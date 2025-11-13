Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Самая загруженная площадка для запусков ракет в мире установила новый рекорд
С мыса Канаверал 11 ноября стартовала очередная ракета Falcon 9 компании SpaceX с 29 спутниками Starlink. Это был 94-й орбитальный пуск с космического побережья Флориды в 2025 году, который побил предыдущий рекорд по количеству запусков спутников за календарный год с самой загруженной стартовой площадки мира.
Всего по миру к настоящему моменту состоялось 259 запусков, а к концу года их число может достичь 300 — вдвое больше, чем в 2021-м.
Запуски SpaceX стали настолько привычными, что на них почти не приходят зрители — хотя когда-то каждый старт собирал толпы. Теперь взлет ракеты вызывает не больший интерес, чем обычный рейс в аэропорту. Настоящая публика собирается лишь на редкие события — вроде испытаний Starship или дебюта New Glenn. Тем не менее космические пуски остаются делом рискованным: ракеты работают в экстремальных условиях, без дублирующих систем, и ни одна не может сравниться по надежности с самолетом.
Falcon 9 при этом показывает впечатляющую статистику — менее 1% неудач, став самой успешной орбитальной ракетой в истории. Именно ее массовое использование сделало SpaceX доминирующей силой в отрасли: за последние полтора года компания вывела на орбиту 86% всей мировой полезной нагрузки — почти три миллиона килограммов.
Рост числа запусков связан прежде всего с массовым производством и многоразовостью Falcon 9, которая за пять лет изменила рынок. Но впереди у нее смена поколения: Starship сможет выводить в 60 раз больше спутников Starlink за один рейс и, вероятно, вскоре полностью вытеснит Falcon 9.
В 2025 году SpaceX планирует до 170 запусков Falcon 9, но в дальнейшем объемы сократятся, когда Starship перейдет к орбитальным полетам. При этом спрос на выведение спутников только растет — для мегасозвездий Amazon, китайских систем Guowang и Qianfan и военных проектов США.
На рынок выходят новые тяжелые ракеты — New Glenn, Vulcan, Neutron, Terran R, Eclipse, — однако аналитики уверены, что мощностей все равно не хватит: к концу десятилетия отрасль останется перегруженной спросом, а борьба за место в очереди к орбите только усилится.
Исследователи Центра декарбонизации АПК и региональной экономики Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова совершили фундаментальное открытие, меняющее десятилетия устоявшихся представлений о жизнедеятельности растений. Ученые доказали, что корневая система растений способна напрямую поглощать диоксид углерода (CO₂) из почвы. Это вносит кардинальные изменения в понимание глобального углеродного цикла.
Термояд начнет вырабатывать электричество через 20 лет — так говорили с 1950-х, но этого все так и не происходит. Почему? В чем принципиальные сложности на этом пути? Чего добивается «Росатом» в проекте ИТЭР и почему параллельно уже начал работу по российскому термоядерному реактору ТРТ? Руководитель проектного офиса по управляемому термоядерному синтезу «Наука и инновации» госкорпорации «Росатом» Андрей Аникеев ответил на наши вопросы.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
