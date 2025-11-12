Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: что происходит в интернете за один день?

Интернет кипит жизнью в 2025 году, как никогда прежде. Ежедневно миллиарды людей наполняют цифровое пространство своей активностью.

Инфографика: что происходит в интернете за один день? / © World Visualized

Отчеты компаний Exploding Topics и Sandvine предлагает по-настоящему поразительный взгляд на масштабы того, что происходит в Сети каждый день.

1. Отправлено писем: 333 миллиарда.

Электронная почта по-прежнему остается во главе интернета: ежедневно по всему миру отправляется 333 миллиарда писем. Несмотря на рост мессенджеров и социальных сетей, именно электронная почта остается основой деловой переписки, цифрового маркетинга и транзакционных уведомлений (например, чеков или сообщений о заказах). Однако, по данным Sandvine, более 45% всей почтовой активности — это спам, то есть 152 миллиарда бесполезных писем в день.

2. Отправлено SMS: 24 миллиарда.

Несмотря на то что SMS (в данном случает учитываются сообщения отправленные только через интернет, а не с мобильных телефонов) выглядит скромно на фоне соцсетей, оно вовсе не устарело. 24 миллиарда сообщений ежедневно используются для двухфакторной аутентификации, напоминаний о встречах и связи в районах со слабым интернетом. В странах, где смартфоны распространены, но приложения для общения не стали доминирующими, SMS по-прежнему занимает прочное место.

3. Поисковых запросов в Google: 8,5 миллиарда.

Google ежедневно обрабатывает 8,5 миллиарда запросов, оставаясь самым посещаемым сайтом в мире. Это главный источник знаний для миллиардов людей — от рецептов и отзывов до медицинских симптомов и научных данных.

4. Снимков в Snapchat: 8,5 миллиарда.

Snapchat сохраняет лидерство в области исчезающего визуального контента — 8,5 миллиарда «снэпов» отправляется каждый день.

5. Публикаций в Facebook*: 2,5 миллиарда.

Даже с учетом конкуренции со стороны новых платформ, пользователи Facebook* создают 2,5 миллиарда постов в день. Хотя для подростков это уже не «модное» приложение, среди взрослых, малых бизнесов и локальных сообществ оно остается крайне популярным.

6. Свайпов в Tinder: 1,6 миллиарда.

Поиск любви (или просто интереса) в Tinder не замедляется — 1,6 миллиарда свайпов ежедневно. Приложения для знакомств окончательно нормализовали идею цифрового флирта, а последствия пандемийной изоляции только усилили интерес к ним.

7. Публикаций в X (бывшем Twitter): 500 миллионов.

После ребрендинга активность на X изменилась, но платформа по-прежнему фиксирует 500 миллионов постов в день.

Площадка, принадлежащая Илону Маску, остается глобальным центром онлайн-дискуссий, особенно по темам политики, спорта и новостей в реальном времени. Введение длинных постов и монетизации для авторов в 2024 году помогло удержать вовлеченность на стабильном уровне.

8. Часов встреч в Zoom: 151 миллион.

Концепт «работы из любой точки мира» стал нормой. Ежедневно пользователи проводят 151 миллион часов в Zoom — удаленная работа, международное общение и гибридное обучение продолжают развиваться.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.