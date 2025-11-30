Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

15 самых эмоциональных стран

15 самых эмоциональных стран / © World Visualized

Основываясь на самоотчетах о ежедневных эмоциях — гневе, грусти, стрессе, тревоге и удовольствии, — исследование дало удивительное представление о том, жители каких стран являются наиболее эмоционально выраженными.

В опросе приняли участие респонденты из более чем 150 стран. Критерий итогового рейтинга – процент населения, который в течение дня испытывает все перечисленные эмоции.

Филиппины, возглавившие список с показателем в 60%, демонстрируют живую культуру, где эмоциональная выразительность глубоко встроена в повседневную жизнь. Хотя культурные факторы играют значительную роль, влияние оказывают и социально-экономические условия, семейные устои и даже климат. Теплые, ориентированные на общение культуры нередко поощряют открытое выражение чувств, тогда как более холодные и индивидуалистические общества склонны подавлять эмоции.

Интересно, что США, известные своим культурным разнообразием и свободой самовыражения, разделили показатель в 54% сразу с несколькими странами. Канада, которую часто считают сдержанной, также набрала 54%, показывая, что даже государства с репутацией «вежливых и спокойных» могут быть весьма эмоциональными.

Страны Латинской Америки — такие как Сальвадор, Колумбия и другие — доминируют в верхней части рейтинга, отражая яркую общественную жизнь.