Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Макет беспилотного Су-75 Checkmate впервые показали в Дубае

В Сети появились снимки макета российского перспективного истребителя Су-75 Checkmate в беспилотном варианте, который представили на авиасалоне Dubai Airshow в Объединенных Арабских Эмиратах.

Макет российского перспективного беспилотного истребителя Су-75 Checkmate / © Michael Jerdev / X

Макет соответствует информации, появившейся в июле 2023 года о том, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) работает над тремя новыми модификациями легкого тактического самолета Су-75 Checkmate: одноместной, беспилотной и двухместной.

Макет российского перспективного беспилотного истребителя Су-75 Checkmate / © Michael Jerdev / X

Разработкой Су-75 Checkmate занимается компания «Сухой» («Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), входит в «Ростех»). Демонстратор Су-75 впервые официально представили на авиасалоне МАКС в 2021 году.

Макет российского перспективного беспилотного истребителя Су-75 Checkmate / © Michael Jerdev / X