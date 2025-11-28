  • Добавить в закладки
Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
28 ноября, 07:37
Рейтинг: +465
Посты: 999

Рейтинг: частота «галлюцинаций» у популярных моделей ИИ

«Галлюцинацией» называют ситуации, когда большая языковая модель утверждает нечто как факт, хотя информация ложна или не имеет оснований. Причина проста: стандартные методы обучения поощряют догадки, а не признание неопределенности. Представьте экзамен с вариантами ответов: угадав, вы с большей вероятностью получите балл, чем оставив вопрос пустым. С ИИ происходит то же самое.

Сообщество
# ИИ
# инфографика
# нейросети
# Рейтинги
# статистика
# технологии
Рейтинг: частота «галлюцинаций» у популярных моделей ИИ / © Visual Capitalist
Рейтинг: частота «галлюцинаций» у популярных моделей ИИ / © Visual Capitalist

Инфографика выше, основанная на последнем исследовании от Terzo, демонстрирует, как часто различные модели ИИ выдают ошибки.

Чтобы оценить склонность к «галлюцинациям», исследователи предложили моделям от ведущих компаний фрагменты новостных текстов. Задача была одна — определить оригинальную статью, издание и URL.

Эксперимент поставили таким образом, что обычный поиск Google по этим фрагментам возвращал исходный материал в числе первых трех результатов. Затем ответы моделей проверяли на точность.

Согласно данным тестов Grok-3 показал худший результат — «галлюцинировал» в 94% случаев. Perplexity, напротив, продемонстрировал наибольшую точность.

Любопытно, что платные версии моделей справились хуже, чем их бесплатные аналоги. И почти все модели не выражали сомнений, даже когда ошибались.

Комментарии

Написать комментарий
[miniorange_social_login]

