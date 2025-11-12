Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай впервые показал полет ударного дрона GJ-11 вместе с истребителями J-20

Всего месяц спустя после появления спутниковых снимков, на которых военные обозреватели обнаружили малозаметные ударные беспилотники GJ-11, Китай обнародовал первые официальные кадры полета этого дрона.

Ударный беспилотник GJ-11 / © Weibo

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) также объявила, что официальное название GJ-11 теперь — «Таинственный дракон» (другое возможное толкование — «Фантастический дракон»). Это название, по-видимому, заменило прежнее обозначение «Острый меч», которое относилось, вероятно, к опытным и предсерийным образцам.

Ударный беспилотник GJ-11 / © Weibo

Разработка аппарата началась более десяти лет назад. По оценкам экспертов, он предназначен для выполнения как глубинных ударных миссий по наземным целям, так и разведки, наблюдения и сбора данных. Предполагается, что в будущем GJ-11 может получить и дополнительные функции — воздушный бой и радиоэлектронную борьбу.

Ударный беспилотник GJ-11 с истребителями J-20 / © Weibo

Кадры с GJ-11 в воздухе, а также другие фрагменты с его участием появились в финале видео, выпущенного ВВС НОАК к 76-й годовщине основания Народно-освободительной армии Китая. Особенно примечателен эпизод, где GJ-11 летит строем с малозаметным истребителем J-20 и самолетом радиоэлектронного подавления J-16D. В одном из моментов, по-видимому впервые, показан запуск J-20 ракеты «воздух-воздух» средней дальности — предположительно PL-15 — из внутреннего отсека вооружения.

© Weibo

Совместный полет беспилотника с двумя пилотируемыми истребителями неслучаен: это одни из самых современных машин ВВС Китая. Кроме того, J-16 и двухместная модификация J-20 рассматриваются как вероятные «воздушные командные пункты» для управления ударными беспилотниками вроде GJ-11.