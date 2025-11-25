Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Россию назвали фаворитом новой космической гонки

Новая российская орбитальная станция, по мнению автора издания The National Interest Брэндона Дж. Вайхерта, откроет Москве доступ к наблюдению за стратегически важнейшими регионами планеты. В своей статье журналист подчеркивает: предстоящий проект — повод для серьезного беспокойства в Вашингтоне и среди западных союзников.

Макет новой российской орбитальной станции / © «Роскосмос»

Вайхерт отметил, что «Роскосмос» планирует к 2030 году вывести на орбиту четыре ключевых модуля новой станции. И хотя эти планы на Западе нередко воспринимают скептически, эксперт считает такую реакцию опасной недооценкой. По его словам, США «даже не понимают, что уже вовлечены в новую космическую гонку — и что пока в ней проигрывают».

Особое внимание в статье уделено выбору орбиты. Россия намерена разместить станцию на высокоширотной орбите с наклонением в 97 градусов — в резком контрасте с 51,6 градуса по отношению к земному экватору у МКС. Такой полярный маршрут обеспечит России фактически круговой обзор планеты, включая труднодоступные регионы Арктики и Антарктики, что автор называет «невиданным ранее охватом».

Помимо стратегического наблюдения, подобная орбита откроет широкие научные возможности: от исследований климата и погодных процессов до мониторинга морского льда. Именно поэтому, подчеркивает Вайхерт, первым на орбиту, вероятно, отправится научно-энергетический модуль.

Журналист отмечает, что любые заявления о строительстве новой станции часто вызывают ироничные улыбки у наблюдателей. Однако, по его словам, легкомысленно относиться к этому проекту — большая ошибка. Россия не только обладает огромным опытом создания орбитальных комплексов, но и сумела относительно устойчиво пережить давление жестких западных санкций.