Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Инфографика: что происходит в интернете за один день?
Интернет кипит жизнью в 2025 году, как никогда прежде. Ежедневно миллиарды людей наполняют цифровое пространство своей активностью.
Отчеты компаний Exploding Topics и Sandvine предлагает по-настоящему поразительный взгляд на масштабы того, что происходит в Сети каждый день.
1. Отправлено писем: 333 миллиарда.
Электронная почта по-прежнему остается во главе интернета: ежедневно по всему миру отправляется 333 миллиарда писем. Несмотря на рост мессенджеров и социальных сетей, именно электронная почта остается основой деловой переписки, цифрового маркетинга и транзакционных уведомлений (например, чеков или сообщений о заказах). Однако, по данным Sandvine, более 45% всей почтовой активности — это спам, то есть 152 миллиарда бесполезных писем в день.
2. Отправлено SMS: 24 миллиарда.
Несмотря на то что SMS (в данном случает учитываются сообщения отправленные только через интернет, а не с мобильных телефонов) выглядит скромно на фоне соцсетей, оно вовсе не устарело. 24 миллиарда сообщений ежедневно используются для двухфакторной аутентификации, напоминаний о встречах и связи в районах со слабым интернетом. В странах, где смартфоны распространены, но приложения для общения не стали доминирующими, SMS по-прежнему занимает прочное место.
3. Поисковых запросов в Google: 8,5 миллиарда.
Google ежедневно обрабатывает 8,5 миллиарда запросов, оставаясь самым посещаемым сайтом в мире. Это главный источник знаний для миллиардов людей — от рецептов и отзывов до медицинских симптомов и научных данных.
4. Снимков в Snapchat: 8,5 миллиарда.
Snapchat сохраняет лидерство в области исчезающего визуального контента — 8,5 миллиарда «снэпов» отправляется каждый день.
5. Публикаций в Facebook*: 2,5 миллиарда.
Даже с учетом конкуренции со стороны новых платформ, пользователи Facebook* создают 2,5 миллиарда постов в день. Хотя для подростков это уже не «модное» приложение, среди взрослых, малых бизнесов и локальных сообществ оно остается крайне популярным.
6. Свайпов в Tinder: 1,6 миллиарда.
Поиск любви (или просто интереса) в Tinder не замедляется — 1,6 миллиарда свайпов ежедневно. Приложения для знакомств окончательно нормализовали идею цифрового флирта, а последствия пандемийной изоляции только усилили интерес к ним.
7. Публикаций в X (бывшем Twitter): 500 миллионов.
После ребрендинга активность на X изменилась, но платформа по-прежнему фиксирует 500 миллионов постов в день.
Площадка, принадлежащая Илону Маску, остается глобальным центром онлайн-дискуссий, особенно по темам политики, спорта и новостей в реальном времени. Введение длинных постов и монетизации для авторов в 2024 году помогло удержать вовлеченность на стабильном уровне.
8. Часов встреч в Zoom: 151 миллион.
Концепт «работы из любой точки мира» стал нормой. Ежедневно пользователи проводят 151 миллион часов в Zoom — удаленная работа, международное общение и гибридное обучение продолжают развиваться.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Исследователи Центра декарбонизации АПК и региональной экономики Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова совершили фундаментальное открытие, меняющее десятилетия устоявшихся представлений о жизнедеятельности растений. Ученые доказали, что корневая система растений способна напрямую поглощать диоксид углерода (CO₂) из почвы. Это вносит кардинальные изменения в понимание глобального углеродного цикла.
Кофе — любимый напиток многих людей, но врачи традиционно советуют пациентам с мерцательной аритмией, или фибрилляцией предсердий, избегать кофеина, чтобы не спровоцировать симптомы этого распространенного нарушения сердечного ритма, способного привести к инсульту и преждевременной смерти. Однако результаты клинических испытаний, которые провела международная группа кардиологов, поставили эту рекомендацию под сомнение.
Международная команда ученых, куда вошла исследователь НИУ ВШЭ Марина Бутовская, изучила готовность родителей заботиться о ребенке в зависимости от того, насколько сильно он на них похож. Выяснилось, что схожесть с мамой или папой по-разному влияет на заботу о ребенке как самих родителей, так и бабушек и дедушек с обеих сторон. Причем эта связь неодинаково работает в России, Бразилии и США, что указывает на глубокие культурные различия в семейном укладе этих стран.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».
Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
24 Сентября, 2017
Кофе: вред, польза и… наслаждение
13 Февраля, 2023
Бронебойная керамика: взгляд в парадоксальную область
15 Апреля, 2014
Захватывающие биомиметические самолеты
24 Декабря, 2021
Самый дорогой научный прибор в истории
9 Февраля, 2017
Ложечку за маму: рыбий жир как плацебо
4 Мая, 2023
Темная сторона иммунитета
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии