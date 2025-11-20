Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Мошенники начали подделывать фото ДТП с помощью ИИ для получения выплат по страховке

Мошенники активно пользуются возможностями искусственного интеллекта, в том числе и в сфере страхования автомобилей. Популярность набирает услуга «разбить» машину на фотографии за несколько сотен рублей.

Сгенерированное изображение автомобильной аварии / © ИИ-генерация, ChatGPT

Развитие нейросетей поспособствовало появлению нового вида мошенничества. Как сообщает РИА «Новости», мошенники с помощью искусственного интеллекта генерируют повреждения автомобиля на изображении, а потом такие картинки отправляют в страховые компании.

По данным агентства, в сети все чаще можно встретить предложения «разбить машину на фото». Может показаться, что эти услуги люди используют, чтобы разыграть друзей. Однако руководитель блока «Урегулирование убытков» «Росгосстраха» Арман Гаспарян рассказал, что исполнители часто предлагают «повредить» большегрузов и спецтранспорт. Эксперт уверен, что такие предложения явно используются не для пранков.

Страховые компании сейчас позволяют клиентам самостоятельно провести осмотр и фотофиксацию повреждений. Именно эту возможность используют злоумышленники.

Также страховщики в последнее время получают досудебные претензии, явно составленные с помощью искусственного интеллекта. Эксперты замечают в обращениях отсылки к несуществующим нормативным актам и законам. Однако эти документы составлены с использованием специфических юридических оборотов. Выявить подлог сразу специалисты не всегда могут.