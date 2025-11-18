  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
18 ноября, 21:08
Невероятное фото 3I/ATLAS от фотографа из Нью-Мехико

Астрофотограф Сатору Мурата из Нью-Мехико (США) сделал удивительное изображение кометы 3I/ATLAS. Межзвездная гостья пролетает на фоне далекой галактики в ночном небе. 

Изображение кометы 3I/ATLAS, сделанное16 ноября / © Satoru Murata
Сатору Мурата получил изображение 3I/ATLAS 16 ноября с помощью телескопа диаметром 0,2 метра. Фотографию он опубликовал в соцсети Facebook*.

Всего Мурата сделал 24 экспозиции с выдержкой 60 секунд. После этого он объединил изображения в единую фотографию. Стек сложен по положению кометы в первом кадре.

На изображение попало привычное зеленое свечение комы 3I/ATLAS и ее длинный ионный хвост. Также на фотографии виден более короткий антихвост кометы, вероятно, вызванный избытком пыли, которая сдувается с ее поверхности. 

В последние недели оба хвоста кометы «пропали». Это произошло из-за оптической иллюзии, вызванной ее положением относительно Земли.

Если приглядеться, на кадре можно заметить небольшие газовые струи. Солнечное излучение нагревает ледяные недра кометы, заставляя газы выделяться через трещины в ледяной оболочке. Этот механизм придает комете небольшое негравитационное ускорение.

Изображение кометы 3I/ATLAS, сделанное16 ноября / © Satoru Murata
В левый верхний угол попала также галактика NGC 4691, расположенная примерно в 70 миллионах световых лет от Земли.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

