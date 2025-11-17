Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Многоразовый космический челнок Dream Chaser прошел ключевые испытания перед первым полетом

Американская компания Sierra Space завершила важные этапы испытаний своего космоплана Dream Chaser и параллельно рассматривает для него как гражданские, так и военные задачи.

Испытания космического челнока Dream Chaser на бывшей взлетно-посадочной полосе шаттлов в Космическом центре имени Кеннеди / © Sierra Space

Согласно сообщению Sierra Space, что первый летный аппарат серии, Tenacity, прошел тесты на электромагнитную совместимость. По словам вице-президента по инженерным решениям Дэна Полиса, они проверили, что бортовая электроника не создает помех сама себе и не конфликтует с системами ракеты-носителя.

Кроме того, провели буксировочные испытания: грузовик разгонял Dream Chaser по бывшей взлетно-посадочной полосе шаттлов, чтобы проверить посадочные режимы. Эти тесты подтвердили работу навигации, а также стабильную связь — как по прямой видимости, так и через спутниковую сеть TDRS.

Следующим крупным этапом станут акустические испытания в декабре. После них аппарат доработают под задачи национальной безопасности — какие именно, компания пока не раскрыла.

Dream Chaser много лет создается как грузовой корабль для доставки на МКС. В 2016 году Sierra Space получила контракт на семь полетов, но в сентябре NASA изменило условия: теперь гарантирован только один запуск в конце 2026 года, причем не к станции, а в свободный полет для отработки систем. При этом NASA сохраняет право позже заказать дополнительные миссии.