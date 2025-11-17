  • Добавить в закладки
Олег Гончар

Олег Гончар
Олег Гончар
17 ноября, 07:15
Рейтинг: +724
Посты: 2196

Макет беспилотного Су-75 Checkmate впервые показали в Дубае

В Сети появились снимки макета российского перспективного истребителя Су-75 Checkmate в беспилотном варианте, который представили на авиасалоне Dubai Airshow в Объединенных Арабских Эмиратах.

Сообщество
# Checkmate
# авиация
# беспилотники
# оружие
# Россия
# технологии
Макет российского перспективного беспилотного истребителя Су-75 Checkmate / © Michael Jerdev / X
Макет российского перспективного беспилотного истребителя Су-75 Checkmate / © Michael Jerdev / X

Макет соответствует информации, появившейся в июле 2023 года о том, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) работает над тремя новыми модификациями легкого тактического самолета Су-75 Checkmate: одноместной, беспилотной и двухместной.

Макет российского перспективного беспилотного истребителя Су-75 Checkmate / © Michael Jerdev / X
Макет российского перспективного беспилотного истребителя Су-75 Checkmate / © Michael Jerdev / X

Разработкой Су-75 Checkmate занимается компания «Сухой» («Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), входит в «Ростех»). Демонстратор Су-75 впервые официально представили на авиасалоне МАКС в 2021 году.

Макет российского перспективного беспилотного истребителя Су-75 Checkmate / © Michael Jerdev / X
Макет российского перспективного беспилотного истребителя Су-75 Checkmate / © Michael Jerdev / X
