  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
25 ноября, 08:22
Рейтинг: +1085
Посты: 2468

Россию назвали фаворитом новой космической гонки

Новая российская орбитальная станция, по мнению автора издания The National Interest Брэндона Дж. Вайхерта, откроет Москве доступ к наблюдению за стратегически важнейшими регионами планеты. В своей статье журналист подчеркивает: предстоящий проект — повод для серьезного беспокойства в Вашингтоне и среди западных союзников.

Сообщество
# будущее
# космос
# Роскосмос
# Россия
# технологии
Макет новой российской орбитальной станции / © «Роскосмос»
Макет новой российской орбитальной станции / © «Роскосмос»

Вайхерт отметил, что «Роскосмос» планирует к 2030 году вывести на орбиту четыре ключевых модуля новой станции. И хотя эти планы на Западе нередко воспринимают скептически, эксперт считает такую реакцию опасной недооценкой. По его словам, США «даже не понимают, что уже вовлечены в новую космическую гонку — и что пока в ней проигрывают».

Особое внимание в статье уделено выбору орбиты. Россия намерена разместить станцию на высокоширотной орбите с наклонением в 97 градусов — в резком контрасте с 51,6 градуса по отношению к земному экватору у МКС. Такой полярный маршрут обеспечит России фактически круговой обзор планеты, включая труднодоступные регионы Арктики и Антарктики, что автор называет «невиданным ранее охватом».

Помимо стратегического наблюдения, подобная орбита откроет широкие научные возможности: от исследований климата и погодных процессов до мониторинга морского льда. Именно поэтому, подчеркивает Вайхерт, первым на орбиту, вероятно, отправится научно-энергетический модуль.

Журналист отмечает, что любые заявления о строительстве новой станции часто вызывают ироничные улыбки у наблюдателей. Однако, по его словам, легкомысленно относиться к этому проекту — большая ошибка. Россия не только обладает огромным опытом создания орбитальных комплексов, но и сумела относительно устойчиво пережить давление жестких западных санкций.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
25 Ноя
Бесплатно
В пользу народного здравия. Как лечили за Невской заставой
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
25 Ноя
900
Парнокопытные: разнообразие травоядных и всеядных
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Ноя
1200
Чума, война и предательства: 10 уроков стоицизма от императора Марка Аврелия
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
25 Ноя
1200
Двоюродные братья и главные враги динозавров: эволюция крокодилов
Medio Modo
Москва
Лекция
25 Ноя
750
Опричный кризис (1560-е—1584 гг.)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
26 Ноя
500
Космос на Земле
Московский Планетарий
Москва
Лекция
26 Ноя
800
Краски палеолита
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
26 Ноя
1400
Оптическая астрономия
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
27 Ноя
Бесплатно
От истерии до нейромодуляции: 200 лет пути в понимании двигательных расстройств
Нейрокампус
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
24 ноября, 08:30
Любовь С.

Ученые объяснили, почему пауки рода Clubiona не замерзают зимой

Чтобы охотиться при температурах ниже нуля, пауки рода Clubiona выработали особые белки-антифризы. Изучив членистоногих, собранных в грушевых садах неподалеку от города Брно (Чехия), ученые раскрыли молекулярный механизм, позволяющий этим паукам не впадать в зимнюю спячку.

Биология
# белок
# замерзание
# зима
# лед
# пауки
# транскриптом
23 ноября, 11:08
Максим Абдулаев

Соцсети помогли биологам узнать, на каких насекомых кошки охотятся чаще всего

Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.

Биология
# кошки
# насекомые
# охота
# соцсети
22 ноября, 10:35
Игорь Байдов

Геологи раскрыли возможную причину появления тысячи древних следов в Италии

На отвесных скалах итальянского побережья, куда десятилетиями поднимались только скалолазы, скрывалась уникальная находка. Речь идет о загадочных отпечатках, которые рассказали драматическую историю, развернувшуюся много миллионов лет назад. Ученые считают, что стали свидетелями момента внезапной паники животных, причиной которой было землетрясение.

Геология
# доисторическое животное
# землетрясения
# Италия
# меловой период
# морские черепахи
# следы
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
21 ноября, 10:02
ПНИПУ

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.

ПНИПУ
# демография
# зумеры
# интернет
# молодежь
# общество
# подростки
# поколения
# теория поколений
23 ноября, 11:08
Максим Абдулаев

Соцсети помогли биологам узнать, на каких насекомых кошки охотятся чаще всего

Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.

Биология
# кошки
# насекомые
# охота
# соцсети
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. «Породившая Луну» планета оказалась соседкой Земли

    25 ноября, 08:08

  2. Ученые обнаружили «акценты» у львов из разных стран

    24 ноября, 20:19

  3. Искусственный интеллект обретает здравомыслие: новый метод заставил нейросети сомневаться в своих ответах

    24 ноября, 17:58

  4. Неандертальцы убили и съели женщин и детей из чужого племени

    24 ноября, 14:46
Выбор редакции

Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!

19 ноября, 12:39

Последние комментарии

Alex Gordon
3 минуты назад
Так уж, головные лодки проекта, - Колумбию и Висконсин, через три года на воду спускать будут. Их в 23-м ещё строить начали.

США запустили строительство самых больших атомных субмарин в своей истории 

Вячеслав Касаткин
12 минут назад
Питон, у старлинк гражданских клиентов 5 миллионов. Или все военные? Это те что до сих пор готовятся нападать на Беларусь?

Китай смоделировал подавление Starlink над Тайванем

Oleksandr Honcharov
15 минут назад
Елена, про що? Про те, що ти за путина готове здохнути? Це й без марафону очевидно.

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Александр Зазян
22 минуты назад
Нарек, есть ложь, наглая ложь и - статистика. Надо смотреть сколько кофе завозят в страну на душу населения, здесь информация скорее от дилеров

Кофейная карта мира: топ стран по потреблению бодрящего напитка

Сергей Мороз
33 минуты назад
Питон, и правильно ржал, ты со своей паранойей очень смешной

Китай смоделировал подавление Starlink над Тайванем

Дмитрий Куликов
42 минуты назад
Winston, Пархатым, вечно скитающимся по чужим отчизнам, слова не давали. Езжай в Жидостан там про плодородную Палестину толдычь.

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Павел Иванов
44 минуты назад
Winston, зачем Вы приписываете себя к нам? По всему видно, что вы это не мы.

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Alexandr Aronov
47 минут назад
Елена, ты прям отборно зомбированное 😂

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Дмитрий Куликов
47 минут назад
Черноземы - 3 место занимают по плодородности, после красноземов и желтоземов. Читайте труды Вавилова.

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Artur Kadirov
50 минут назад
Viach, у Пушкина есть упоминания Украины в стихах, и в письмах. Не то чтобы это был целый регион, так, скорее губерния на несколько хуторов, но сам факт

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Сергей Шаронов
51 минута назад
Вадим, Или вы думаете что курица,съеденая вами , не хотела жить и даже добровольно-самостоятельно ощипалась?

«Снимки года» от National Geographic: опубликованы самые «сильные» фотографии 2025

Антон Васильев
56 минут назад
Это вранье все - лично живу в пустыне, весь лес вырубили путинские олигархи и продали его в Китай, вот в Китае то столько леса и выросло! А еще

Лидеры восстановления: какие страны озеленили планету больше всего за 10 лет

Владимир Кузнецов
59 минут назад
Владимир, Да, конечно, не он, лично! Но он был идеологом этих программ. Именно, он формулировал требования к параметрам будущих аппаратов. И уже,

«Вояджер-1» готовится к новому рекорду: первый рукотворный объект в световых сутках от Земли

Artur Kadirov
1 час назад
Valett, Факты вывоза чернозёма были. Однако это не было массовым прецедентом - отдельные случаи. Есть зафиксированные свидетельства советских

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Damir T
1 час назад
Александр, война с неонацизмом это хорошо. Хорошо бы и внутри России всех нацистов уничтожить: Северный человек, Русская община и другие

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Шелест Звезд
1 час назад
И, кстати, на досуге посмотри, чем отличаются метры от километров, хе-хе.

Топ-10 самых высоких телебашен в мире

Artur Kadirov
1 час назад
Eternal, ну во первых ни кому и ни чего не должна, во вторых эта самая империя только и делает что отбивается от нападок и диверсий, в третьих только 30%

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Валерий Ко
1 час назад
Павел, учи мат часть... Василий написал правду... Максимальная глубина 1,7-2 метра.....

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Елена Малаховец
1 час назад
Oleksandr, так тобi у Марафонi розповiли?

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Шелест Звезд
1 час назад
Jek, эк тебя бомбануло... Нам как бэ с высокой башенки насрать на ваши независимость и чувство гордости. Но возникает вопрос: что, конкретно, тебя

Топ-10 самых высоких телебашен в мире

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно