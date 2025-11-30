  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
30 ноября, 15:55
Рейтинг: +305
Посты: 878

Пять знаковых планетоходов, которые внесли значительный вклад в планетологию и космическую науку

Исследование планет и спутников в значительной степени определяли гениальные роботизированные аппараты, отправленные на Луну, Марс и даже астероиды. Эти машины воплотили стремление человечества изучать далекие миры и отвечать на фундаментальные вопросы о происхождении и устройстве Вселенной.

Сообщество
# NASA
# Perseverance
# космос
# Луна
# Марс
# СССР
«Луноход-1» / © Wikimedia Commons
«Луноход-1» / © Wikimedia Commons

Под планетоходом обычно понимается аппарат, предназначенный для передвижения по поверхности другой планеты, карликовой планеты, спутника. Ниже представлен список знаковых космических роверов — от советского «Лунохода» до сверхсовременного марсохода NASA Perseverance.

«Луноход-1» стал первым в мире планетоходом, успешно работавшим на поверхности другого небесного тела. Он был запущен СССР в составе миссии «Луна-17» и совершил посадку 17 ноября 1970 года в районе Моря Дождей.

Эта восьмиколесная машина массой 756 килограмм управлялась дистанционно с Земли. Она была оснащена двумя телевизионными камерами, а также четырьмя телефотометрами для съемки панорам высокого разрешения.

За 11 месяцев «Луноход-1» прошел 10,5 километров, исследовал около 80 тысяч квадратных метров поверхности и провел сотни экспериментов с лунным грунтом. Он передал на Землю 20 тысяч снимков, включая 200 панорам, значительно расширив знания о Луне.

Sojourner / © NASA
Sojourner / © NASA

Sojourner стал переломным моментом в истории планетоходов — первой машиной, успешно работающей на Марсе. Он входил в миссию NASA Mars Pathfinder, запущенную 4 декабря 1996 года.

При массе всего 10,6 килограмм он нес все необходимые приборы. Аппарат доказал, что компактные и легкие машины могут работать в условиях Марса. Sojourner проработал 83 сола (марсианские солнечные сутки), превысив ожидаемый срок в 12 раз, и прошел около 100 метров, оставаясь в зоне связи с посадочным модулем.

Perseverance / © NASA
Perseverance / © NASA

Perseverance — самый технологически продвинутый марсоход NASA. Он сел в кратере Езеро в феврале 2021 года. Его уникальная особенность — 2,1-метровая роботизированная рука с научными приборами высокой точности. Perseverance также доставил на Марс вертолет Ingenuity, который вместо пяти запланированных полетов выполнил 72.

«Юйту» / © Wikimedia Commons
«Юйту» / © Wikimedia Commons

«Юйту»— первый успешный лунный ровер после 1976 года. Китай запустил его в составе миссии «Чанъэ-3», посадка состоялась 14 декабря 2013 года. Планировалась трехмесячная работа, но аппарат проработал 973 дня. Несмотря на потерю подвижности, он продолжил научные измерения, а его радар собрал ценные данные о лунных недрах.

«Прагъян» / © ISRO
«Прагъян» / © ISRO

Аппарат «Прагъян» миссии «Чандраян-3»стал первым индийским луноходом. Он сел 23 августа 2023 года в районе южного полюса Луны — регионе, где могут находиться залежи водяного льда. Аппарат массой 26 килограмм проработал 12 дней и успел пройти 101,3 метра, после чего отключился из-за наступления холодной лунной ночи. Но даже за столь короткий срок он собрал важные данные с помощью рентгеновского спектрометра и других приборов.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Ноя
Бесплатно
Планы на будущее: искусство в космосе
Космонавтика и авиация
Москва
Конференция
02 Дек
Бесплатно
XII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес»
МГУ
Москва
Лекция
02 Дек
900
Китообразные: от наземных предков к властителям океанов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
02 Дек
750
Смутное время (1604—1613 гг.)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
03 Дек
1000
История нашего алфавита
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Дек
1400
Эпоха средиземноморских сверхдержав
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Даже не думайте
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
04 Дек
1500
Сознание и мозг: от теории до эксперимента
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
04 Дек
Бесплатно
Пони и лошади в Московском зоопарке
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
29 ноября, 11:09
Любовь С.

Железные метеориты подтвердили роль Юпитера, как главного «архитектора» Солнечной системы

Проанализировав результаты более 100 исследований, посвященных метеоритам разных типов, ученые реконструировали события, происходившие в первые миллионы лет после рождения Солнечной системы, и выяснили, как именно возникли Земля и другие миры.

Астрономия
# железные метеориты
# изотопный анализ
# метаанализ
# планеты
# Солнечная система
# хондриты
29 ноября, 12:42
Александр Березин

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Космонавтика
# «Союз МС»
# Байконур
# корабль Союз
# космодром «Восточный»
# космодром Байконур
# космос
# Роскосмос
# Россия
Выбор редакции
26 ноября, 16:18
ФизТех

Тайная архитектура пьезокерамики: как атомная симметрия породила уникальные свойства материалов

Коллектив российских ученых из МИРЭА — Российского технологического университета, Центра фотоники двумерных материалов МФТИ, Института металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН и ряда других ведущих научных центров провел глубокое исследование кристаллической структуры широко используемых пьезоэлектрических материалов на основе цирконата-титаната свинца. Используя метод рентгеноструктурного анализа, исследователи впервые смогли в деталях установить, как небольшие химические добавки кардинально меняют фазовый состав керамики и напрямую определяют ее электрофизические характеристики. Это открывает путь к целенаправленному дизайну «умных» материалов с заранее заданными свойствами для передовой электроники и сенсорики.

ФизТех
# атомная структура
# керамика
# кристаллическая решетка
# материал
# пьезоэлектрика
# структура
26 ноября, 17:00
Курчатовский институт

Ученые разработали штамм цианобактерии, способный поглощать в три раза больше фосфора из сточных вод

Фосфор – элемент, играющий ключевую роль в росте растений. В сельском хозяйстве он используется в составе многих минеральных удобрений. В то же время фосфор, содержащийся в сточных водах — серьезный загрязнитель, который при попадании в водоемы нарушает баланс экосистем и вызывает цветение водорослей. Ученые Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Южного федерального университета предложили новый экологичный способ выделения фосфора из сточных вод с помощью фотосинтезирующих микроорганизмов.

Курчатовский институт
# бактерии
# биоуголь
# сточные воды
# фосфор
# цианобактерии
# экология
27 ноября, 20:20
Максим Абдулаев

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.

Археология
# алкоголь
# античность
# вино
# виноделие
# дрожжи
# история
# микробиология
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Биологи нашли систему принудительного роста вниз у растений

    30 ноября, 13:20

  2. Генетики раскрыли маршрут первых жителей Австралии

    30 ноября, 11:35

  3. Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

    29 ноября, 12:42

  4. Железные метеориты подтвердили роль Юпитера, как главного «архитектора» Солнечной системы

    29 ноября, 11:09
Выбор редакции

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

29 ноября, 12:42

Последние комментарии

Voldemar Roos
44 минуты назад
Sergo, и таких как ты ненавижу,умник

Китай впервые развернет человекоподобных роботов Walker S2 на границе с Вьетнамом

Имя Фамилия
1 час назад
Каша какая-то. Смешаны понятия внутренней чувствительности и внешнего проявления эмоций. Человек может испытывать кучу всяких эмоций, но при этом

15 самых эмоциональных стран

Иван Колупаев
2 часа назад
Dmitriy, что Казахстан в любой момент может стать недружественной страной, это пессимизм, а "не патриотизм" И вполне оправданный судя по тенденциям.

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Александр Березин
2 часа назад
Dmitriy, причем тут теория заговоров? То, что в Казахстане была попытка цветной революции -- факт. И политика ЦРУ в их отношении тоже прекрасно известна,

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Юрий Лях
3 часа назад
Про Буран - не скажу, а с Энергией знаком. В те времена по разработке/производству систем управления конкупировали друг с другом фирмы Пилюгина и

Первый пуск сверхтяжелой «Энергии»: как это было 38 лет назад глазами участника

Dmitriy Dorian
3 часа назад
Александр, а вот и здравомыслие в оценке перспектив космонавтики пало под влиянием теорий заговоров... В общем, обычный тренд для стремительно

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Dmitriy Dorian
3 часа назад
Андрей, прекратите вашу ура-патриотическую истерику! Через полгода-год запуски возобновятся! :)

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Влад Катковский
3 часа назад
Тем временем Россия только делает эскизы многоразовых ступеней и запускает ракеты 50 летней давности, дай бог раз 15 за год.

Китай подготовил к запуску сразу три многоразовые ракеты

SK ANTEY
3 часа назад
Sergo, в том то и дело, что собирает быстро и калькулирует информацию с частичным анализом на основе данных , которые существуют, поэтому

Китай впервые развернет человекоподобных роботов Walker S2 на границе с Вьетнамом

Александр Березин
4 часа назад
Zolof, разница в ПН с этих двух космодромов -- первые проценты от полезной нагрузки. То есть речь идет о величинах незначительных -- особенно на фоне

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Александр Березин
4 часа назад
Гаврилов, простая металлоконструкция? Там гидравлика встроенная, на секундочку. Телескопически выдвигающиеся элементы. Во всей стране такую

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Александр Березин
4 часа назад
Андрей, "Сколько высокомерного пафоса! Ах, всё пропало! " Процитируйте кусок текста. в котором было бы написано "Ах, всё пропало! " "Стандартная

Впервые в истории Россия временно лишилась возможности выводить людей в космос. Какие выводы сделают отрасль сильнее?

Константин Антонов
4 часа назад
Макс, задницей своей при власти они заинтересованы в первую очередь, такая же тоталитарная помойка

В Китае построили тоннелепроходческий комплекс для сооружения крупнейшего в мире подводного тоннеля под озером в Ухане

Валерий Коняхин
5 часов назад
Прочитал статью. Посмотрел на комменты. Сделал вывод: как много в русском интернете всезнающий дураков. Огорчился. Нет. Я не автора имел ввиду.

Эксперимент подтвердил эффективность античного способа получения вина из изюма

Al Ko
5 часов назад
Прям моделирование гонки вооружений в миниатюре.

Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин

Edil Edil
5 часов назад
igordata, Это большой вопрос: 1. Генетические исследования на порядки дороже, чем телефон; 2. Препараты от ожирения в ок 1 000 раз дороже себестоимости

Дизайнерские дети: ожидать ли нам ГМО-поколения?

Сергей Механик
5 часов назад
Емельян, искренне рад, что вы тоже дружите с реальностью. Действительно очевидно и общеизвестно, что большинство серьезных покупателей относятся

Экономисты заметили кризис в китайской электромобильной отрасли

Daniel
5 часов назад
pro1000pro, губами уничтожь, чмо

Космические силы США запустили реализацию программы «Золотой купол», заключив первые контракты

Rudolf 123
5 часов назад
Евгений, сказочникам бомжам твоим по приезду жильё сразу выдали? 🤣🤣🤣🤣Дай угадаю... Как только переехали из Орла в Германию стали миллионерами и

Инфографика: стоимость коммунальных услуг в разных странах

олг га
6 часов назад
Дмитрий, всё просрали до Рогозина.Его поставили стабилизировать положение,чтобы новое финансирование не растащили ,как до него.

В США уверены, что Россия не найдет клиентов для новейшей ракеты «Союз-5»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно