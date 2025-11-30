Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Пять знаковых планетоходов, которые внесли значительный вклад в планетологию и космическую науку

Исследование планет и спутников в значительной степени определяли гениальные роботизированные аппараты, отправленные на Луну, Марс и даже астероиды. Эти машины воплотили стремление человечества изучать далекие миры и отвечать на фундаментальные вопросы о происхождении и устройстве Вселенной.

«Луноход-1» / © Wikimedia Commons

Под планетоходом обычно понимается аппарат, предназначенный для передвижения по поверхности другой планеты, карликовой планеты, спутника. Ниже представлен список знаковых космических роверов — от советского «Лунохода» до сверхсовременного марсохода NASA Perseverance.

«Луноход-1» стал первым в мире планетоходом, успешно работавшим на поверхности другого небесного тела. Он был запущен СССР в составе миссии «Луна-17» и совершил посадку 17 ноября 1970 года в районе Моря Дождей.

Эта восьмиколесная машина массой 756 килограмм управлялась дистанционно с Земли. Она была оснащена двумя телевизионными камерами, а также четырьмя телефотометрами для съемки панорам высокого разрешения.

За 11 месяцев «Луноход-1» прошел 10,5 километров, исследовал около 80 тысяч квадратных метров поверхности и провел сотни экспериментов с лунным грунтом. Он передал на Землю 20 тысяч снимков, включая 200 панорам, значительно расширив знания о Луне.

Sojourner / © NASA

Sojourner стал переломным моментом в истории планетоходов — первой машиной, успешно работающей на Марсе. Он входил в миссию NASA Mars Pathfinder, запущенную 4 декабря 1996 года.

При массе всего 10,6 килограмм он нес все необходимые приборы. Аппарат доказал, что компактные и легкие машины могут работать в условиях Марса. Sojourner проработал 83 сола (марсианские солнечные сутки), превысив ожидаемый срок в 12 раз, и прошел около 100 метров, оставаясь в зоне связи с посадочным модулем.

Perseverance / © NASA

Perseverance — самый технологически продвинутый марсоход NASA. Он сел в кратере Езеро в феврале 2021 года. Его уникальная особенность — 2,1-метровая роботизированная рука с научными приборами высокой точности. Perseverance также доставил на Марс вертолет Ingenuity, который вместо пяти запланированных полетов выполнил 72.

«Юйту» / © Wikimedia Commons

«Юйту»— первый успешный лунный ровер после 1976 года. Китай запустил его в составе миссии «Чанъэ-3», посадка состоялась 14 декабря 2013 года. Планировалась трехмесячная работа, но аппарат проработал 973 дня. Несмотря на потерю подвижности, он продолжил научные измерения, а его радар собрал ценные данные о лунных недрах.

«Прагъян» / © ISRO

Аппарат «Прагъян» миссии «Чандраян-3»стал первым индийским луноходом. Он сел 23 августа 2023 года в районе южного полюса Луны — регионе, где могут находиться залежи водяного льда. Аппарат массой 26 килограмм проработал 12 дней и успел пройти 101,3 метра, после чего отключился из-за наступления холодной лунной ночи. Но даже за столь короткий срок он собрал важные данные с помощью рентгеновского спектрометра и других приборов.