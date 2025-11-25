Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Россию назвали фаворитом новой космической гонки
Новая российская орбитальная станция, по мнению автора издания The National Interest Брэндона Дж. Вайхерта, откроет Москве доступ к наблюдению за стратегически важнейшими регионами планеты. В своей статье журналист подчеркивает: предстоящий проект — повод для серьезного беспокойства в Вашингтоне и среди западных союзников.
Вайхерт отметил, что «Роскосмос» планирует к 2030 году вывести на орбиту четыре ключевых модуля новой станции. И хотя эти планы на Западе нередко воспринимают скептически, эксперт считает такую реакцию опасной недооценкой. По его словам, США «даже не понимают, что уже вовлечены в новую космическую гонку — и что пока в ней проигрывают».
Особое внимание в статье уделено выбору орбиты. Россия намерена разместить станцию на высокоширотной орбите с наклонением в 97 градусов — в резком контрасте с 51,6 градуса по отношению к земному экватору у МКС. Такой полярный маршрут обеспечит России фактически круговой обзор планеты, включая труднодоступные регионы Арктики и Антарктики, что автор называет «невиданным ранее охватом».
Помимо стратегического наблюдения, подобная орбита откроет широкие научные возможности: от исследований климата и погодных процессов до мониторинга морского льда. Именно поэтому, подчеркивает Вайхерт, первым на орбиту, вероятно, отправится научно-энергетический модуль.
Журналист отмечает, что любые заявления о строительстве новой станции часто вызывают ироничные улыбки у наблюдателей. Однако, по его словам, легкомысленно относиться к этому проекту — большая ошибка. Россия не только обладает огромным опытом создания орбитальных комплексов, но и сумела относительно устойчиво пережить давление жестких западных санкций.
