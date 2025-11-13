Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Самая загруженная площадка для запусков ракет в мире установила новый рекорд

С мыса Канаверал 11 ноября стартовала очередная ракета Falcon 9 компании SpaceX с 29 спутниками Starlink. Это был 94-й орбитальный пуск с космического побережья Флориды в 2025 году, который побил предыдущий рекорд по количеству запусков спутников за календарный год с самой загруженной стартовой площадки мира.

Старт ракеты Falcon 9 / © SpaceX

Всего по миру к настоящему моменту состоялось 259 запусков, а к концу года их число может достичь 300 — вдвое больше, чем в 2021-м.

Запуски SpaceX стали настолько привычными, что на них почти не приходят зрители — хотя когда-то каждый старт собирал толпы. Теперь взлет ракеты вызывает не больший интерес, чем обычный рейс в аэропорту. Настоящая публика собирается лишь на редкие события — вроде испытаний Starship или дебюта New Glenn. Тем не менее космические пуски остаются делом рискованным: ракеты работают в экстремальных условиях, без дублирующих систем, и ни одна не может сравниться по надежности с самолетом.

Falcon 9 при этом показывает впечатляющую статистику — менее 1% неудач, став самой успешной орбитальной ракетой в истории. Именно ее массовое использование сделало SpaceX доминирующей силой в отрасли: за последние полтора года компания вывела на орбиту 86% всей мировой полезной нагрузки — почти три миллиона килограммов.

Рост числа запусков связан прежде всего с массовым производством и многоразовостью Falcon 9, которая за пять лет изменила рынок. Но впереди у нее смена поколения: Starship сможет выводить в 60 раз больше спутников Starlink за один рейс и, вероятно, вскоре полностью вытеснит Falcon 9.

В 2025 году SpaceX планирует до 170 запусков Falcon 9, но в дальнейшем объемы сократятся, когда Starship перейдет к орбитальным полетам. При этом спрос на выведение спутников только растет — для мегасозвездий Amazon, китайских систем Guowang и Qianfan и военных проектов США.

На рынок выходят новые тяжелые ракеты — New Glenn, Vulcan, Neutron, Terran R, Eclipse, — однако аналитики уверены, что мощностей все равно не хватит: к концу десятилетия отрасль останется перегруженной спросом, а борьба за место в очереди к орбите только усилится.