеты.