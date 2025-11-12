Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай впервые показал полет ударного дрона GJ-11 вместе с истребителями J-20
Всего месяц спустя после появления спутниковых снимков, на которых военные обозреватели обнаружили малозаметные ударные беспилотники GJ-11, Китай обнародовал первые официальные кадры полета этого дрона.
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) также объявила, что официальное название GJ-11 теперь — «Таинственный дракон» (другое возможное толкование — «Фантастический дракон»). Это название, по-видимому, заменило прежнее обозначение «Острый меч», которое относилось, вероятно, к опытным и предсерийным образцам.
Разработка аппарата началась более десяти лет назад. По оценкам экспертов, он предназначен для выполнения как глубинных ударных миссий по наземным целям, так и разведки, наблюдения и сбора данных. Предполагается, что в будущем GJ-11 может получить и дополнительные функции — воздушный бой и радиоэлектронную борьбу.
Кадры с GJ-11 в воздухе, а также другие фрагменты с его участием появились в финале видео, выпущенного ВВС НОАК к 76-й годовщине основания Народно-освободительной армии Китая. Особенно примечателен эпизод, где GJ-11 летит строем с малозаметным истребителем J-20 и самолетом радиоэлектронного подавления J-16D. В одном из моментов, по-видимому впервые, показан запуск J-20 ракеты «воздух-воздух» средней дальности — предположительно PL-15 — из внутреннего отсека вооружения.
Совместный полет беспилотника с двумя пилотируемыми истребителями неслучаен: это одни из самых современных машин ВВС Китая. Кроме того, J-16 и двухместная модификация J-20 рассматриваются как вероятные «воздушные командные пункты» для управления ударными беспилотниками вроде GJ-11.
Кофе — любимый напиток многих людей, но врачи традиционно советуют пациентам с мерцательной аритмией, или фибрилляцией предсердий, избегать кофеина, чтобы не спровоцировать симптомы этого распространенного нарушения сердечного ритма, способного привести к инсульту и преждевременной смерти. Однако результаты клинических испытаний, которые провела международная группа кардиологов, поставили эту рекомендацию под сомнение.
Исследователи Центра декарбонизации АПК и региональной экономики Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова совершили фундаментальное открытие, меняющее десятилетия устоявшихся представлений о жизнедеятельности растений. Ученые доказали, что корневая система растений способна напрямую поглощать диоксид углерода (CO₂) из почвы. Это вносит кардинальные изменения в понимание глобального углеродного цикла.
Международная команда ученых, куда вошла исследователь НИУ ВШЭ Марина Бутовская, изучила готовность родителей заботиться о ребенке в зависимости от того, насколько сильно он на них похож. Выяснилось, что схожесть с мамой или папой по-разному влияет на заботу о ребенке как самих родителей, так и бабушек и дедушек с обеих сторон. Причем эта связь неодинаково работает в России, Бразилии и США, что указывает на глубокие культурные различия в семейном укладе этих стран.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
