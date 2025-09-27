Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Первый многоразовый космический челнок Dream Chaser не полетит к МКС
Космический челнок Dream Chaser, который уже два десятилетия разрабатывает Sierra Space, теперь, похоже, находится еще дальше от того момента, когда он впервые поднимется в воздух.
Недавно NASA сообщило, что первый полет Dream Chaser больше не включает стыковку с Международной космической станцией (МКС). Вместо этого агентство заявило, что для программы Dream Chaser будет лучше провести демонстрационный свободный полет.
По мере того как NASA и партнеры ведомства готовятся к своду МКС с орбиты в 2030 году, это совместно согласованное с компанией Sierra Space решение позволяет продолжить тестирование и проверку Dream Chaser, а также продемонстрировать возможности космического челнока для будущих миссий по доставке грузов на низкую околоземную орбиту.
Напомним, что работы над Dream Chaser начались в 2004 году, когда американская компания SpaceDev возродила концепт NASA под названием HL-20. В 2008 году Sierra Nevada Corporation приобрела SpaceDev и получила контракты NASA на сумму 362 миллиона долларов для работы над пилотируемыми транспортными рейсами к космической станции.
В конечном итоге Sierra Nevada уступила в конкурсе Commercial Crew компаниям Boeing и SpaceX, однако в 2016 году грузовая версия Dream Chaser была включена в программу NASA по доставке грузов на станцию. По контракту Sierra Space получила минимум семь полетов к МКС. Общая стоимость контрактов на десятки миссий снабжения, распределяемых между SpaceX, Northrop Grumman и Sierra, составляла 14 миллиардов долларов.
В своем заявлении по поводу новости Sierra Space подчеркнула, что новый подход даст компании больше «гибкости» в стремлении привлекать контракты в сфере национальной обороны.
Хотя пресс-релиз NASA не уточняет, какие конкретно опасения вызывает приближение Dream Chaser к станции, источники издания Ars Technica сообщили, что агентство еще не сертифицировало систему двигателей аппарата. Dream Chaser оснащен более чем двумя десятками малых ракетных двигателей, каждый из которых может работать на трех уровнях тяги для точного управления или корректировки орбиты. Сертификация необходима, чтобы разрешить аппарату подход к орбитальному форпосту.
Sierra Space заявила, что планирует дебют Dream Chaser в конце 2026 года, однако эта дата достаточно отдаленная, и, скорее всего, сдвинется к 2027 году, что практически исключает миссию по доставке грузов на МКС. Возможным рынком для Dream Chaser могут стать коммерческие космические станции на низкой околоземной орбите, однако для этого Sierra Space придется обеспечить надежные, частые и относительно дешевые полеты, чтобы конкурировать с аппаратами Dragon и Cygnus. Это серьезные препятствия для аппарата, который сейчас отстает от графика на несколько лет и больше не имеет гарантированных государственных миссий.
Антропогенные выбросы углекислого газа увеличили деревья в амазонских джунглях на 10 процентов всего за 30 лет
Вопреки прогнозам о деградации тропических джунглей из-за антропогенных изменений климата, их деревья быстро наращивают биомассу и размеры. Причем это относится и к крупным, и к более мелким из них.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Активнее всего электромобилями занимается Китай — страна с самым загрязненным воздухом в городах. Уже сейчас большинство новых машин там движет электричество. Китайская спешка понятна: научные работы свидетельствуют о гибели сотен тысяч человек от выхлопных газов автомобилей, от них растет даже риск приобретенного слабоумия. Россия заселена менее плотно, отчего воздух в ней чище. Почему же и тут разрабатывают массовые электромобили типа «Атома», а «Росатом» выстраивает полный цикл электродвижения — от добычи лития и производства батарей до сети зарядок по всей стране?
В Аргентине открыли новый вид гигантского хищного динозавра. Его останки нашли с костью древнего крокодила, зажатой в челюстях, что указывает на рацион этого сверххищника.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
